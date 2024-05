Spiel, Satz, Sieg Die besten Tennis-Filme

GenZ-Queen Zendaya hat es geschafft, sogar Tennis wieder cool und sexy zu machen. In dem Sportdrama „Challengers“ von Luca Guadagnino spielt sie den ehemaligen Tennis-Star Tashi, die nach einer schweren Verletzung die Psychoduelle vom Center Court ins heimische Schlafzimmer verlegt.

„Challengers“ ist der Höhepunkt einer Reihe von Tennis-Filmen aus den vergangenen Jahren, zwischen Romantic Comedy und feministischem Biopics ist für jeden etwas dabei. Dies sind unsere fünf Tennis-Highlights für Filmfans.

1. Wimbledon

Im Tennis bedeutet das Wort „Love“ Null, womit sich die Verbindung von weißem Sport und Romantic Comedy von ganz allein ergibt. Und Wimbledon ist so ziemlich das englischste, das man sich in der Sportwelt vorstellen kann.

Darum war eine Liebeskomödie um den heiligen Rasen natürlich eine hervorragende Idee der Erfolgsfirma Working Title, Anfang der 2000er Jahre spezialisiert auf Romantik und britishness („Notting Hill“, „Bridget Jones“). Er: ein in die Jahre gekommener Brite, ehemalige Nummer elf der Weltrangliste, nur durch eine Wild Card ins Turnier gerutscht. Sie: Amerikanerin, mit 22 auch kein Tennisküken mehr, aber auf dem Höhepunkt ihrer Karriere.

Paul Bettany und Kirsten Dunst turteln auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. © imago images/Mary Evans/Rights Managed via www.imago-images.de

Paul Bettany und Kirsten Dunst: Was sind sie doch für ein hübsches Tennis-Couple, fast so schön wie Steffi Graf und Andre Agassi. Man sieht ihnen gern dabei zu, wie sie vor zahlreichen Londoner Sehenswürdigkeiten an Starbucks-Kaffees nippen. Aber auch die computeranimierten Ballwechsel sind beeindruckend – und lassen den abgekämpften Bettany zehn Jahre jünger aussehen.

Im Sportfilm ist der letzte Akt bekanntlich das alles entscheidende Duell, und Regisseur Richard Concraine hat beide Erzählungen effektvoll miteinander verflochten: Im Finale muss der Brite gegen den Ex-Lover seiner neuen Flamme antreten. (abu)

Zu sehen auf allen Streamingportalen

2. King Richard

Venus Williams hatte von Kindesbeinen an ein Vorbild: „Ich möchte, dass die Leute einmal so sein wollen wie ich“, erzählte sie in einem frühen Interview, das es auch in Reinaldo Marcus Greens Hagiografie „King Richard“ geschafft hat.

Der Film handelt eigentlich vom Vater der Tennis-Schwestern, der auch die These unterstreicht, dass hinter jeder erfolgreichen Sportlerin ein ehrgeiziger Vater steht. Richard Williams scheucht seine Töchter nachts über die Tennisplätze in Compton, er will, dass sie es einmal besser haben als er. Heißt: nicht wegen ihrer Hautfarbe ausgegrenzt zu werden.

Vater Richard (Will Smith) mit seinen Töchtern Venus und Serena (Demi Singleton, Saniyya Sidney). © imago images/Picturelux/via www.imago-images.de

Die Pointe besteht natürlich darin, dass sich seine ganze Aufmerksamkeit auf die ältere Venus richtet, während die später noch viel erfolgreichere Serena immer etwas enttäuscht am Rand steht. In der sehr amerikanischen Erfolgsgeschichte von Venus und Serena Williams steckt aber noch eine andere Erzählung – über einen Familienvater, der dem Establishment des weißen Sports kontra gab.

Will Smith spielt „King“ Richard leicht geduckt, es wird früh klar, dass seine Töchter auch seine Projektionsfläche sind; später auch die einer ganzen Tennisnation. Im Kino muss Venus ihr erstes großes Turnier noch nicht gewinnen. Wir alle kennen ihre Geschichte. (abu)

Zu sehen auf allen Streamingportalen

3. Blow Up

Die ultimative Tennis-Szene stammt nicht aus einem Sportfilm, aber – um den Bogen zu „Challengers“ zu schlagen, mit Spin sozusagen – um Sex geht es in „Blow Up“ von Michelangelo Antonioni auch. Der Fotograf Thomas (David Hemmings) lässt sich durch Swingin’ London treiben, fotografiert schöne Frauen; Sex ist immer eine Option.

