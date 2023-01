Komponistin Emilie Mayer Wiederentdeckung einer Klassikerin

Sie war die erste Berufskomponistin, deren Werke in ganz Europa aufgeführt wurden: Emilie Mayer. 1812 wurde sie als Apothekertochter im Mecklenburgischen geborenen, kam 1847 zum Studium nach Berlin - und blieb. Ihr Salon war ein Künstlertreffpunkt, ihre Musik kam gut an beim Publikum. Emilie Mayers Stil ist kraftvoll, bewegt sich in den Bahnen der Wiener Klassik - und doch war sie natürlich viel mehr als eine weibliche Epigonin des großen Ludwig van Beethoven.

Alexander Busche, der neue Intendant des Theaters in Brandenburg an der Havel, widmet Emilie Mayer in seiner ersten Saison einen thematischen Schwerpunkt. Die Brandenburger Sinfoniker werden alle sechs erhaltenen Sinfonien der Komponistin präsentieren, ihr Klavierkonzert sowie vier große Konzertouvertüren – eine einmalige Gelegenheit, diese vergessene Künstlerin kennenzulernen.

Kraftvolle Kompositionen

In dieser Woche werden unter der Leitung von Pawel Kapula die 2. Sinfonie Mayers sowie ihre D-Moll-Ouvertüre gespielt (am 19., 20. und 21. Januar, weitere Informationen unter : www.brandburgertheater.de)

In Berlin macht sich die künstlerische Leiterin des Collegium Musicum Berlin, Donka Miteva, für die Komponistin stark: Bei einem Auftritt des großen Chors und des kleinen Sinfonischen Orchesters der Studierenden-Ensembles kombiniert sie am 31. Januar in der Philharmonie Emilie Mayers 2. Sinfonie mit einem Frühwerk von Giacomo Puccini, seiner bezaubernden „Messa di Gloria“. Beim Konzert des Akademischen Orchesters Berlin dirigiert Donka Miteva dann am 12. März Mayers Ouvertüre in D-Moll, ebenfalls in der Philharmonie.

Am 21. März wiederum erklingen im Nikolaisaal Potsdam Streichquartette der Komponistin, bevor am das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt/Oder am 7. Juni schließlich unter der Leitung seines Chefdirigenten Mayers 7. Sinfonie interpretiert. Frederik Hanssen

