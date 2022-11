Kino und Streaming „Wir müssen Filmkultur ganzheitlich denken“

Frau Windisch, Mubi ist vergangene Woche mit dem neuen Angebot Mubi Go in Deutschland gestartet: Abonnent:innen erhalten damit jede Woche eine kostenlose Kinokarte. Ist die Konkurrenz von Kinos und Streaming vorerst überwunden? Unsere Position war von Anfang an, dass das Kino unersetzlich ist. Ich selbst komme, wie viele aus unserem Team, aus der Kinobranche, wir teilen diese Leidenschaft. Bestimmte Filme entfalten auf der Leinwand einfach eine größere Wirkung.

Das gilt nicht pauschal, kleinere Filme finden mit einem Plattformstart vielleicht sogar besser ihr Publikum. Das muss von Fall zu Fall abgewogen werden. Kino und Streaming ko-existieren heute ohnehin, das lässt sich auch im Arthouse-Bereich am Nutzerverhalten erkennen. Gerade bei einem jüngeren Publikum ergänzen sich die beiden Formen des Filmkonsums.

Das Arthouse-Streamingportal Mubi 2007 gründete der türkische Filmfan Efe Çakarel die auf Arthouse und Filmkunst spezialisierte Abo-Plattform Mubi (zunächst „The Auteurs“). Im Gegensatz zu anderen Portalen ist das Programm kuratiert, täglich wird ein neuer Film für 30 Tage ins Programm aufgenommen. Heute gibt es Mubi in 190 Ländern mit zwölf Millionen Mitgliedern. Seit 2019 („Port Authority“ von Danielle Lessovitz) produziert das Streamingunternehmen auch eigene Filme. Mubi sieht sich als Partner der Kinos; das Angebot Mubi Go, das in Deutschland Ende November 2022 eingeführt wurde, stellt jedem Abonnenten pro Woche eine Kinokarte für einen ausgewählten Film zur Verfügung. „Aftersun“ von Charlotte Wells ist der erste Film, den Mubi als Verleih in die deutschen Kinos bringt (15. Dezember). Ein Plattformstart folgt im kommenden Jahr.

Eine steile These: Brauchen die Kinos Streamingangebote, um Arthousefilme für ein jüngeres Publikum wieder attraktiver zu machen?

Das Mubi-Publikum ist jünger als die klassische Arthouse-Klientel. Das Wort Programmkino hatte lange einen angestaubten Charakter, gerade in puncto Kundenansprache und Digitalisierung. Es ist unerlässlich, neue Zielgruppen für das Kino zu begeistern, jünger, cooler, ein bisschen edgy. Und dafür die entsprechenden Kanäle zu finden.

Aber muss nicht auch der angestaubte Arthouse-Begriff um eine neue Idee von Kino erweitert werden? Arthouse bedeutet in Deutschland Ü50.

Wir wollen das Publikum nicht erziehen. Der Appetit auf diese Filme ist ja vorhanden, man muss nur Angebote schaffen, die auch wahrgenommen werden. Darin sehe ich unsere Verantwortung als Verleih: Indem wir einen Film wie „Memoria“ von Apichatpong Weerasethakul auf die Leinwand bringen, öffnen wir den Blick für eine andere Art von Kino. Streaminganbieter und Kinobetreiber müssen sich künftig als Partner verstehen, das ist die Idee hinter Mubi Go. Wir denken Filmkultur ganzheitlich. Darum bringen wir zum Beispiel zwei Mal im Jahr das gedruckte Magazin „Mubi Notebook“ heraus: um andere, auch abseitige Aspekte der Cinephilie zu behandeln.

Lysann Windisch ist seit Januar 2022 Director of Distribution für Mubi Deutschland. © MBB

Bröckelt der Widerstand der Kinobetreiber gegen Streaminganbieter?

Da hat bei vielen Kinos schon ein Umdenken stattgefunden. Nicht zuletzt durch die Pandemie, die Entwicklungen beschleunigt hat. Aber es gibt in vielen Punkten immer noch Gesprächsbedarf.

Zum Beispiel im Streit um das Veröffentlichungsfenster zwischen Kino- und digitalem Plattformstart.

Seit Mubi auch als Verleih auftritt, werden wir von den Kinos auch anders wahrgenommen. Man muss aber differenzieren und kann nicht alle Streamer über einen Kamm scheren. Am Ende geht es darum, dass man für jeden Film den richtigen Vertriebsweg findet, damit er eine möglichst große Bandbreite an Zuschauern erreicht.

