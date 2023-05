Krautrock-Filmvertonung Spiel am Abgrund zum Vatertag

Zukunft ist Mangelware. Zumindest mancher jüngeren Umfrage zufolge hat es selten so wenig Zukunft gegeben wie heute. Noch in den Achtzigerjahren nach ihr befragt, hätten Menschen an fliegende Autos, Hoverboards, Zeitreisen, Urlaub im All und Kolonien auf dem Mars geantwortet. Und das trotz der Dauerbedrohungslage des Kalten Krieges.