Klaas Heufer-Umlauf über ZDF-Serie „Der Schwarm“ „Ich habe eine ganz persönliche Freude daran“

Herr Heufer-Umlauf, am Montag startet die lineare Ausstrahlung der ZDF-Serie „Der Schwarm“. Welche Beziehung haben Sie zum Meer?

Es ist ein Gefühl, das sich nicht abnutzt.

Heißt genau?

Ich kann stundenlang auf das Meer schauen, jeden Tag wieder und wahrscheinlich ein Leben lang. Ohne dass es langweilig würde, was wohl mit jeder anderen Kulisse passieren würde.

Mit welcher Empfindung haben Sie „Der Schwarm“ gelesen?

Als eine hochspannende Geschichte. Allein schon deshalb, weil das Meer in weiten Teilen unerforscht ist. Bei den Dreharbeiten haben wir durch Fachberaterin Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut einen praktischen Einblick in die Arbeit der Forscher bekommen. Dass bei so gut wie jedem Tauchgang in eine Tiefe von 3000 bis 4000 Metern eine neue Spezies entdeckt wird, ist der pure Wahnsinn.

Für die ZDF-Serie wurden einige Dinge an die Gegenwart angepasst. Reichen Smartphones und Video-Calls aus, um die 20 Jahre seit Veröffentlichung des Romans zu überbrücken?

Ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen, sind für mich das Buch und die Erzählung in der Gegenwart angekommen.

Streamingrekord in der Mediathek In der ZDF-Mediathek ist der „Schwarm“ so gut gestartet wie noch keine andere Streamingserie zuvor. Nach ZDF-Angaben wurde die erste Folge zwischen dem 22. Februar und dem 1. März zwei Millionen Mal abgerufen, Folge zwei 1,5 Mal und die dritte Episode 1,4 Millionen Mal. Die Folgen eins bis sechs sind bereits jetzt in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die beiden letzten Episoden folgen am 8. März ab 10.00 Uhr. Im linearen Fernsehen wird die achtteilige Serie im ZDF am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 20.15 Uhr Doppelfolgen ausgestrahlt.

Eine Besonderheit ist die Allianz, die das Projekt gestemmt hat. Sender aus sechs europäischen Ländern, und dazu noch Japan. Wie war das für Sie als Schauspieler?

Da sind tatsächlich alle Nationalitäten aufeinandergetroffen. Interessanterweise spielte das ganz schnell keine Rolle mehr, weil man eine gemeinsame Aufgabe hatte. Für den japanischen Kollegen Takuya Kimura war es zudem eine Super-Erfahrung, mal nicht der Superstar zu sein, der er zu Hause ist.

Gab es diese Leichtigkeit auch auf Produzenten- und Regieebene?

Wenn viele Leute die Deutungshoheit haben, muss man sich gut absprechen. Ich hoffe, dass das stattgefunden hat. Falls es da Unklarheiten gab, sind sie nicht bis in die Schauspielerriege vorgedrungen.

Man darf Kultur nicht verantwortlich machen für die Lösung großer Probleme. Klaas Heufer-Umlauf

Hat der Roman etwas bewegt?

Das vielleicht nicht. Aber es ist die Frage, ob er diesen Anspruch hatte. Man tut gut daran, Kultur nicht völlig abgekoppelt von der Realität stattfinden zu lassen. Aber man darf Kultur auch nicht verantwortlich machen für die Lösung großer Probleme.

Aber Kultur kann den Blickwinkel verändern.

Ich mag das Schlagwort Aufmerksamkeit zwar manchmal nicht mehr hören. Aber letztendlich geht es darum, Informationen auf den verschiedensten Kanälen zu verteilen. Und wann ist man sonst so aufmerksam, wie bei einer spannenden Serie vor dem Fernseher?

War die Rolle für Sie eine Herzensangelegenheit?

So selten wie ich Schauspieljobs übernehme, steht dahinter immer ein übergeordnetes Interesse. Ich habe eine ganz persönliche Freude daran.

Wie sind Sie an die Rolle gekommen?

Ich wurde gefragt, ich musste mich also nicht darum prügeln.

Spielten die Aktionen von Ihnen mit Joko Winterscheidt, mit denen sie beide auf Missstände aufmerksam machen, eine Rolle?

Das war eher nicht ausschlaggebend. Interessant finde ich, dass man sich die Serie auf verschiedene Weise anschauen kann. Je nach Sensibilität für die Welt, in der man lebt. Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen hatte, war das Thema für mich sehr weit weg und hat funktioniert wie eine spannende Science-Fiction-Geschichte. Wenn man jedoch heute mit offenen Augen durch die Welt geht, wird man Analogien erkennen.

In der Serie sieht man Sie an den Reglern eines Tauchroboters. Sind Sie auch selbst in die Tiefsee abgetaucht?

Einen Tauchanzug habe ich nicht bekommen, aber dafür ein schickes U-Boot. Mit dem ging es dann auf 3000 bis 4000 Meter Tiefe, um sich das, was Luther Roscovitz zuvor am Monitor sehen konnte, genauer zu studieren.

Vor einem Greenscreen, nehme ich an.

Für diese Szene stimmt das, aber viele andere wurden tatsächlich unter Wasser gedreht.

Sie sind für ziemlich gewagte Sachen bekannt.

Bei ProSieben hätte ich das vermutlich in Echt gemacht. Wenn man nicht das Geld für teure Computeranimationen hat, ist das notwendig. Deshalb ist mein letzter Ausflug mit einem U-Boot nicht so gut ausgegangen.

Sind Sie ein Hobby-Taucher, der seinen Jahresurlaub am Roten Meer verbringt?

Im Urlaub schon mal gar nicht. In diesen zwei Wochen pflege ich einen echten Rentner-Lifestyle.

Was meinen Sie zum Thema des Romans, dass es im Meer eine Macht gibt, die älter und mächtiger ist als der Mensch, sich die ganze Zeit über im Hintergrund gehalten hat, nun aber angesichts der Umweltverschmutzung zurückschlägt?

So hat das etwas fast Religiöses. Für mich ist es ein guter Rahmen, um eine Geschichte zu erzählen.

Und ihre persönliche Haltung dazu?

Ob ich glaube, dass das irgendwo in einem Unterwasser-Vulkan etwas nur darauf wartet, uns die Leviten zu lesen? Ich hoffe nicht.

