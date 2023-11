Klage bei New Yorks Oberstem Gericht eingereicht Frau wirft US-Schauspieler Jamie Foxx sexuelle Belästigung vor

Dem US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Jamie Foxx wird zur Last gelegt, im Jahr 2015 eine Frau in New York sexuell belästigt zu haben. Das geht aus einem am Mittwoch (Ortszeit) bei einem New Yorker Gericht eingereichten Dokument hervor. In dem Dokument erklärt die anonym bleibende Klägerin, dass Foxx sie „absichtlich und ohne ihre Zustimmung unter Anwendung von Gewalt offensiv berührt“ habe.

Laut der Klage, die beim Obersten Gericht des Staates New York eingereicht wurde und die die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend einsehen konnte, soll Eric Marlon Bishop alias Foxx die Brüste und Genitalien der Frau bei einer Party auf der Dachterrasse einer Bar in Manhattan angefasst haben.

Foxx war 2005 für seine Rolle als Ray Charles in der Film-Biografie „Ray“ 2005 mit einem Oscar ausgezeichnet worden, im selben Jahr erhielt er eine Oscar-Nominierung für „Collateral“. Auch durch seine Rolle in Quentin Tarantinos Film „Django Unchained“ an der Seite von Christoph Waltz wurde er bekannt. In Georgia stand er zuletzt für „Back in Action“ mit Cameron Diaz vor der Kamera.

Ähnliche Vorwürfe waren am Mittwoch gegen Guns N’ Roses-Sänger Axl Rose bekannt geworden. Ex-Model und Schauspielerin Sheila Kennedy (61) wirft Rose in einer am Mittwoch in New York eingereichten Zivilklage Körperverletzung und sexuelle Gewalt vor, wie US-Medien unter Berufung auf die Gerichtsdokumente berichteten. Rose hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. (AFP, dpa)