Judentum und Redlichkeit Fabian Wolff verteidigt sich gegen neue Vorwürfe

Man hat momentan sehr viele Fragen an den Publizisten Fabian Wolff, seit am 16. Juli sein Artikel „Mein Leben als Sohn“ auf „Zeit Online“ erschienen ist. Dessen Weitschweifigkeit legte durchaus den Verdacht nahe, dass da jemand vor lauter Reflexion, Introspektion und Relativierung sehr viele Gedanken anhäuft, um von dem zentralen Problem mit der Position des Autors in der deutschen Medienöffentlichkeit abzulenken: Was macht die Figur des israelkritischen jüdischen Intellektuellen für linke deutsche Journalist:innen so interessant, dass man seine Stimme unbedingt als Bereicherung des – wohlgemerkt! – innerjüdischen Diskurses verstehen wollte?

Eine sehr deutsche Diskussion über das jüdische Leben

Das ist der Metatext dieser 70.000 Zeichen. Deren Twist bestand darin, dass Wolff in seinem Artikel sehr umfassend seinen Erkenntnisprozess darlegt, dass er – was er seit seinem 18. Lebensjahr glaubte – mitnichten eine jüdische Herkunft hatte. Womit zwar seine Autorität, mit der er seit zehn Jahren den Diskurs über jüdisches Leben in Deutschland belebte oder über sein Verhältnis (als deutscher Jude) zu Israel sprach, hinfällig war. Nicht aber einige seiner Aussagen über andere Mitglieder der Community.

Es ist eine sehr deutsche Diskussion, die jüdische Intellektuelle, Schriftsteller:innen und weniger öffentlichkeitswirksame Mitglieder der Community hierzulande auf die Palme bringt. Der jüngste Debattenbeitrag stammt von der nicht minder debattenfesten Autorin Mirna Funk, die am Dienstag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ von ihrer persönlichen Anteilnahme in der Causa Wolff berichtet.

Sie schreibt da über ihren Verdacht, den sie mit anderen Mitgliedern der jüdischen Community, nicht nur der israelsolidarischen, bereits viele Jahre geteilt hatte: eben dass Wolff seine tief empfundene jüdische Identität nur vortäuschte.

Funk bezog sich dabei auf die Email einer (nicht-jüdischen) Ex-Freundin von Wolff aus dem September 2021, die auch dem Tagesspiegel vorliegt. In der Korrespondenz, die seit einem Artikel in der „Jüdischen Allgemeinen“ als „Dossier“ bekannt ist, schreibt Helen R. sehr ausführlich über eine vermeintlich emotional missbräuchliche Beziehung mit Wolff zwischen Dezember 2016 und Juni 2017; auch, dass sie früh an Wolffs jüdischer Herkunft zweifelte.

Gegenüber Funk soll Helen R. noch erwähnt haben, dass sie von dessen „Freunden, darunter prominente und lautstarke, antizionistische BDS-freundliche Stimmen, monatelang eingeschüchtert worden sei“.

Der Vorwurf: Mea Culpa als strategischer Winkelzug

Im Licht des autobiografischen Artikels „Mein Leben als Sohn“, der doch eigentlich im Dienst der Aufklärung stand, ist dieses Statement brisant – und Sand auf die Mühlen der Wolff-Kritiker, die hinter dem wortreichen Mea Culpa sowieso nur einen strategischen Winkelzug vermuteten.

Der Verdacht, dass Wolff mit seinem Text einer Entlarvung als „Kostümjude“ (Philipp Peyman Engel in der „Jüdischen Allgemeinen“) nur zuvorkam, stand früh im Raum. Nicht zuletzt angefeuert durch besagte Email von Helen R, die Funk, so schreibt sie in der „FAZ“, an „Wortführer der jüdischen Community und einige Redaktionen“ weitergeleitet hatte.

Die wahren Beweggründe für seinen Artikel kennt nur Fabian Wolff. Und am Telefon zeigt er sich überrascht von dem bisher geringen Interesse an seiner eigenen Meinung. Seit einigen Tagen ist er wieder erreichbar, doch die Diskussion hat sich längst verselbstständigt. Auch das zeigt der Beitrag von Mirna Funk, der mit einer dramatischen Zuspitzung endet. Funk schreibt, dass sie sich ohne den „Zeit Online“-Text nie wieder gefragt hätte, wie es Helen R. gehe. „Ich wüsste nicht, dass sie nicht mehr lebt.“

Protest der umstrittenen BDS-Kampagne beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor dem Bundeskanzerlamt 2018. © imago/Stefan Zeitz/imago stock

Das ist vor dem Hintergrund der Beschreibungen aus der Email von Helen R., die Funk ausführlich zitiert, mehr als eine Insinuation. In dem lakonischen Schlusssatz steckt bereits ein unausgesprochenes Urteil, das weit über den Vorwurf der „Scharlatanerie“ oder des „Kostümjuden“ hinausgeht.

