Kurzfristige Tourabsage Berliner Rapper Capital Bra enttäuscht Fans

In knapp drei Wochen hätte der Berliner Rapper Capital Bra seine Deutschland-Tour starten sollen, für den 4. Mai war ein Konzert in der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichhain geplant, doch jetzt hat der Veranstalter alle Auftritte abgesagt. Über die Gründe wurde nichts bekannt, auch Capital Bra blieb in Statements auf seinem Instagram-Account nebulös.

In einer Story sagte der 28-jährige, dessen Alben 2018, 2019 und 2020 auf den ersten Platz der deutschen Charts kamen: „Bratans und Bratinas, mir wird gerade mitgeteilt, dass meine Tour vom Veranstalter abgesagt wird. Ich hätte sie wahnsinnig gern gespielt!!! Das tut mir unendlich leid. Mehr kann und will ich heute dazu nicht sagen.“ Außerdem sprach er von einer Sache, wegen der er „sehr sehr sauer“ sei. Er werde sich dazu später einmal äußern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

In einer weiteren Nachricht, die er mit einem Foto von sich in kurzen Hosen in einem Raum mit Marmorfußboden illustrierte, entschuldigte Capital Bra sich bei seinen Fans und schrieb: „Ich werde in einer Woche heiraten bedeutet dass ich viel zu tun habe im Moment, ich habe 3 Kinder und bald kommt meine 2. Prinzessin auf die Welt“.

Viele seine Fans reagierten unter dem Post enttäuscht, auch weil sie die Konzertkarten teils schon vor drei Jahren gekauft haben und die Tour immer wieder verschoben wurde. Ein Ticketinhaber schrieb: „Dass du heiratest und ein Baby bekommst weißt du doch nicht seit heute. Einen Monat vorher abzusagen ist ein nogo. Ich habe mich so sehr auf das Konzert gefreut werde nun die Karten zurückgeben“. (nal)

Zur Startseite