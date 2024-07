„Kinds of Kindness“ mit Emma Stone Grausamkeiten in drei Kapiteln

Manche wollen dich benutzen, andere wollen von dir benutzt werden. Manche wollen dich missbrauchen, andere wollen missbraucht werden. Das sind Zeilen aus dem 80er-Jahre-Dance-Hit „Sweet Dreams“ von den Eurythmics, der den neuen Film von Giorgos Lanthimos eröffnet – und perfekter nicht passen könnte zur Welt des griechischen Regisseurs.

Getrieben von gutgelaunten Beats, ist man längst am Tanzen, bevor einem die düsteren Lyrics bewusst werden. So wie man bei Lanthimos, der zuletzt mit „Poor Things“ vier Oscars gewann, oft längst am Lachen ist, bevor man merkt, dass das Gezeigte eigentlich überhaupt nicht lustig ist. Benutzt und missbraucht werden dort sowieso immer viele – auch in Lanthimos’ neuestem Film, „Kinds of Kindness“.

Der erzählt drei Geschichten. Es geht, im weitesten Sinne, um Kontrolle in verschiedenen Kontexten: Beruf, Ehe, Religion. Ein Ensemble von Hollywoodstars übernimmt in jedem der drei Teile unterschiedliche Rollen.

So toll ist es gar nicht, die freie Wahl zu haben

Im ersten Part spielt Jesse Plemons den Angestellten Robert, der scheinbar alles hat: einen tollen Beruf, ein schickes Haus, eine nette Frau. Zu verdanken hat er das seinem Chef, Raymond (Willem Dafoe), der, wie sich herausstellt, über jedes Detail im Leben seines Untergebenen verfügt, von den Klamotten, die er anzieht, bis hin zur Familienplanung. Als Robert dem Despoten einen besonders krassen Auftrag verweigert, wird er von Raymond verstoßen – und sein Leben gerät außer Kontrolle.

Der absurd komische Auftakt ist die stärkste Geschichte des Triptychons, auch wegen eines großartig aufspielenden Jesse Plemons als zunehmend verzweifeltem Normalo, der merkt, dass der viel beschworene freie Wille ihn eigentlich überfordert.

Plemons, der für seine Rolle(n) in „Kinds of Kindness“ den Darstellerpreis in Cannes gewann, ist einer der Neuzugänge in Giorgos Lanthimos’ Cast, gemeinsam mit Hong Chau, Mamoudou Athie und Hunter Schafer in Nebenrollen. Die anderen waren bereits bei früheren Filmen dabei: Joe Alwyn in „The Favourite“, Willem Dafoe und Margaret Qualley in „Poor Things“, Emma Stone in beiden.

Von Wärme ist hier nichts mehr zu spüren

Für „Poor Things“ gewann Stone im März den Oscar als beste Hauptdarstellerin, was auch ein Beleg dafür ist, dass Lanthimos’ Arbeiten zuletzt immer zugänglicher wurden. Für die Historienfilme „The Favourite“ und „Poor Things“ arbeitete er mit dem australischen Dramatiker Tony McNamara zusammen, und trotz aller Merkwürdigkeiten war eine Wärme und Zuneigung für die Charaktere zu spüren, die neu war für den Regisseur.

Mit „Kinds of Kindness“ kehrt er jetzt zu seinen Wurzeln zurück. Der Film spielt in der Gegenwart, gedreht wurde in New Orleans. Das Drehbuch stammt von Lanthimos und Efthemis Filippou, mit dem der Regisseur zuvor alle seine Scripts geschrieben hatte, von „Dogtooth“ bis „The Killing of a Sacred Deer“. Die Schauspielstars rezitieren ihre Texte wieder in einer betont künstlichen, von Gefühlen losgelösten Weise – und von Wärme ist nichts mehr zu spüren.

Margaret Qualley, Jesse Plemons und Willem Dafoe (v.l.) in „Kinds of Kindness“. © Disney

Im Gegenteil: „Kinds of Kindness“ ist die volle Dröhnung Nihilismus, Zynismus und Brutalität. Die wenigen Charaktere, die zunächst nett und normal wirken, entpuppen sich als die größten Monster.

Emma Stone und Joe Alwyn in „Kinds of Kindness“. © Disney

Der alte Lanthimos ist also zurück, allerdings in schlechterer Form als bei seinen frühen Werken. Das zeigt sich ab der zweiten Episode von „Kinds of Kindness“. Die dreht sich um den Polizisten Daniel (Plemons), dessen Frau Liz (Stone) auf hoher See verschollen ist. Als sie zurückkehrt, beschleicht Daniel der Verdacht, dass jemand anderes im Körper seiner Frau steckt – und er verlangt immer grausamere Beweise ihrer Ergebenheit. Ob er mit seiner Theorie recht hat oder nicht, bleibt offen und ist irgendwann auch egal angesichts der Ausmaße, die seine Bestrafungsaktionen annehmen.

Die finale Geschichte ist die problematischste

Man ist bereits völlig erschöpft von all der Misanthropie, als Lanthimos den finalen, schwächsten Akt einläutet. Emma Stone übernimmt hier die Hauptrolle als Emily, die ihre Kleinfamilie verlassen hat, um einem Kult beizutreten. Für den ist sie auf der Suche nach einer Auserwählten, die Tote wieder zum Leben erwecken kann.

Willem Dafoe und Hong Chau als Sekten-Führer mit Jesse Plemons (mitte). © Disney

Los geht es mit dem Blick auf die nackten Brüste einer jungen Frau, der unnötig ist. „Kinds of Kindness“ wirft damit auch einen Schatten auf seinen Vorgängerfilm: Trotz des Erfolgs von „Poor Things“ gab es Diskussionen darüber, ob Lanthimos’ Blick auf Frauen nicht misogyn ist. In „Poor Things“ verpflanzt ein Mann das Gehirn eines Babys in den Körper einer erwachsenen Frau: Bella entdeckt ihre Liebe zum Sex – und ist sehr viel dabei zu sehen. Eine erfrischende Erzählung weiblicher Autonomie oder eine männliche Sex-Fantasie, inklusive Male Gaze?

Nachdem man in den beiden ersten Episoden von „Kinds of Kindness“ bereits erzwungene Abtreibungen und verstümmelte Frauen zu sehen bekam, kommen in der dritten Darstellungen von Vergewaltigung und Folter dazu. Einige Frauen nehmen sich das Leben, andere werden umgebracht, halbnackt sind sie immer mal wieder.

Lanthimos kommentiert die Gesellschaft, wie sie ist, könnte man entgegnen, und sein sezierender Blick war in früheren Filmen durchaus erhellend. Denn all diese Dinge passieren ja. Soziale Strukturen und zwischenmenschliche Beziehungen sind oft absurd, grausam, gewalttätig. Menschen benutzen andere und werden benutzt, missbrauchen und werden missbraucht. Die Bilder allerdings, mit denen man das erzählt, sollten die Misere nicht noch größer machen.