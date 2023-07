Kurt Krömer und der RBB In Kontakt, aber nicht in konkreten Gesprächen

Bei Kurt Krömer läuft es gerade sehr gut. Für „Feelings“ ist er gerade mit dem Deutschen Podcast Preis ausgezeichnet worden. Der 48-Jährige Comedian wird in den Beiträgen jeweils mit einem Überraschungsgast konfrontiert. Ausgezeichnet wurde „Feelings“ am Donnerstagabend in Berlin in der Kategorie „Beste:r Newcomer:in“. „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“, da Bekenntnis über seine Depressionen“, war 2022 das meistverkaufte Sachbuch und ist weiter in den Bestseller-Listen..

„LOL“ und „Hillarious“

Aber wo bleibt der Kurt Krömer im Fernsehen? Mal da, mal dort ein Auftritt „LOL“ und „Hillarious“ bei Amazon Prime - aber in seinem Stammsender, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, hat er sich rar gemacht, seitdem er seinen Erfolg „Chez Krömer“ im Dezember 2022 vor die Sendertür gelegt hat.

Sind Sorgen angebracht? Ein Sendersprecher wiegelt ab: „Wir können derzeit keine Neuigkeiten beisteuern. Wir sind mit Kurt Krömer in Kontakt, aber nicht in konkreten Gesprächen. Es gilt weiter der Satz aus dem Abschiedstext von Kurt Krömer: ,Die Beziehung zwischen dem rbb und Kurt Krömer ist auch abseits der vier Verhörwände geklärt - sie sind und bleiben Freunde.’“

Ein haltbarer Satz? Der RBB bietet offensichtlich nicht allen vielversprechende Zukunftsperspektiven. „Abendschau“-Moderatorin Sarah Oswald hat sich als Sprecherin der Berliner Gesundheitsverwaltung verabschiedet, Filmchefin Cooky Ziesche geht vor der Zeit, das „ARD-Mittagsmagazin“ wird 2024 vom MDR fortgeführt, die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Mini-Serie „Tina l“ bekommt keine zweite Staffel.

Aber der RBB hat Kurt Krömer sicher, ja?