In den Park begibt er sich, um eine Leiche zu finden, nachdem er möglicherweise einen Mord fotografiert hat. Er findet dann zwar keinen Toten, aber eine Gruppe von Pantomimen, die Tennis spielen. Die Szene ist in die Filmgeschichte eingegangen, das würdige Ende eines rätselhaften Meisterwerks – eine Murder Mystery ohne Leiche.

Das Tennisspiel ohne Ball wiederum wirkt in seiner Konzentration auf die reine Bewegung, ohne die Motivation, den Gegner in Grund und Bogen zu spielen, fast wie eine Choreografie. Die Eleganz des Tennis ist so fesselnd, dass Thomas am Ende den unsichtbaren Ball vom Boden aufnimmt und zurückwirft. (abu)

Zu sehen auf allen Streamingportalen

4. Borg/McEnroe

Frost gegen Feuer, Gentleman gegen Rüpel, Yin gegen Yang: Der dänische Regisseur Janus Metz zeigt in „Borg/Mc Enroe“ von 2017 ein Duell zweier Männer, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Björn Borg (gespielt von Sverrir Guðnason), das war dieser Schwede mit den langen Haaren, den sie wegen seines maschinenhaft perfekten Grundlinienspiels ehrfurchtsvoll „Ice-Borg“ nannten.

John McEnroe (Shia LaBeouf) brauchte keinen Spitznamen, der impulsive Amerikaner fiel schon durch seine Schiedsrichterbeschimpfungen auf. Legendär, wie er aus Wut seinen Schläger am Spielfeldrand zertrümmerte.

Die Konkurrenten John McEnroe (Shia LaBeouf) und Björn Borg (Sverrir Gudnason) werden jenseits des Platzes zu Freunden. © imago/ZUMA Press/AB

Dabei ähneln – das zeigt das Doppel-Biopac in Rückblenden – die beiden Helden einander mehr, als sie ahnen. Auch Borg hatte seine Karriere als Rebell begonnen und wurde erst von seinem strengen Trainer (Stellan Skarsgård) auf die Erfolgsspur gebracht. Die Aggressionen McEnroes staut der überangepasste Borg in sich auf, was mitunter zu Panikattacken unter der Dusche führt.

Der Film kulminiert im legendären Wimbledon-Finale von 1980, das vier Stunden lang über fünf Sätze lief und danach als bestes Match aller Zeiten galt. Das Reengagement im Wechsel aus Close-ups und Totalen, aus Zeitlupe und Zeitraffer ist spektakulär inszeniert. (chs)

Zu sehen auf allen Streamingportalen

5. Battle of the Sexes

Tennisgeschichte, Politisierung des Sports, Meilenstein der Emanzipation. Am 20. September 1973 fand in Houston der Schaukampf zwischen dem ehemaligen Wimbledonsieger Bobby Riggs und der amtierenden Nummer Eins im Frauentennis, Billie Jean King, statt – vor 90 Millionen TV-Zuschauern, den meisten seit der Mondlandung.

King, damals 29, gewann das Spiel in drei Sätzen – und widerlegte die Behauptung, dass Frauen im Tennis ein Vielfaches weniger als die Männer verdienen, weil sie „weniger Kraft“ haben und weniger Publikum anziehen. Alphamann Riggs hatte an der Überlegenheit seines Geschlechts nie den geringsten Zweifel.

Emma Stone als Billie Jean King in „Battle of the Sexes“. © imago images/Everett Collection/Melinda Sue Gordon via www.imago-images.de

Emma Stone ist Billie Jean King. Feinrandige Brille, rundes Gesicht, glattes Haar, man erkennt sie, die kurz zuvor den Oscar mit „La La Land“ gewonnen hat, kaum wieder. Sie spielt mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Verletzlichkeit, kämpft auf dem Platz wie im permanenten verbalen Schlagabtausch gegen das chauvinistische Establishment und um die eigene sexuelle Identität.

Bei aller komödiantischen Zuspitzung des Duells Macho gegen Emanze macht das Feelgood-Movie schnell klar, warum das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern nicht nur im Sport so schwer aus der Welt zu schaffen ist. (chp)

Zu sehen auf allen Streamingportalen