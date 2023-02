Kunst machen, auch wenn die Welt untergeht Frankfurter Hauptschule lädt zum „Great Depression Festival“

Die Frankfurter Hauptschule lehrt seit 2021/22 an der Udk Berlin. Wie lehrt man als Kollektiv?

Letztes Semester haben zwei von uns die Klasse übernommen und dieses Semester wieder zwei. Wir wären gerne mit mehr Leuten in Berlin. Aber das ist – auch für die Institution – nicht umzusetzen, schon wegen der Bezahlung. Wir gehen da so ran: Wer hat Zeit, wer hat Lust und am Ende entscheidet die Münze.

Über die Frankfurter Hauptschule Die Frankfurter Hauptschule ist ein 2013 gegründetes, gut zwanzigköpfiges Kunstkollektiv aus Frankfurt am Main. Durch medienwirksame Interventionen sorgen sie mit ihrer Kunst oft für Schalgzeilen. 2018 stellten sie einen ausgebrannten Streifenwagen ins Frankfurter Bahnhofsviertel, um gegen die Verdrängung von Drogenabhängigen zu protestieren. 2020 löste der fingierte Diebstahl einer Beuys-Skulptur und deren Überführung nach Tansania ein internationales Echo aus. Im Neuen Aachener Kunstverein zeigten sie 2022 die Ausstellung „Kanzelkultur“. Im Interview standen zwei Sprecher:innen des Kollektivs Rede und Antwort.

Eure künstlerische Praxis besteht darin, Skandale zu provozieren, Missstände anzuprangern durch Aktionen, über die dann alle sprechen. Manche nennen es „Guerilla-Aktionen“, andere „soziale Plastik“. Wie würdet ihr euren Ansatz beschreiben?

Am liebsten gar nicht. Es ist uns ganz recht, wenn andere darüber reden und wir das nicht erklären müssen. Wir wollen nicht, dass die Magie verloren geht.

Die Magie geht verloren durch einen Begriff?

Wir haben eigentlich keine Probleme mit Begriffen. Wir finden es in Ordnung wenn man unsere Kunst zum Beispiel politische Kunst nennt.

Die Frankfurter Hauptschule unterrichtet im Bereich Bühnenbild. Warum diese Sparte?

Die Studiengangleiterin Janina Audick hat früher viel mit Schlingensief gearbeitet …

… und ihr habt eine Beuys-Skulptur aus einer Schlingensief-Ausstellung „geklaut“ …

… und ist auf uns zugegangen. Unsere Kunst kann man letztlich auch als Bühnenbilder verstehen. Wir machen Aktionen auf die andere Menschen reagieren. Es spielt sich dann ein Echtzeittheaterstück in den Medien ab. Unsere Interventionen dienen in gewisser Weise dazu, dass sich Stadtpolitiker, Polizeipräsidenten und manchmal auch Journalisten vor diesen Bühnenbildern zu Idioten machen können.

Zum Festival Vom 17. bis 19. Februar veranstaltet die Klasse der Frankfurter Hauptschule an der Universität der Künste zum Semesterabschluss „The Great Depression Festival“. Freitag 17.2., Eröffnung, 17 Uhr, Samstag 18.2., 12-22 Uhr, Sonntag 19.2., 11-14 Uhr. Haus der Statistik. Otto-Braun-Straße 70-72 (nahe Alexanderplatz).

Was möchtet ihr den Studierenden beibringen?

Im letzten Semester orientierte sich die Lehre an einer Ausstellung, die FHS zu der Zeit im Neuen Aachener Kunstverein gemacht haben. Sie hieß „Kanzelkultur“ und beschäftigte sich mit der Berührung von Esoterik und Faschismus wie sie etwa bei den Querdenker-Demonstrationen zu beobachten ist. Die Studierenden waren einbezogen und haben eigene Beiträge in Aachen gezeigt und an den Diskussionen teilgenommen, die dort entstanden sind.

Welche waren das?

