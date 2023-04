Kulturpolitik der neuen Koalition Voll ins Risiko, voll im Trend

In den vergangenen Wochen wurde Klaus Lederer häufig in Theaterpremieren gesichtet. Es wirkt schon so, als sei der Kultursenator auf Abschiedstour nach sechs Jahren im Amt. Lederer erfreut sich in der Szene großer Beliebtheit. In seiner Zeit ist der Kulturetat auf die Rekordhöhe von über 900 Millionen Euro gewachsen. Der Spitzenmann der Linken hat sehr in die Breite gearbeitet, für möglichst niedrige Schwellen in der Kultur und mehr Offenheit.

Daran wollen CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag festhalten. Zur Kultur gibt es da nur wenige Seiten. Die Programme Neustart Kultur, Kultursommer und Jugendkulturkarte sollen „im Austausch mit den Beteiligten und Kooperationspartnern evaluiert“ werden. Die große Koalition will die Sozialstandards von Künstlern verbessern und die Verdrängung von Kulturräumen bremsen. Und dann steht da noch der überraschende Satz: „Berlin ist Kulturhauptstadt Deutschlands und wird den internationalen Erwartungen an das kulturelle Leben gemeinsam mit dem Bund gerecht.“

Zur Person Joe Chialo, 1970 in Bonn geboren, gehörte zum „Zukunftsreamteam“ des Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Er stammt aus einer tansanischen Diplomatenfamilie. 2016 trat er in die CDU ein. 2022 wurde er in den Bundesvorstand gewählt. Chialo gründete Labels für afrikanische Musik und Pop-Größen wie die Kelly Family und die Shanty-Rocker Santiano und war Metal-Sänger.

Joe Chialo, Manager aus der Musikbranche, soll das Ressort als Kultursenator übernehmen. Der künftige Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat sich früh auf diese Personalie festgelegt. Mit vollem Risiko: Chialo hat ein gewisses Charisma, aber keine Regierungserfahrung.

Kultur als Wachstumsmotor

Es sieht dann bei aller angestrebten Kontinuität in der Kulturpolitik auch nach einem Paradigmenwechsel aus. Auf Chialos Webseite lässt sich einiges über sein Kulturverständnis erfahren. Es ist ökonomisch geprägt: „Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist der soziale und wirtschaftliche Motor Berlins. Ein Viertel aller Berliner Unternehmen gehören zu dieser Branche. Jeder sechste unternehmerische Umsatz-Euro wird hier erwirtschaftet. In einer digitalen Welt werden Inhalte zum Rohstoff Nummer eins.“ Die Kulturbranche, schreibt Chialo, sei „einer der größten Wachstumsmotoren der kommenden Jahrzehnte.“ Wie Lederer setzt er sich für die Clubszene ein.

Willkommen im Club

Wem das alles bekannt vorkommt: Schon einmal gab es in Berlin einen Universal-Musikmanager an der Spitze der Kulturverwaltung. Für die SPD war Tim Renner von 2014 bis 2016 Staatssekretär bei Michael Müller, der neben dem Regierenden auch den Kultursenator gab. Mit Renners Namen verbindet sich das Engagement von Chris Dercon an der Volksbühne. Der Kampf um das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz zeigte, wie viel Zündstoff in Berlin in Kulturfragen stecken kann.

Berlin besitzt eine breit gefächerte institutionelle Kultur. Damit hat Joe Chialo bisher kaum Berührung. Und das ist sicher ein Problem, da zum Beispiel die Staatsoper einen neuen Maestro sucht. Ein Quereinsteiger wie Chialo braucht eine kompetente Persönlichkeit für den Staatssekretärsposten. Was schwierig werden dürfte angesichts der kurzen drei Jahre, die vor dem neuen Senat liegen.

Keine Chance für Grütters

Schon bemerkenswert: Eine erfahrene Politikerin wie Monika Grütters hat bei der Wegner-CDU keine Chance auf ein Comeback. Die frühere Kulturstaatsministerin im Kanzleramt verfügt auch über viele Jahre Erfahrung in der Landespolitik. Sie benötigt keine Einarbeitungszeit und weiß, wie mit dem Bund zu verhandeln ist. Wegner kümmert sich nicht um die kulturbürgerliche Mitte, er hat Grütters 2019 vom Parteivorsitzt verdrängt.

Damals dachte kaum jemand daran, dass diese CDU in näherer Zukunft etwas reißen würde. Wegner kann sich jetzt mit der Kultur schmücken und Diversität und digitalen Fortschritt vorantreiben. Jedenfalls steht das dick im rot-grün angestrichenen Koalitionsvertrag. Kultur in Berlin, das ist schon die allergrößte Koalition, mit viel Konsens und ziemlich wetterfest.

