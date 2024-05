Kader Attia in der Berlinischen Galerie Die Wunden kolonialer Vergangenheit klaffen noch

Ein Schreck fährt in die Glieder: Wie eine Armada scheinen sich die auf meterhohem Gestänge platzierten Köpfe dem Eintretenden im Halbdunkel zu nähern. Aber natürlich bewegen sie sich nicht. Die überlebensgroßen Skulpturen entstellter Soldatengesichter aus dem Ersten Weltkrieg stehen fest auf rostigen Armierungseisen, die das Bizarre der Szenerie im großen Saal der Berlinischen Galerie noch steigern.

Die 17 Büsten und Beinprothesen sind auf eine Filmprojektion hin ausgerichtet, als wären sie das Publikum. Zu sehen ist ein Ausschnitt von Abel Gances Film „J’accuse“ von 1938, mit dem der für seine Napoleon-Verfilmung berühmt gewordene französische Regisseur den Horror des zwanzig Jahre zurückliegenden Krieges dramatisch anklagt – als Warnung vor dem Ausbruch einer nächsten kriegerischen Auseinandersetzung. Die Toten erwachen darin aus ihren Gräbern.

Den gleichen Titel trägt auch Kader Attias eindrucksvolle Installation von 2016, mit „J’accuse“ ist nun ebenfalls seine Ausstellung in der Berlinischen Galerie überschrieben. Wie Abel Gance bezieht sich auch der seit 2011 in der Stadt lebende Künstler auf Émile Zolas berühmten offenen Brief, mit dem der Schriftsteller für den jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus 1894 Partei ergriff, der drei Jahre zuvor zu Unrecht des Hochverrats verurteilt worden war.

Für seine Installation „J’accuse“ schuf Kader Attia monumentale Porträts der verstümmelten Gesichter von Kriegsveteranen des Ersten Weltkriegs. © G Bild-Kunst, Bonn Courtesy Kader Attia & Galerie Nagel Draxler Berlin/Köln/München, Foto: Berkely Art Museum and Film Parcific Film Archive / JKA Photography

Ebene um Ebene greifen bei Kader Attia ineinander. Das Holz, aus dem er mit einem Hackmesser die „Geules cassés“ schlug, wie die zu Fratzen verzerrten Gesichter der von Granatsplittern getroffenen Soldaten in Frankreich genannt wurden, stammen aus Afrika und jener Zeit, als der perfide Sprengstoff erstmals eingesetzt wurde. Der französische Künstler stellt damit eine weitere Verbindung her, denn für die Schlachten wurden Tausende Soldaten aus den kolonisierten Gebieten des afrikanischen Kontinents rekrutiert, vielfach unter Zwang.

Ihnen hat er dieses Denkmal gewidmet. Die erlittenen Verletzungen sind bei ihm noch frisch, die Verstümmelungen sichtbar. Nach Kriegsende sollte es noch dauern, bis sich die Medizin auch darum kümmerte. Die ästhetische Chirurgie profitierte von ihren Erfahrungen. Attias Konzept der „Reparatur“ aber besteht gerade nicht im Verbergen, sondern Erinnern an die geschlagenen Wunden. Geboren als Kind algerischer Einwanderer in Daubigny bei Paris und ausgewachsen in Frankreich wie Algerien hat er ein Gespür für den weiterhin pochenden Schmerz.

Wann immer Kader Attia in den letzten Jahren seine Installation „J’accuse“ präsentierte, stellte das Publikum stets eine Verbindung zu aktuellen Kriegen her. In Zürich platzierte das Kunsthaus im Anschluss an seine Ausstellung 2020 auf dem Vorplatz des Museums dauerhaft als Mahnmal einen doppelgesichtigen Kopf mit entstelltem Gesicht auf eine hohe Säule. Die Skulptur trägt den Namen der römischen Gottheit Janus, der gleichzeitig in die Vergangenheit und Zukunft schaut.

Seit Kader Attia seine „Geules cassées“ auf der Documenta 13 in Kassel einem größeren Publikum präsentierte, wo sie in einem abgedunkelten Saal des Fridericianums zu einem der Ausstellungshöhepunkte wurden, gilt er als Künstlerpsychologe, ja -soziologe, welcher Verdrängtes an die Oberfläche bringt. Kein Wunder, dass er sich die Unterstützung noch anderer Experten holt wie bei seiner zweiten Installation in der Berlinischen Galerie, die ähnlich funktioniert. Wieder sind es Skulpturen, die auf eine Filmprojektion hin ausgerichtet sind.

Die Ausstellung Kader Attia. J’Accuse in der Berlinischen Galerie dauert bis 19. August.

Alte Jakobstraße 124-128, Mittwoch bis Montag 10-18 Uhr.

Bei „The Object’s Interlacing“ von 2020 handelt es sich jedoch um 22 Kopien kolonialer Raubgüter aus dem Pariser Musée d’Orsay, deren Schatten auf die Leinwand fällt. Im Film äußern sich Nachfahren der Dahomey, die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und weitere Forscher über die Folgen der Verschleppung und ihrer möglichen Rückführung. Die Bedeutung der Objekte hat sich verändert, ebenso ihr ursprünglicher Kontext.

Ein Tipp für’s Humboldt Forum: Ankaufen!

Wie umgehen mit der kolonialen Geschichte und den entwendeten Artefakten? Diese Frage treibt die Ethnologischen Museen ebenso wie die Herkunftsgesellschaften um. Thomas Köhler, Direktor der Berlinischen Galerie, gab deshalb gerne den Hinweis, dass ein passender Aufstellungsort für die Installation das Humboldt Forum sein könnte.

Das Landesmuseum muss gleichzeitig seine eigenen Wege finden. Attias Ausstellung ergänzen sieben Blätter aus Hannah Höchs Serie „Aus einem Ethnologischen Museum“ von 1927, von denen der Künstler fünf aus dem Sammlungsbestand auswählte. Höch kombinierte in ihren Collagen Körperteile und Gesichter weißer Frauen mit afrikanischen Objekten, die sie Zeitschriften oder Katalogen des Ullstein-Verlags fand.

„Aus heutiger kritischer Perspektive sind in diesen Werken auch Aneignungsprozesse erkennbar, die Autor*innenschaft unsichtbar machen und koloniale Machtverhältnisse reproduzieren“, steht warnend daneben an der Wand. Auch eine Avantgardistin muss sich dies gefallen lassen. Gleichzeitig führen Hannah Höchs Collagen zusammen mit Kader Attias Installationen einprägsam vor Augen, wie präsent damals die Verletzungen der Kriegsveteranen im Straßenbild gewesen sein müssen, ihre zerklüfteten Gesichter und versehrten Körper.

In Verbindung mit den rauen Bildformen, welche sich die Künstler damals in den Ethnologischen Museen aneigneten, fanden sie zu einer neuen Sprache der Moderne, die von gängiger Reparatur ebenfalls nichts wissen wollte.