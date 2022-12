„Avatar 2“ im Kino James Cameron ist jetzt auch Herr der Meere

Vier Jahre nach seinem Oscar-Triumph mit „Titanic“, mit dem er sich völlig ironiefrei zum „King of the World“ ausrief, ging James Cameron auf Tauchstation. In seinem Dokumentarfilm „Expedition Bismarck“ folgte er den Spuren des 1941 im Atlantik untergegangenen Schlachtschiffs. Nach seinem Welterfolg „Avatar - Aufbruch nach Pandora“, der weltweit 2,96 Milliarden Dollar in den Kinos einspielte, zog es Cameron wieder in die Tiefe. Nach jahrelanger Vorbereitung und der Entwicklung von neuen 3D-Kameras sowie dem Mini-U-Boot „Deepsea Challenger“ brach der in Kanada geborene Regisseur 2012 zum tiefsten Punkt der Erde im pazifischen Mariannengraben auf. In seinem Herzen war der „King of the World“ schon immer ein Herr der Meere.

Zum Film Avatar: The Way of Water USA 2022. Regie: James Cameron. Drehbuch: James Cameron, Josh Friedman. Mit: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, CCH Pounder, Sigourney Weaver, Kate Winslet. 192 Minuten. Ab heute in den Kinos.

Seine Unterwasserausflüge waren für Cameron aber mehr als eine Rekonvaleszenz von den kraftraubenden Blockbuster-Produktionen. Nicht der Weltraum bedeutete für den Umweltaktivisten unerforschtes Territorium, sondern der Grund der Meere, wo sich die Zukunft der Menschheit entscheidet. Diese Faszination reicht bis „Titanic“ und seinem heute fast schon vergessenen Alien-FIlm „The Abyss“ von 1989 zurück.

Cameron ist schon lange mehr als bloß ein Regisseur, er selbst sieht sich eher als Entwickler. Die flugfähigen Helikopter im ersten „Avatar“ basieren auf seinen Entwürfen. Seit „Titanic“ hat jeder seiner Filme dazu beigetragen, das Kino ein Stück weiter dahinzubringen, wo es technisch gesehen heute steht: von der Imax-Technik über Performance-Capture-Tools, fotorealistischer VFX-Animation bis zu digitaler Stereoskopie. Mit „Avatar: The Way of Water“ erreicht Camerons Karriere nach fast zehn Jahren Produktion nun möglicherweise ihren logischen Schlusspunkt.

Die Wasserwelt von Pandora

Die realistische Animation von Wasser war für die Visual Artists in Peter Jacksons neuseeländischem Effektschmiede Weta seit jeher die größte Herausforderung. Wasser fließt, strömt, schäumt, schlägt Blasen; es ist einerseits formlos und gleichzeitig bis in die kleinsten Gischttröpfchen konkret. Die Berechnung dieses Aggregatzustands hat bisher jede Rechnerleistung übertroffen. Wasser ist nach den Wäldern von Pandora, dem Lebensraum des Na’vi-Volks der Omaticaya, die letzte große Herausforderung für den Naturfan Cameron.

„Avatar: The Way of Water“ stellt in dieser Hinsicht sein Meisterstück dar. Technologie und Umweltschutz gehen in Camerons Kino schon lange Hand in Hand. Seine Ozean-Expeditionen waren gleichzeitig Experimente unter Realbedingungen für immer besseres Equipment und Klima-Aktivismus. Mit seinen Stiftungen Avatar Alliance Foundation und Plant Power Task Force setzt er sich für den Klimaschutz, die Rechte von indigenen Menschen, die Umwelt und Nachhaltigkeit ein. In gewisser Weise ist „Avatar: The Way of Water“ damit auch so etwas wie der aufwendigste und teuerste Werbefilm (mit kolportierten 350 Dollar Produktionskosten) für die „Fridays for Future“-Bewegung.

Mit der Unterwasserwelt der Metkayina hat Cameron, 15 Jahre nach den Ereignissen des ersten FIlms, eine neue, spektakuläre Biosphäre am Rechner erschaffen, die die Grenzen von computergeneriertem Animationsfilm und Naturdokumentation aufhebt. Die Metkayina leben in einem ozeanischen Atoll, auf das der Ex-Soldat Jake Sully (Sam Worthington), Anführer der Omaticaya nach der Verschmelzung seines menschlichen Nervensystems mit seinem Na’vi-Avatar, mit Neytiri (Zoe Saldana) und ihren vier Kindern flieht, um „sein“ Volk vor der Rache der Kolonisatoren zu schützen. (Diese white saviour-Fantasie war schon vor 13 Jahren höchst umstritten.)

