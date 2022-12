Landflucht und Verstädterung Keiner sieht dich, keiner hört dich

Jeden Tag sind es 200.000 mehr: Menschen, die sich für das Leben in der Stadt entscheiden oder von der Not dorthin getrieben werden. Es ist die größte Migrationsbewegung der Geschichte. Im Jahr 2050 werden zwei Drittel der Menschheit in Städten wohnen, vor 1800 waren es nur vier Prozent. Diese Verdichtung ist ein gewaltiges Experiment.

