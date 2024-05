Kein Verhaltenskodex für die Kuratoren Bahn frei für die nächste Documenta

Es ist entschieden, die Documenta 16 befindet sich weiter auf dem Weg, nachdem sich die Gremien der Documenta und Museum Fridericianum gGmbH am Mittwochabend nach langer Aufsichtsratssitzung über das weitere Vorgehen geeinigt haben. Der Berufung einer neuen Findungskommission für die künstlerische Leitung steht also nichts mehr entgegen. Nach Abschluss des öffentlichen Kommentierungsverfahrens bereits Ende Januar musste eine Entscheidung über die fünf zentralen Empfehlungen aus dem Abschlussbericht der Organisationsentwicklung getroffen werden. Spät genug.

Einen Skandal wie bei der Documenta vor zwei Jahren, bei der schon vor Eröffnung ein Antisemitismus-Verdacht im Raum stand, der sich durch die Entdeckung (wenn auch nur einzelner) inkriminierter Werke bestätigte, sollte sich nicht noch einmal wiederholen. Durch die wachsenden Auseinandersetzungen im Kunstbetrieb seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober und die militärischen Angriffe der israelischen Armee auf Gaza war der Druck gestiegen; der Rücktritt der Findungskommission im November, nachdem ein Mitglied unter Antisemitismus-Verdacht geraten war, erhöhte ihn nochmals.

Widerstand gegen die Empfehlungen

Die getroffenen Entscheidungen aber können kaum alle befriedigen. Den größten Widerstand gegen die Empfehlungen der Unternehmensberatung Metrum, nachdem bereits ein verfassungsrechtliches Gutachten und ein Expertenbericht eingeholt worden war, rief der Code of Conduct, der für die künstlerische Leitung gelten sollte

Erst vor einem Monat hatte die Initiative #standwithdocumenta, zu der auch zwei ehemalige Bürgermeister Kassels gehören, der einstige hessische Ministerpräsident Hans Eichel und Bertram Hilgen, ihre von 4000 Menschen unterzeichnete Petition dem amtierenden OB und dem hessischen Kulturminister überreicht.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth geriet durch die Documenta fifteen stark unter Druck. Bei der Eröffnung im Juni 2022 sah es noch nicht danach aus. © imago/Rüdiger Wölk

Zu Recht befürchten sie, dass ein Verhaltenskodex Gesinnungsprüfungen zur Folge haben und internationale Künstler abhalten könnte. Die Verunglimpfung des indischen Kurators Ranjit Hoskoté von der Findungskommission als Antisemiten, der den Rücktritt des gesamten Gremiums zur Folge hatte, war abschreckendes Beispiel genug.

So wird zwar der Documenta und Museum Fridericianum gGmbH ein Code of Conduct auferlegt, nicht aber der künstlerischen Leitung. Stattdessen soll sie frühzeitig und öffentlich im Rahmen einer gemeinsam mit der Trägergesellschaft organisierten Veranstaltung ihr künstlerisches Konzept vorstellen und damit darlegen, „welches Verständnis sie von der Achtung der Menschenwürde hat und wie deren Wahrung auf der von ihr kuratierten Ausstellung sichergestellt werden soll“.

Suchen nach antisemitischen Motiven im Wimmelbild. Bei der Documenta fifteen präsentierte das indonesische Kollektiv Taring Padi im Hallenbad Ost sein Archiv. © imago/Rüdiger Wölk/imago/Rüdiger Wölk

Dieses Procedere dürfte nicht weniger abschreckend wirken, müssen die Macher doch auf diese Weise Jahre vor der eigentlichen Eröffnung ihre Ideen einer Diskussion preisgeben, was sie sonst stets vermeiden. Die Documenta mag bislang die bedeutendste internationale Schau zeitgenössischer Kunst gewesen sein und deshalb der Olymp auch für jeden Kurator, aber diese Tortur werden sich ambitionierte internationale Ausstellungsmacher kaum unterziehen.

Schon freut sich der grüne Oberbürgermeister von Kassel, Sven Schoeller, darüber, dass ein wirksames „Instrumentarium zum Schutz künstlerischer Freiheit und zum Schutz gegen menschenfeindliche Diskriminierung und Antisemitismus“ gefunden sei. Die Probleme bei der bis zum Jahresende erhofften Berufung einer Findungskommission und der Suche nach einer künstlerischen Leitung dürften ihn eines Besseren belehren. Nach wie vor hält die Stadt am Fünf-Jahres-Turnus fest und damit an 2027 als Veranstaltungstermin, wenn auch 2028 bereits als Option genannt wird.

Die kommende Documenta wird die schwierigste sein, denn sie versucht sich nicht nur mit neuen Verhaltensregeln, sondern muss sich auch in ihren Strukturen bewähren. Eine Verkleinerung des Aufsichtsrats wurde jedoch abgelehnt, die Stadt Kassel und das Land Hessen entsenden weiterhin jeweils fünf Vertreter. Zwei Mitglieder kommen vom Bund hinzu: nicht mehr die Direktorin der Bundeskulturstiftung, sondern zwei Abteilungsleiter aus dem Ministerium. Der Einfluss des Bundes bleibt also weiterhin gering, obwohl Claudia Roth beim Debakel der letzten Documenta am stärksten zur Verantwortung gezogen worden war.

Die Kulturstaatsministerin hätte deshalb den Bund gerne als Gesellschafter gesehen, ohne allerdings entsprechende Mittel einbringen zu können. Das Land Hessen und die Stadt Kassel waren ohnehin dagegen, um ihre Hoheit zu bewahren. Erst im März wurde stolz darüber informiert, dass Kassel seit 25 Jahren den Zusatz „Documenta-Stadt“ trage. Kulturminister Gremmels betonte nun nochmals, dass ein anderer Standort für die Documenta sowieso nicht denkbar sei: „Sie steht auch auf den Ortsschildern.“

4000 Menschen unterzeichneten die Petition #standwithdocumenta

Auch bei der Besetzung des Aufsichtsrats setzten sich Land und Stadt durch. In den Handlungsempfehlungen von Metrum war vorgesehen, dass aus dem neu geschaffenen wissenschaftlichen Beirat mit jeweils drei Experten aus der Kunst und drei aus anderen Fachrichtungen ein Vertreter in den Aufsichtsrat entsendet werden sollte. Dies wurde abgelehnt. Auch hier befürchteten Hessen und Kassel offensichtlich von außen in Bedrängnis zu geraten.

Mit Spannung wird als nächstes die Berufung der Findungskommission erwartet. Deren Mitglieder werden fortan nicht mehr durch frühere Documenta-Leiter vorschlagen, sondern durch die Documenta-Geschäftsführung. Ihre Aufgabe ist ebenfalls klarer konturiert, nachdem sich beim Eklat der letzten Ausgabe sowohl die Geschäftsführerin als auch das Kuratorenteam davongestohlen hatten. Die Geschäftsführung ermöglicht die Documenta, die Kuratoren sind verantwortlich für sie, heißt es nun.

Einen Code of Conduct wird es für die Kuratoren als Leitplanke also nicht geben, sondern nur die in der Verfassung verankerte Kunstfreiheit. Die nun gefassten Beschlüsse über die Zukunft der Documenta werden nicht für weniger, sondern mehr Diskussion sorgen. Und das ist erst einmal gut so.