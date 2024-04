Affordable Art Fair Berlin

Die Messe mit zeitgenössischer Kunst ab 100 bis 10.000 Euro findet in Berlin zum ersten Mal vom 11.-14. April in der Arena, Eichenstr. 4, statt. Eröffnung ist am 11.4. von 18-22 Uhr, anschließend hat die Affordable Art Fair bis Sonntag täglich geöffnet. Eintritt: 16 Euro (www.affordableartfair.com).