Wir haben einen Traumfänger in Form einer schwarzen Sonne aufgehängt, vor dem Kunstverein im Kurpark, wo zu der Zeit auch Querdenker-Demos stattgefunden haben. Die schwarze Sonne ist ein Symbol des Nazi-Okkultismus. Unser Traumfänger wurde erst als Kunst im öffentlichen Raum genehmigt, dann aber, weil Querdenker und Bürger sich gleichermaßen beschwerten, von der Stadt entfernt.

Und geht es in diesem Semester wieder um Querdenker und Faschismus?

In diesem Semester gehen wir es anders an. Die Überschrift für die Klasse lautet „Was ihr wollt“, angelehnt an Shakespeare. Die Zeiten sind düster. Wir sagen den Studierenden: Macht, was ihr machen wollt, solange ihr das noch könnt. Und dabei ist die Idee zu einem Festival entstanden.

Krokodilmaske von und für eine Performance von UdK-Studentin Maria Färber. © Maria Färber

Zum Semesterabschluss veranstaltet eure Klasse das „Great Depression Festival“ im Haus der Statistik. Ist die Stimmung der Studierenden depressiv?

Wir leben in einer Zeit der Erwartung sich eventuell wiederholender Pandemien, einer sich vermutlich bald ausweitenden internationalen Kriegssituation, eines grassierenden Rechtsrucks und eines einsetzenden Weltenbrandes. Nicht nur die Studierenden, alle kriegen doch mit was gerade los ist. Die Leute in unserer Klasse sitzen aber nicht depressiv herum, das Festival zeigt eher ihren Willen, mit dieser Zeit umzugehen. „Great Depression Festival“ – darin steckt sowohl etwas Düsteres als auch etwas Hedonistisches und Festives. Die schreckliche Situation kann grade für Künstler auch inspirierend sein. Große Kunst lebt ja bekanntlich von großen Konflikten.

Discokugel in Form einer Handgranate von UdK-Studentin Dorka Kreisz. © Dorka Kreisz

Beobachtet Ihr das bereits, dass die Kunst interessanter wird?

Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Kunst politischer wird. Einen großen qualitativen Sprung nach vorne haben wir aber noch nicht bemerkt.

Was wird man beim Festival zu sehen bekommen?

Annalou Meyer hat eine Schnapsbar in Form eines Beichtstuhls entworfen. Über der Tanzfläche wird eine Discokugel von Dorka Kreisz in Form einer Handgranate schweben. Ins Meyer at sich mit sexualisierter Sprache und Militärrhetorik auseinandergesetzt und Skulpturen dazu gemacht. Hyeonsu Jung zeigt eine Installation zu Überwachungssystemen. Über einen Wunschbrunnen von Heejin Kwon kann man Wünsche an die nicht mehr existierende Zukunft richten. Es gibt mehrere Performances, eine zu ADHS von Geoffrey LaRue und eine von Maria Färber zur Reptiloiden, den Echsenmenschen, die laut einiger Verschwörungstheoretiker die Menschheit beherrschen. Natürlich gibt es auch DJs und Party. Der ganze Bereich Bühnenbild der UdK wird im Haus der Statistik aktiv sein, nicht nur die Studierenden aus unserer Klasse.

Ihr habt mal gesagt, FHS will mit ihren Aktionen zeigen, wie scheiße die Welt eigentlich ist. Kann man das in diesen Zeiten noch machen?

Ja! Bei uns herrschte immer schon Weltuntergangsstimmung. Jetzt mischt sich das mit dem allgemeinen Gefühl.

Ist diese Haltung nicht sehr demotivierend für angehende Künstlerinnen und Bühnenbildner?

Wir können ja nicht anders als zu sagen, was wir scheiße finden - und darüber zu reden. Aber wir sind schon sehr nett und achtsam mit den Leuten in unserer Klasse. Wir versuchen für sie rauszuholen, was geht. Kontakte, Netzwerke, Ausstellungsmöglichkeiten, wir sprechen darüber, wie man Geld für Projekte besorgt. Wir versuchen die Leute bereits während des Studiums auf die Realität als Künstler vorzubereiten.

Zur Startseite