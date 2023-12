Kunstammlerin Ingvild Goetz im Gespräch „Ich dachte, ich gucke im Telefonbuch unter W wie Warhol“

Frau Goetz, Sammler wollen in der Regel Dinge horten und behalten. Sie dagegen haben einen großen Teil Ihrer Sammlung verschenkt und kürzlich bei Sotheby’s 49 Arbeiten aus Ihrer Kollektion versteigern lassen, darunter Werke von Gotthard Graubner, Jonathan Meese und Andreas Gursky. Können Sie sich so leicht lösen?

Ich bin Stier, und Stiere besitzen gerne. Aber genauso gern, wie ich ein Kunstwerk besitze, kann ich es auch loslassen – besonders dann, wenn es um Philanthropie geht. Das Einzige, was ich nie, nie missen möchte, ist die Natur. Das würde mich unglücklich machen.

Natur in welcher Form?

Alles. Garten, Wälder, am liebsten Urwälder, ein Kornfeld. Wo immer ich bin, gehe ich spazieren, ich muss laufen. Die Natur ist so was Starkes.

Sie sind eine von Deutschlands wichtigsten Sammlerinnen und immer noch eine Rarität: Wenn Frauen sammeln, dann meist als Teil eines Paares.

Für viele war es ein kleiner Schock, dass ich das alleine gemacht habe. Aber so wollte ich es. Mein Mann fand’s gut: Das ist dein Ding.

Sie haben mal erzählt, dass Ihnen früher, wenn Sie besonders begehrte Werke bekommen haben, gleich unterstellt wurde, Sie hätten mit dem Künstler ein Verhältnis.

Die Künstler freuten sich, wenn mal eine weibliche Galeristin zu ihnen ins Atelier kam. Aber einige der Galeristen, die sich um dieselben Arbeiten wie ich bemühten, wurden sehr sauer, wenn ich sie bekam. Deshalb haben sie mich in eine bestimmte Ecke abgeschoben. Das hat sich zum Glück geändert.

Zur Person Ingvild Goetz, 82, ist Kunstsammlerin. Sie wurde 1941 als Tochter des Unternehmers Werner Otto und seiner ersten Frau Eva in Kulm geboren. Sie studierte Politik und gründete einen Verlag für grafische Editionen in Konstanz. Ihr weiterer Weg führte sie nach Zürich, wo sie die Galerie „Art in Progress“ eröffnete. 1984 erhielt sie Geld aus dem Familienvermögen, seitdem sammelt sie, unter anderem Arte Povera, amerikanische Malerei der 80er-Jahre, Young British Artists und Medienkunst. Die „Sammlung Goetz“ ist in einem Museum in München-Oberföhring zu besichtigen, das sie dem Freistaat Bayern geschenkt hat. Sie ist mit dem Unternehmensberater Stephan Goetz verheiratet und hat zwei Töchter. Ingvild Goetz. © Philippe Chancel, Courtesy Sammlung Goetz

Frauen verfügen nicht nur über sehr viel weniger Geld als Männer – auf der Liste der zehn reichsten Deutschen steht eine einzige Frau –, sie haben auch weniger Zeit, weil sie sich stärker um die Care Arbeit kümmern. Schlechte Voraussetzungen, um eine Kollektion aufzubauen. Wie haben Sie das als Mutter von zwei Kindern gemanagt?

Das war noch eine andere Zeit. Es war völlig normal, dass man seine Kinder auf Reisen mitgenommen oder jemand zu Hause auf sie aufgepasst hat. Meine Töchter haben sich da manchmal beschwert. Junge Mütter von heute würden das wahrscheinlich auch nie machen, einfach wegfahren. Wer weiß, vielleicht werden deren Kinder später sagen: Immer hast du an uns geklebt! Wir wollten auch mal unabhängig sein.

Als junges Mädchen in Hamburg wollten Sie erst Künstlerin werden, haben dann stattdessen in Süddeutschland einen Grafik-Verlag und später eine Galerie betrieben. Was hat Sie gereizt, selber Sammlerin zu werden?

Als Galeristin habe ich mich immer schwergetan, Kunstwerke zu verkaufen. Das musste ich aber, um Geld zu verdienen. Wenn ich heute darüber nachdenke, wie viele tolle Bilder ich da hergeben musste von Cy Twombly zum Beispiel, die damals nichts gekostet haben. Irgendwann fand mein Vater doch interessant, was ich mache und hat mir ein bisschen Geld gegeben. Und ein paar Kunstwerke brachten auch etwas ein. So habe ich beschlossen: Jetzt werde ich Sammlerin.

