Kreatives Brandenburg Singer-Songwriter gesucht

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr organisieren die Brandenburgischen Sommerkonzerte auch 2023 wieder gemeinsam mit dem Kulturland Brandenburg die Suche nach den talentiertesten Singer-Songwritern des Bundeslandes. Die große Resonanz bei der ersten Ausschreibung des Wettbewerbs habe ihn positiv überrascht, sagt Christian Müller-Lorenz vom „Kulturland“. Und Wolfram Korr, der Leiter der Brandenburgischen Sommerkonzerte, ergänzt: „Von Schülerinnen, die sich das Gitarrenspielen selbst beigebracht haben, über Theaterschauspieler bis hin zu erfahrenen, sechzigjährigen Bandmusikern war alles dabei - ein ganzer, neuer Kosmos von Musikschaffen und Kreativität in Brandenburg tut sich hier auf.“

Siegerin 2022 war Katharina Förster, die sich als Künstlerin Chimana nennt und in Bad Freienwalde aufgewachsen ist. Der Wettbewerbsgewinn gab ihr einen guten Klick für die Veröffentlichung ihres Debütalbums im vergangenen Sommer.

Bis zum 16. April 2022 können sich jetzt Einzelinterpret:innen und Duos mit ihren selbstgeschriebenen Songs bewerben unter der Mailadresse info@brandenburgische-sommerkonzerte.org. Eine Fachjury entscheidet dann, wer sich bei der Live-Audition am 13. Mai in Potsdam im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte präsentieren dürfen. Die Audition wird im Netz gestreamt, per Online-Voting entscheiden die Zuschauer:innen, welche Singer-Songwriter zu den Besten Brandenburgs gehören. Diese treten beim Finalkonzert im Juni 2023 auf dem Gelände der Biosphäre Potsdam auf.

Für die Musikrichtung und die Musikinstrumente gibt es beim Wettbewerb keinerlei Vorgaben. „Hauptsache“, betonen die Veranstalter, „es wird alles live gespielt und gesungen.“ Frederik Hanssen

Zur Startseite