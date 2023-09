„Jetzt bitte wieder Freiraum!“ Die neue DT-Intendantin Iris Laufenberg im Gespräch

Frau Laufenberg, es sieht noch ziemlich leer aus in Ihrem Intendanzbüro. Umso mehr sticht der Kaktus ins Auge, der hier zwischen uns auf dem Tisch steht. Hat der eine spezielle Bedeutung?

Der Punkt ist: Ich habe keinen grünen Daumen, obwohl ich eine große Vertreterin des Themas Nachhaltigkeit bin. Und meine Kakteen kommen einfach drei Monate komplett ohne mich aus, das ist der Grund meiner Vorliebe für diese schönen Pflanzen. Was aber noch kommt, sind meine Bücher, die stehen in Riesenumzugskartons zu Hause in Berlin. Aber sonst wird es hier eigentlich auch ziemlich leer bleiben: nur Bücher.