Sie wollte ins Telefonbuch schauen: W wie Warhol, Andy. © IMAGO/Photoshot/Avalon

Hatten Sie den nötigen Riecher?

Durch Harald Szeemann, den legendären Ausstellungsmacher, habe ich gelernt, Kunst anzuschauen. Wir sind uns auf dem Flug nach New York begegnet; in der Business Class gab’s nur zehn Sitze, so kamen wir ins Gespräch. Ich erzählte ihm, dass ich Künstler treffen wollte: Ich nehme mir das Telefonbuch und dann gucke ich mal, unter W wie Warhol. Da hat er nur gelacht und mich unter seine Fittiche genommen. Das war der Wendepunkt. Szeemann hat mir Adressen gegeben. Ich traf so hoch interessante Künstler, doch mit manchen konnte ich nichts anfangen.

Wer hat Sie am meisten geschockt?

Richard Tuttle hatte angestrahlte Drähte hängen, die bizarre Schatten auf die Wände warfen. Oder Robert Ryman mit seinen weißen Bildern. Das hat mich völlig irritiert. Ich dachte, wie komme ich hier nur schnell wieder raus! Doch Szeemann meinte: Du gehst wieder hin! Du lernst jetzt gucken! Hock dich hin und setz dich mit den Arbeiten auseinander.

So wurde mir bewusst, dass Ryman mit unterschiedlichen Pinselstrichen arbeitete, die eine unglaubliche Intensität haben. Heute bin ich ein Fan von beiden Künstlern. Ich besuchte fünf, sechs Ateliers am Tag und das vier Wochen lang. Als ich zurückkam, konnte ich nicht mehr wie vorher dekorative Grafiken verlegen.

Ich habe kein Problem mit schwierigen Künstlern, dadurch werde ich immer wieder mit etwas konfrontiert, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Ingvild Goetz

Mögen Künstler das überhaupt, Besuch in ihrem Atelier, dem Allerheiligsten?

Ja, sehr. Sie schätzen das Gespräch und die unterschiedliche Betrachtungsweise ihrer Werke, die vielleicht so ganz anders ist als das, was sie zunächst selbst darin gesehen haben. Du stehst als Künstler ja immer allein vor dem Werk. Mir ist das Gespräch enorm wichtig. Wenn da vom Künstler nicht viel kommt, werde ich skeptisch. Er muss mir nicht seine Kunst erklären, das nicht, aber seine Haltung zum Kunstwerk. Wenn er das nicht kann, werde ich skeptisch.

Ist Sympathie Voraussetzung, um jemanden zu sammeln?

Sympathie spielt für mich keine große Rolle. Mit einigen Künstlern bin ich befreundet, mit Ulrike Ottinger oder Roni Horn zum Beispiel. Wir hatten sofort einen ganz engen Kontakt, waren auf derselben Wellenlänge. Ich habe kein Problem mit schwierigen Künstlern, dadurch werde ich immer wieder mit etwas konfrontiert, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Aber die Persönlichkeit eines Künstlers ist mir wichtig. Werke von Künstlern mit einer diskriminierenden Haltung würde ich nicht kaufen.

Bitte keine Kunst mit erhobenem Zeigefinger: Ingvild Goetz. © Gerald von Foris, Courtesy Sammlung Goetz, München

Sie haben viele Künstlerinnen der Young British Artists gesammelt, vor allem Frauen. Der Kunsthändler und -sammler Charles Saatchi hat mit den Young British Artists in den 90er Jahren eine legendäre Ausstellung gemacht, „Sensation“. Ihre Schau mit den britischen Künstlerinnen hieß „Emotion“. Ein Statement?

Ich reagiere immer erst mal emotional auf Kunst, danach setzt der Verstand ein. Vordergründig politische Kunst, womöglich mit erhobenem Zeigefinger, würde ich nie kaufen. Dafür sind Zeitungen und Fernsehen da. Aber wenn sie so subtil daherkommt wie bei der Arte Povera oder so poetisch wie bei Félix González-Torres, spricht es mich an.

