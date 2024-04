Konzert im Admiralspalast Cat Power covert Bob Dylan – kann das gut gehen?

Schon viele haben versucht, Bob Dylan zu spielen. Todd Haynes bot für sein Biopic „I’m Not There“ (2007) ein halbes Dutzend Akteure auf, und Cate Blanchett war mit Abstand der beste Dylan, den man sich wünschen kann – mindestens so gut wie das Original. Sie sang in diesem Film „Ballad of a Thin Man“ und rief die Geister der Zeit hervor, als Dylan seine Musik elektrifizierte und die Fans durchdrehten.