Somit ist „Avatar: The Way of Water“ im Kern eine Migrationsgeschichte. Cameron wendet weit über eine Stunde der 192 Minuten für die Einführung in die neue Welt auf - und die schwierige Adaption der Omaticaya an die Wasserkultur der Metkayina. Es sind natürlich die Kinder, vor allem der jüngere Sohn Lo’ak (Britain Dalton) und ihre Na’vi-Adoptivtochter Kiri (digital verjüngt: Sigourney Weaver, die im ersten „Avatar“ die leibliche Mutter des Mädchens spielt), die sich den neuen Umweltbedingungen und der spirituellen Verbundenheit der Omaticaya mit der fluoreszierenden Unterwasserwelt am schnellsten anpassen. Und damit auch immer wieder die Nerven ihrer autoritären Eltern strapazieren.

Neokoloniale Stereotype

Mit diesem Mittelteil, der in die einzigartige maritime Flora und Fauna von Pandora einführt und die eigentliche Handlung für eine gute Stunde fast vollständig zum Stillstand bringt, wird „Avatar: The Way of Water“ tatsächlich Filmgeschichte schreiben. Cameron hat oft betont, dass die 3D-Technik ein wichtiges dramatisches Mittel des Kinos sein kann; den Beweis dafür hat er bisher nicht erbracht. Aber für die Erschaffung einer hypernaturalistischen Fantasiewelt mit leuchtenden Korallenriffen und riesigen Wesen wie dem walähnlichen, hochintelligenten Tulkun leisten die Tiefendimensionen seiner Kameras und VFX-Werkzeuge, die psychedelischen Lichtspiele unter Wasser und das atemberaubende Spektrum an Grün- und Blautönen des Atolls eine Kino-Erfahrung, an denen sich Marvel-Filme künftig messen lassen müssen.

Camerons Perfektionismus hat allerdings auch einen Nachteil: „Avatar: The Way of Water“ ist einerseits dem Kino technisch und schöpferisch voraus - eine Form von Gott-Komplex; und mit seiner langwierigen Produktionsgeschichte gleichzeitig zu spät. „Black Panther: Wakanda Forver“ hat erst vor wenigen Wochen mit Talocan ebenfalls eine komplexe Unterwassergesellschaft in das Marvel Cinematic Universe eingeführt.

Den Marvel-Vergleich würde Cameron abschätzig abtun, aber bei allem spektakulären world building basiert die „Avatar“-Erzählung eben doch auf einer neokolonialen Prämisse: dem Raubbau von Ressourcen, dem weißen Rebellen-Anführer, ethnischen Stereotypen. Die „Black Panther“-Filme mit dem afrikanischen Staat Wakanda (ein Königreich nichtsdestotrotz), das über seine eigenen Rohstoffe verfügt und die ehemaligen Kolonisatoren im Weltsicherheitsrat in Schach hält, sind da schon weiter als Cameron mit seiner schlichten Öko-Fantasie.

Der erste „Avatar“ ist kein Popkultur-Meilenstein

Auch wenn James Cameron sein Vermächtnis nicht auf das Kino beschränkt sieht: „Avatar: The Way of Water“ zeigt erneut, warum schon der erste Film - im Gegensatz zu den Marvel-,Tolkien- und „Star Wars“-Franchises - nie popkulturelles Momentum aufgenommen hat. Den ehrgeizigen Cameron wurmt es enorm, dass sein Meisterwerk vor allem als technische Errungenschaft in Erinnerung geblieben ist. Seit Jahren verschießt er rhetorische Giftpfeile in Richtung der Konkurrenz.

Doch der Erfolg eines Blockbusters wird letztlich an den Einspielergebnissen gemessen. Ein Ende ist vorerst zwar nicht in Sicht, der dritte Film befindet sich bereits in der Postproduktion. Aber auch „Avatar: The Way of Water“ wird die Fanherzen wohl kaum für seine Figuren erwärmen. Auch wenn die Konflikte zwischen den Eltern und den Kids, die mit ihrer Neugier und Offenheit problemlos neuronal an die Flora und Fauna unter Wasser „andocken“, mehr emotionales Identifikationspotential bieten als die hochmilitarisierte Pocahontas-Variation des ersten Films.

Auch wenn „Avatar: The Way of Water“ technisch state of the art ist: Die noch ausstehenden „Avatar“-Filme könnten im Kino (und nur an diesem Ort erschließt sich Camerons Vision wirklich) die letzten ihrer Art sein. Kein Studio wird noch einmal so viel Geld für die Privatobsession eines Regisseurs bereitstellen, die in der Erkundung der dritten Dimension besteht. Auch weil Cameron selbst einer der letzten seiner Art ist, ein Maverick. Hollywood hat sich von 3D als technische Innovation längst verabschiedet. Die Industrie, der es immer mehr um Profit als um Kunst geht, kann Filme wie „Avatar: The Way of Water“ heute für weniger Geld produzieren. Darum gebührt James Cameron allein schon für dieses Unterfangen Respekt