Lustig, dass Sie sagen, keine vordergründig politische Kunst. Immerhin sind Sie wegen eines politischen Happenings von Wolf Vostell 1972, der Waffenlieferungen nach Angola anklagte, praktisch aus der Schweiz herausgeflogen. Da ging es um die finsteren Geschäfte des Waffenhändlers und Kunstsammlers Emil Bührle.

Die Schweizer waren empört, haben mich beschimpft! Erst vor zwei Jahren, mit der Eröffnung des Neubaus vom Züricher Kunsthaus, wurde Bührle ein großes Thema. Heute weiß man ziemlich genau Bescheid. Damals wollte keiner hinhören.

Was hat Sie von dort nach München gelockt?

Das war schon vorher meine Lieblingsstadt. In Hamburg, wo ich aufgewachsen bin, war in den 50ern, 60ern alles grau in grau, einschließlich der Menschen. Keine Fröhlichkeit, keine Geselligkeit. Dann kam ich nach München, und es war wie Rom! Eine lebendige Stadt, so jung, alles war draußen, es gab keine Sperrstunde. Heute ist es ein bisschen biederer, und Hamburg ist lebendiger geworden. Aber ich bin hier verwurzelt.

Dabei sind Sie Flüchtlingskind. In Westpreußen geboren, waren Sie vier, als Ihre Mutter mit Ihnen und Ihren Brüdern im letzten Treck aufbrach. Haben Sie Erinnerungen daran?

Ganz viele, die schreibe ich gerade für meine Enkelkinder auf. Aber es gab auch in dieser Zeit ein schönes Erlebnis. Als ich mit meinem kleinen Bruder an einem Laternenpfahl stand, es war Sommer, auf dem Land, kein Flugzeug, gar nichts, wir schlugen einfach mit dem Stöckchen, und da sagte ich: So muss sich Frieden anfühlen! Ich weiß noch, dass mein kleiner Bruder sagte: Frieden ist dann ja wunderschön?! Wir kannten nichts anderes als Krieg.

Magersucht? Ich habe Veranstaltungen organisiert, da habe ich nicht einen einzigen Menschen gekriegt, der auch nur einen Pfennig spendet. Ingvild Goetz

Im Hamburg der Nachkriegszeit waren Sie das Flüchtlingskind. Haben Sie das zu spüren bekommen?

In der Schule wurden alle, die ein bisschen anders waren, schnell ausgegrenzt. Wir wurden regelrecht gemobbt mit unserem westpreußischen Dialekt. Die Kinder waren ja noch mit der Idee aufgewachsen, dass Polen „Untermenschen“ sind. Und wir waren „die Polacken“, wurden permanent verprügelt.

Auf dem Gymnasium hatte ich eine faschistische Mathelehrerin, die war so gemein! Ich musste aufstehen, sie hat mir einen Satz gegeben, in dem mindestens drei oder vier „R“ drin waren, weil sie genau wusste, dass ich das rolle. Dann schlug sie sich auf die Schenkel, und rief: „Immer noch ein Polacke!“

Spielt diese Erfahrung eine Rolle bei Ihrer philanthropischen Arbeit für verschiedene Themen wie Geflüchtete, Essstörungen, Altersarmut?

Sicher! Das sind Dinge, an die keiner ran will. Es ist schön, für Museen zu sponsern oder für Kinder. Aber Magersucht? Ich habe Veranstaltungen organisiert, da habe ich nicht einen einzigen Menschen gekriegt, der auch nur einen Pfennig spendet. Zehn Jahre habe ich mich darum gekümmert, oft kamen Eltern, die Geld hatten, und fragten: „Können Sie uns helfen, mein Kind hat Magersucht.“ Ich habe auch da vermittelt, aber glauben Sie, die haben jemals einer der Institutionen einen Pfennig gegeben? Nichts. Die sind ganz schnell wieder verschwunden. Bitte nicht über das Thema reden!

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Ich glaube, dass sie sich schuldig fühlten und sich deswegen schämten. Aber dafür gibt es in den wenigsten Fällen einen Grund. Als ich einer Mutter sagte, deine Tochter ist magersüchtig, wurde die richtig laut. Wie kommst du darauf, das ist sie nicht! Als würde ich sie beschimpfen. Die Eltern haben offenbar das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Dabei gibt es so viele unterschiedliche Ursachen. Ein Vater aus dem Bekanntenkreis sagte: „Ich gehe mit ihr jetzt in Urlaub und dann wird die essen! Ich zwinge sie zum Essen.“ Wahnsinn.

