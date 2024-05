Karl Ove Knausgårds Roman „Das dritte Königreich“ In der Form des Teufels

Es beginnt unheilvoll in diesem neuen Roman des norwegischen Erfolgsschriftstellers Karl Ove Knausgård. So unheilvoll wie es sich gehört für eine ausufernde Geschichte, die gezielt in den Bereich zwischen Leben und Tod führt und deren Motto lautet: „Wo ich bin, ist kein Gott“.

Gewissermaßen ohne Ansatz, ohne atmosphärische Einführung sinniert die Malerin Tove darüber, was eine bipolare Störung ausmacht. Wie diese sich anfühlt, was es bedeutet, aus einer Psychose herauszukommen: „Es ist die Hölle auf Erden. Nichts von all dem, was man gedacht, gesehen oder gefühlt hat, ist wahr gewesen.“

Tove befindet sich im Sommerurlaub mit ihrem Mann Arne und den drei Kindern. Sie soll eigentlich nicht malen, sondern sich ausruhen, und Knausgård schildert, wie bei ihr nach und nach eine manische Phase einsetzt. Ihr Mann versucht, Tove davor zu schützen, geht mit den beiden Söhnen baden oder angeln, trinkt sich in die Tage hinein; die pubertierende Tochter Ingvild bleibt die meiste Zeit sich selbst überlassen. Eine fragile Sommerferienidylle.

Zum Buch Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich. Roman. Aus dem Norwegischen von Paul Berf. Luchterhand Literaturverlag, München 2024. 654 Seiten, 28 €. © Luchterhand Literaturverlag

Das Setting ist bekannt. Auch Knausgårds Roman „Der Morgenstern“ setzt damit ein. Nur ist es hier Arne, ein Literaturprofessor, der schildert, wie sich dieser Urlaub an einem Fjord gestaltet. Mit „Der Morgenstern“ hatte der norwegische Schriftsteller nach seinen sechs autofiktionalen „Min-Kamp“-Romanen vor einigen Jahren eine neue Romanreihe begonnen, mit einem großen Ensemble an Figuren. Diese erzählen allesamt aus der Ich-Perspektive und jeweils abwechselnd aus ihrem Leben, und das zu einer Zeit, da am Himmel ein neuer Stern auftaucht, eben jener Morgenstern.

„Das Dritte Königreich“, wie der neue, dieser Tage auf Deutsch erscheinende Roman des norwegischen Schriftstellers heißt, ist nach „Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit“ der dritte Teil der „Morgenstern“-Reihe, der mit seinem Personal an die Vorgänger anknüpft.

Mit dabei sind neben Arne und Tove auch Egil, allerdings nur in einer Nebenrolle, Jarle, ein Neurowissenschaftler, die Pfarrerin Kathrine und ihr Mann Gaute, der Architekt Helge Bråthen, die junge Line, die sich in den etwas älteren Musiker Valdemar verliebt, Syvert, der Bestatter, der gerade erfahren hat, dass er eine Schwester in Russland hat und in Moskau war, und Geir, der in einem grausamen Mordfall ermittelt.

Sieben Tage keine Toten

Kapitel für Kapitel erzählt Knausgård, was sich tut in diesen Leben, vor allem aber: mit was für Mysterien sich die Figuren auseinandersetzen müssen. Dazu gehört Toves bipolare Störung genauso wie der Schlaganfallpatient, der eigentlich tot sein müsste und im Koma liegt, dessen Herz aber wieder zu schlagen begann und an dem Jarle Untersuchungen durchführt.

Oder der Tote, den Kathrine einen Tag nach seiner Beerdigung meint, auf dem Flughafen gesehen zu haben; die Todesfälle, die in der Region um Bergen herum ausbleiben, aber auch im Rest des Landes. Und dazu gehören die Erfahrungen, die Line bei einem klandestinen Black-Metal-Konzert in Schweden macht.

Knausgård-Lesungen in Deutschland Karl Ove Knausgård stellt seinen Roman am Mittwoch, 15.5. in Köln in der Flora, Am Botanischen Garten ab 20 Uhr vor. Und am Do, 16.5., 20 Uhr in München in der Aula der Ludwig-Maximilian-Universität.

Diese Passagen stehen im Zentrum von „Das dritte Königreich“, zusammen mit dem Mord an drei Mitgliedern einer Black-Metal-Band, der grausamer nicht sein kann: Sie sind gehäutet worden und liegen auf dem Bauch, doch ihre Gesichter schauen nach oben, sie wurden nach der Tat bearbeitet. Während Line ihrem Schwarm auf das Konzert nachreist und ahnungslos mitten in der Black-Metal-Szene landet, versucht Geir, den Mordfall erstmal zu verstehen und dann aufzuklären.

