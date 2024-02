Jury-Präsidentin der Berlinale Das Prinzip Lupita Nyong’o

Die Entscheidung für Lupita Nyong’o als Präsidentin der Wettbewerbs-Jury war ein großer Wurf des scheidenden Leitungsduos Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. Es gibt derzeit wohl kaum einen Menschen in Hollywood, der so viele Rollen verkörpert wie die mexikanisch-kenianische Oscar-Preisträgerin.

Mit gerade mal zwölf Filmen, darunter einige Blockbuster, in denen sie lediglich hinter CGI-Effekten zu „hören“ ist, gehört Nyong’o zu den einflussreichsten und unter Kollegen meistgeschätzten Künstlerinnen in der sich rasant verändernden US-Filmindustrie. Forbes führte sie bereits 2020 auf der Liste der 50 mächtigsten afrikanischen Frauen. Kulturelles Kapital sollte man nie unterschätzen; vor allem, wenn man es so konsequent dafür einsetzt, die Welt ein kleines bisschen zu verbessern.

Black Panther und Beyoncé

Das Kämpferische ist der 1983 in Mexiko-Stadt geborenen Lupita Nyong’o in die Wiege gelegt worden. Ihre Eltern mussten zu Beginn der 1980er für einige Jahre im mexikanischen Exil leben, als der kenianische Präsidenten Daniel arap Moi brutal gegen Oppositionelle vorging. Nach der Rückkehr der Familie wurde Peter Anyang’ Nyong’o einer der beliebtesten Politiker seiner Heimat. In einem Interview erzählte Nyong’o vor einigen Jahren, dass sie ihr Kampfgeist selbst immer wieder überrasche. Aber: „Politisch, gesellschaftlich und kulturell sind noch viele Kämpfe zu gewinnen.“

Die Berlinale Jury Lupita Nyong’o, die 2014 mit „12 Years a Slave“ den Oscar als beste Nebendarstellerin gewann, ist die erste afrikanische Jury-Präsidentin der Berlinale. Ihr zur Seite stehen in diesem Jahr der Bären-Gewinner Christian Petzold (für „Barbara“ in 2012), der US-amerikanische Regisseur und Schauspieler Brady Corbet („The Childhood of a Leader “), die Berlinale-Kamera-Preisträgerin Ann Hui aus Hongkong, der spanische Regisseur Albert Serra, die italienische Schauspielerin Jasmine Trinca und die ukrainische Autorin Oksana Zabuzhko.

Diese Stärke lässt sich auch anhand ihrer Filmkarriere nachzeichnen. Für ihr Debüt in Steve McQueens Abolitionismusdrama „12 Year a Slave“ setzte sie sich, frisch aus der Schauspielklasse der Universität Yale, gegen ihre Mitbewerberinnen durch – und wurde 2014 für ihre furchtlose Performance bei den Oscars als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. „Vergesst niemals“, sagte sie damals in ihrer Dankesrede, „egal, woher ihr kommt, eure Träume haben ihre Berechtigung!“

Ein Vorbild für andere zu sein, vor allem für junge schwarze Frauen, wurde in den vergangenen Jahren zu so etwas wie ihrer Mission. Sie drehte mit Mira Nair „Queen of Katwe“, die wahre Geschichte von Phiona Mutesi, dem Schachwunderkind aus Uganda; mit Jordan Peele den Horrorfilm „Wir“, in dem sie eine Doppelrolle spielte; und natürlich gehörte sie zur Besetzung von „Black Panther“, dem popkulturellen Meilenstein der 2010er Jahre. Berührungsängste mit dem Mainstreamkino hatte sie nie. Auch darum ist sie eine interessante Besetzung für die Jury-Präsidentschaft, selbst wenn dieses Experiment mit M. Night Shyamalan vor zwei Jahren schon mal schiefgegangen ist.

Dass in diesem Jahr auch drei afrikanische Ko-Produktionen im Wettbewerb laufen, dürfte die Jury-Präsidentin besonders freuen. Nyong’o ist die Botschafterin für ein anderes Kino, für andere Geschichten. Und für ein neues weibliches, kosmopolitisches Selbstbewusstsein. Ihre Auftritte – ob bei den Oscars oder auf der Met-Gala – sind farbenfrohe Fashion-Statements, sie bringt jeden roten Teppich zum Leuchten. Was Berlin im Februar ja dringend nötig hat.

Andere Geschichten zu erzählen, will Nyong’o allerdings auch ermöglichen. Sie hat lange für die Verfilmung von Chimamanda Ngozi Adichies Roman „Americanah“ gekämpft, bis HBO das Projekt schließlich absagte; sie produzierte Dokumentarserien über die Serengeti oder die Agojie-Amazonen im historischen Königreich Dahomey (Vorbild der Dora-Milaje-Kriegerinnen aus „Black Panther); und war mit dem Stück „Eclipsed“ über den Bürgerkrieg in Liberia, geschrieben von ihrer Kollegin Danai Gurira, für den US-Theaterpreis Tony nominiert. Nyong’o ist außerdem eine Bestsellerautorin: Ihr Kinderbuch „Salwe“ handelt von einem afroamerikanischen Mädchen, das sich für seine Hautfarbe schämt.

Lupita Nyong’o ist so viel mehr als eine Schauspielerin. Aber Chatrian und Rissenbeek haben trotzdem Recht, wenn sie sagen, dass Nyong’o „verkörpert, was wir am Kino lieben“. Schonungslose Leidenschaft, Gerechtigkeitssinn – und ein äußerliches Strahlen, das es schon bis in einen Song von Beyoncé geschafft hat.