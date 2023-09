Kritik an Chialos ZLB-Plan Was kümmert die SPD Fachkenntnis?

Was in deutschen und besonders in Berliner Debatten immer wieder fasziniert, ist das Selbstbewusstsein, mit der Politikerinnen und Politiker Informationen und Kenntnisse von Fachleuten ignorieren. Dabei haben diese ihr Wissen teilweise über Jahrzehnte aufgebaut, wurden mit viel Geld der deutschen Gesellschaft ausgebildet, um mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Und doch ist in der aktuellen Debatte um die Zentral- und Landesbibliothek das Phänomen mal wieder bis ins Absurde zu beobachten.