Er bringt in Erfahrung, was die wegen ihrer rechtsextremen Umtriebe, ihrer Teufelsanbetungen und heidnischen Annäherungen verrufene, in den achtziger Jahren insbesondere in Norwegen aufkommende Spielart des Metals eigentlich ausmacht. In diesem Fall ist es die sogenannte dritte Welle, die zwar immer noch auf Satanismus setzt: „Aber in ihren Augen verkörpert Satan nicht das Böse“, lässt Geir sich von einem Experten erklären. „Er ist jenseits von Gute und Böse, könnte man sagen. Er steht für das Tierische, für Blut und Erde und Schmerz und Tod, und dem haben sie sich zugewandt. Sie lehnen die ganze moderne Wirklichkeit ab.“

Line macht diese Erfahrungen in Schweden: Das Konzert der Band Domen, in der Valdemar Leadsänger ist, findet jenseits der Öffentlichkeit statt, auf dem Land. Sie muss ihr Handy vorher abgeben, und als es zum Liebesakt mit Valdemar kommt, fängt dieser an, sie über der Brust zu ritzen.

Jenseits von Gut und Böse

Eine Teufelsmesse hatten vor ihrer Hinrichtung auch die drei ermordeten Mitglieder der Band abgehalten (ein vierter konnte entkommen), und wie es scheint, hat ein Wesen damit zu tun, von dem auf einer Videoaufnahme ein Schatten zu sehen ist: ein Mensch, ein Tier, der Teufel selbst gar.

Knausgård spielt in seinem Roman mit den Möglichkeiten eines wahren Jenseits in der Wirklichkeit. Er zeigt mitten im Realen, im Alltag seiner Figuren, wie sich eine Welt der Erscheinungen und des Untoten ausbreitet, beginnend mit eben jenem plötzlich am Himmel stehenden Kometen, dem Morgenstern.

Von dem soll der Prophet Jesaja einst geschwärmt haben: „Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern. Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest.“ Auch Jesus empfand sich am Kreuz als Morgenstern, „aber bei Jesaja“, weiß wiederum Knausgårds Egil, „war der Morgenstern der Teufel. War es nicht so?“

Banales neben Bedeutendem

Verblüffend ist wieder, mit was für einer schlichten Prosa Knausgård seine theologischen und philosophischen Fragen erörtert, gerade in diesem Roman, in dem er auf essayistische Passagen wie sonst gänzlich verzichtet hat. Geir spricht mit Katherine, der Pfarrerin, am Ende darüber, ob es den Teufel wirklich gibt (hier „das physisch Unmögliche der Tat“, dort Kathrines Erwiderung „Der Teufel hat mit Sicherheit keine konkrete Existenz“), Jarle und sein Kollege Henriksen diskutieren, wo der Sitz des Bewusstseins im Hirn ist. Und Arne lädt Kathrine schließlich ein, in einer Vorlesungsreihe über die Haltung der norwegischen Staatskirche nach dem Tod zu sprechen.

Die Zukunft existiert nicht mehr, weil die Jetztzeit uns in Formen vermittelt wird, die so fest sind und so auf Wiederholung basieren, dass das Zukunftsartige an der Zukunft, ihre Unvorhersehbarkeit, verschwunden ist. Karl Ove Knausgård in seinen Tübinger Vorlesungen

„Das dritte Königreich“ hat etwas von einem Schmöker, zumal er Teil einer Romanserie ist. Knausgård stellt darin unterschiedslos das Banale neben das Bedeutende, Alltag- und Lebensunbill neben den Tod und die Erfahrungen, die die Menschen damit machen. Letztendlich ist sein Roman eine Mischung aus Mystery-, Kriminal- und Familienroman mit theologischen, neurowissenschaftlichen und philosophischen Ausflügen. Einmal mehr zeigt sich Knausgård als ein dem Irrationalen und der Romantik zugewandter Schriftsteller, der es versteht, gleichermaßen zu unterhalten wie zu verstören, die Sympathie für den Black Metal inklusive.

In den neuen Romanen nach der „Min Kamp“-Serie, so hat es Knausgård Ende 2019 während einer Poetikvorlesung in Tübinger formuliert, ginge es um seinen Eindruck, „dass die Zukunft nicht mehr existiert, weil die Jetztzeit uns in Formen vermittelt wird, die so fest sind und so auf Wiederholung basieren, dass das Zukunftsartige an der Zukunft, ihre Unvorhersehbarkeit, verschwunden ist.“ Und darum, dass die Menschheit sich von der Natur abgewandt habe.

Was, wie sich nun bei ihm lesen lässt, den Teufel auf den Plan gebracht hat, ob es ihn nun gibt oder er lediglich eine rhetorische Figur für das Böse ist. Als Kathrine nach dem Gespräch mit Arne nach Hause kommt, topft sie heißhungrig Würstchen in sich hinein und sieht plötzlich, dass es draußen vollkommen dunkel ist: Es ist kein Morgenstern mehr zu sehen. War er des Teufels oder nicht? Danach übergibt sie sich, sie ist schwanger.

Auch Tove schaut in der Klinik, in die sie sich letztendlich begeben musste, auf die Stelle, an der sich der Stern immer befand: „Und dann leuchtete er nicht“.

Die Welt bei Knausgård ist eine konkret finstere geworden, es herrscht das Reich der Toten, selbst wenn tagelang niemand stirbt. Fortsetzung folgt.