Das Argument war bisher, dass Kinos eine Exklusivität gegenüber den Streamingdiensten brauchen. Ist das nicht, sieht man sich das heutige Nutzerverhalten an, ein Anachronismus?

Diese Diskussion ist zu einem Politikum geworden. Ich will den Kinos nicht in ihr Geschäft reinreden, aber wir entscheiden je nach Größe der Filme, wie viel Exklusivität ein Kinostart benötigt. Das hängt maßgeblich vom Potenzial des Films ab. „Aftersun“ von Charlotte Wells etwa läuft ab Mitte Dezember ein Vierteljahr exklusiv im Kino. Lange Auswertungsfenster können hingegen den Nachteil haben, dass die Kampagne und die Mundpropaganda im Sand verlaufen, weil sich irgendwann niemand mehr an den Film erinnert.

Die Verleiher sagen: Ohne einen Kinostart läuft ein Film Gefahr, bei einer späteren Auswertung als DVD oder Video-on-Demand unterzugehen. Denkt man darüber auch als Streaminganbieter mit einem sehr speziellen Filmangebot nach?

Ein Kinostart kann einen Werbeeffekt haben, allerdings haben wir bisher auch mit rein digitalen Veröffentlichungen gute Erfahrungen gemacht. „Shiva Baby“ von Emma Seligman nahm einen etwas anderen Weg und lief sehr erfolgreich auf Filmfestivals, was beim Plattformstart geholfen hat. Gerade bei jungen, bisher unbekannten Regisseurinnen und Regisseuren ist es heute unglaublich herausfordernd, im Kino Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Kinostarts sind teuer, da gibt es keinen Mittelweg. Am Ende hängt die Entscheidung immer vom Film ab. Manchmal reicht schon ein einziges Festival, um einen Buzz zu erzeugen. Und dann kann ein Film auf Festivals erfolgreich sein, aber als Digital-Release überhaupt nicht funktionieren.

In der Pandemie wurde viel über die Krise des Kinos geredet: Die Kinos müssen einen Austausch mit dem Publikum anbieten, um den Ort wieder interessant zu machen. Aber haben wir es nicht eher mit einer Krise der Vermittlung von anspruchsvollem Kino zu tun?

Krise der Vermittlung klingt mir zu pauschal. Ja, das Publikum kommt nicht mehr automatisch, man muss sich schon ein paar Gedanken machen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Influencern zusammen, um Filmfans zu erreichen, die bisher wenig Kontakt mit dem Kino hatten. Es braucht Leidenschaft, um andere für eine Idee zu begeistern.

Mubi tat sich früh damit hervor, sein Programm zu kuratieren – und eben nicht als All-You-Can-Eat-Angebot zu verstehen. Hilft es heute, Kino mit dem Mindset eines Streamers zu machen?

Eine kuratorische Expertise ist für unser Verständnis von Kino grundlegend. Unter diesem Gesichtspunkt wählen wir auch das Angebot von Mubi Go aus. Darunter kann sich schon mal ein restaurierter Klassiker befinden. Ein großer Erfolg in England war beispielsweise Martin Scorseses „Cabaret“.

Zum Tod von Jean-Luc Godard fiel wieder auf, wie wenige Filmklassiker aktuell auf deutschen Streaming-Plattformen verfügbar sind. Kann Mubi da irgendwann eine Lücke schließen?

Das Repertoire-Angebot ist neben dem Fokus auf junge Talente ein wichtiges Standbein in unserem Programm. Wir wollen eine möglichst große Diversität in der Filmkultur abbilden - auch mit Filmen, die man sonst vielleicht nicht so leicht als Video-on-Demand findet. Filmrechte sind für Streamingportale allerdings ein echter Kostenfaktor. Einen größeren Filmkanon zentral an einem Ort anbieten zu können, hängt auch von der Nachfrage ab.

Mubi hat im vergangenen Jahr die Kölner Produktionsfirma Match Factory gekauft. Gehört die Förderung junger Talente ebenfalls zu Ihrer ganzheitlichen Idee von Filmkultur?

Zu der Produktionsstrategie von Mubi oder der Match Factory kann ich wenig sagen, aber es besteht definitiv der Anspruch, dass wir Filmemacher:innen möglichst früh entdecken und auf ihrem Weg begleiten. Wir möchten auf allen Ebenen die Filmkultur fördern.

Arthousekino ist also auch nach der Pandemie ein Wachstumsmarkt?

Wir glauben zumindest, dass es immer einen Markt für Qualitätsfilme geben wird. Obwohl es für Filme mit kleineren Budgets schwierig sein kann, setzen wir uns für Filme aus aller Welt ein, insbesondere für neue und aufstrebende Talente.