Wie sind Sie selbst auf das Thema gestoßen?

Eine Freundin meiner Tochter, die eine Ausbildung zur Therapeutin machte, hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Damals, vor etwa 13 Jahren, hat sie in England in einer Klinik gearbeitet und erzählt: „Da ist ein Sterberaum für magersüchtige Mädchen, die nicht mehr gerettet werden können.“ Das hat mich so schockiert, dass die Mädchen da einfach liegen und sterben. Ich habe dann angefangen, deutsche Institute zu fördern, wir haben Aufklärung gemacht, mit Informationsbussen, Broschüren. Vor allem in Ostdeutschland gab es sehr wenig Hilfe.

Für Ingvild Goetz die schönste Zeit: Hippies in den 70-er Jahren © picture-alliance / dpa/Koch

Sie sind jetzt 82 Jahre alt. Gibt es eine Zeit, von der Sie sagen, es war meine schönste?

Die Ära der Hippies! Die Menschen waren sehr lieb miteinander, ob sie sich mochten oder nicht. Man konnte unkompliziert reisen, ob per Anhalter oder mit dem VW-Bulli. Wenn ich mir vorstelle, wie viel Hass es heute gibt! Damals hat man sich gegenseitig geschützt. Ich habe gedacht, dass dieses unbeschwerte Leben nie aufhört.

Hat’s aber doch.

Ich glaube, dass wir in Wellen leben. Wahrscheinlich können die Menschen das nicht ertragen, nur gut zu sein.

In jungen Jahren haben Sie mit einer Freundin mehrere große Reisen gemacht, in Weltgegenden, in denen es weder Hotels noch sonst einen Komfort gab. Sie haben erzählt, dass Sie Ratten gegessen, auf Kakerlaken geschlafen haben.

Wir wollten dahin, wo die Zivilisation noch nicht angelangt ist. Damit waren wir natürlich schon die Ersten, die das gestört haben. Aber wir haben immer versucht, uns respektvoll zu verhalten, auch zu kleiden. Wir wollten einfach wissen: Wie leben Menschen anderswo? So haben wir uns monatelang treiben lassen.

Ganz schön riskant, zwei junge Frauen, allein unterwegs.

Wir haben nur positive Erfahrungen gemacht, nie Aggression oder Böses erlebt. Ich habe immer gesagt, vom Planeten kannst du nicht runterfallen. Deswegen war ich auch angstfrei. Die Abenteuerlust ist stärker. Ich hatte so eine Haltung, ja, dann sterbe ich halt. Aber was ich auf Reisen sehen kann, ist so viel mehr wert als mein Leben. Die Angst kam erst, als ich mein erstes Kind hatte. Plötzlich war sie da.

Wie waren Sie selber als Kind?

Sehr zornig, sehr neugierig und sehr kreativ. Wenn ich mir irgendwas anders vorgestellt habe als meine Eltern, habe ich mich auf den Boden geworfen vor Wut. Ich habe schon ganz früh unentwegt Geschichten geschrieben, hab gemalt und gemalt. Nach dem Krieg, als wir zwangseinquartiert waren, bin ich zum Hamstern losgezogen, um für die Familie etwas zum Essen zu besorgen.

Meine Mutter und mein großer Stiefbruder waren deswegen ständig unterwegs, und ich wollte auch zum Familienunterhalt beitragen. Bei den Engländern bin ich durch den Zaun durch und habe in der Küche geguckt, ob wir was zu essen kriegen können. Ich muss immer in Aktion sein, das ist heute noch so: Was organisieren und mich für andere verantwortlich fühlen.

Ein Kind von Traurigkeit sind Sie aber nicht, in unserem Gespräch haben Sie viel gelacht.

Humor verschönert alles. Ich habe auch eine positive Lebenseinstellung. Zu meinem Fitnesstraining muss ich mich aber erst mal überwinden. Wenn ich dann da bin und ein paar lustige Sachen loslassen kann und der Trainer ebenfalls, ist die Welt schon in Ordnung. Dann geht selbst Fitness super. Ich kann auch sehr gut über mich selber lachen.

Die Kunstwelt wirkt eher streng als witzig.

Früher war die Kunstwelt anders. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander. Heute steht der kommerzielle Erfolg im Vordergrund – und das ist nicht witzig!