Lars Eidingers neuer Fotoband „O Mensch“ Kontrollverlust am Gartenzaun

Am Sonntagabend stellt Lars Eidinger im Saal B der Schaubühne seinen neuen Bildband vor. Seine Fans stehen bereits in den Startlöchern, Karten gibt es keine mehr. Eidinger wird in seinem Stammtheater am Lehniner Platz, in dem er seit vielen Jahren sehr erfolgreich Hamlet oder Richard III spielt, wieder einmal einen Blick auf eines seiner künstlerischen Hobbys präsentieren: neben dem Plattenauflegen ist das die Fotografie.