Hat sich Wolff derart in seine Identifikation mit seiner vermeintlich jüdischen Herkunft hineingesteigert, dass er jeden Zweifel mit psychologischem Druck und der Erniedrigung seiner Partnerin aus der Welt schaffen wollte? Funk zitiert ein „Einschüchterungsschreiben“ von Wolffs Anwalt an Helen R., der die junge Frau auffordert, „jegliche Kontaktaufnahme, sei es brieflich, über elektronische Medien, telefonisch, persönlich oder über Dritte zu meinem Mandanten in Zukunft zu unterlassen“.

Das Email-Dossier einer Ex-Freundin als Beweis?

Auch dieses Schreiben liegt dem Tagesspiegel vor. Der Inhalt steht im krassen Gegensatz zu der Darstellung von Helen R. Fabian Wolff sagt, dass er seine Ex-Freundin nicht in seinem Artikel erwähnen wollte, auch um ihre Privatsphäre schützen. Helen R. hatte eine lange Krankengeschichte, was die mit Wolff befreunde Künstlerin Achan Malonda in einem Twitter-Post am Dienstag bestätigt.

Sie sei psychisch labil und auch schon vor der Beziehung mit Wolff in therapeutischer Behandlung gewesen. Die beiden hatten noch einige Jahre nach ihrer Trennung Kontakt – Wolff sagt, auf ihr Drängen hin sogar noch einige Monate nach der Email an Mirna Funk. Im Februar 2023 habe er von ihrem Suizid erfahren. Wolff nennt ihren Tod „einen der härtesten Trauerfälle meines Leben“. Einen Beleg für den Zusammenhang der Tat mit ihrer Beziehung zu Wolff gibt es nicht.

Seit diesem Dienstag sind auf dem Transparenz-Blog „Glashaus“ von „Zeit Online“ auch die Hintergründe der Zusammenarbeit zwischen Redaktion und Autor offengelegt. Sie bestätigen Wolffs Aussage, dass er der Redaktion alle Informationen zu seiner Recherche überlassen habe, inklusive Emailverläufen, Familiendokumenten wie Geburtsurkunden und historischen Aufzeichnungen, sodass auch der zeitliche Rahmen seiner Recherche, wie er sich im Text darstellt, belegt ist, wie er sagt. „Ich habe der Redaktion außerdem anhand der Email-Kommunikation mit meiner Mutter gezeigt, dass sie sich als jüdisch verstanden hat.“

Fabian Wolff möchte nicht über Reue sprechen

Mit diesem Schritt will „Zeit Online“ den Verdacht entkräften, Wolffs Artikel sei lediglich mit der Absicht geschrieben worden, einer Entlarvung zuvorzukommen. Auch „Zeit Online“ war wegen der publizistischen Rolle als willfähriger Dienstleister in der Selbstenthüllungsgeschichte in der jüdischen Community in die Kritik geraten.

Wolff begründet seinen Schritt hingegen moralisch, nicht mit Zeitdruck. „Weil ich im öffentlichen Diskurs als jüdischer Autor positioniert war, aber gleichzeitig etwas Neues über meine Familiengeschichte und meine Identität herausgefunden hatte, war es mir im Sinne der intellektuellen und moralischen Redlichkeit wichtig, diesen Irrtum selbst aufzuklären.“

Eigentlich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um Fabian Wolff eher ein paar grundsätzliche Fragen zu seiner Haltung gegenüber der BDS-Kampagne, Israel und zu seiner manchmal provokanten Sprecherposition zu stellen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, dass er in seinem Text trotz 70.000 Zeichen keine Reue für seine verbalen Angriffe auf jüdische Intellektuelle – in dem Glauben, selbst Jude zu sein – zeige. Darauf antwortet Wolff nur, dass er es für keine gute Idee halte, seinen eigenen Text einzuordnen.

Der Furor von Mirna Funk, auch wenn sie in der ohnehin offenen biografischen Flanke Wolffs mit weiteren, möglicherweise fragwürdigen Indiskretionen bohrt, ist darum sogar verständlich. Über die innerjüdische Debatte steht uns Deutschen kein Urteil zu. Wohl aber sollten wir uns fragen, was unsere Empörung im Fall Fabian Wolff über unser eigenes Verhältnis zum Jüdischsein – und die Deutungshoheit darüber – erzählt.