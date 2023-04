Lavinia Frey Neue Leiterin für Internationales Literaturfestival Berlin

Das Internationale Literaturfestival Berlin (ilb) hat eine neue Leiterin . Wie die Peter-Weiss-Stiftung (PWS) für Kunst und Politik mitteilte übernimmt ab 1. Mai Lavinia Frey die Geschäfte in Nachfolge des zurückgetretenen Gründers und bisherigen Leiters Ulrich Schreiber. Die inhaltlichen Planungen für das Festival im Herbst bleiben im Übergangsjahr 2023 erst einmal im Rückgriff auf Schreibers kuratorische Vorarbeiten und Planungen des Teams bestehen. Gemeinsam mit der neuen Leitung will die PWS, die auch weiterhin Trägerverein des Festivals bleibt, im Laufe des Jahres eine kuratorische Neuausrichtung bestimmen. Die Kulturmanagerin Frey hat viele internationale Projekte initiiert und geleitet. Sie war zuletzt in der Leitung der Programme im Humboldt Forum Berlin tätig.

„Ich bin begeistert, Teil des ilb-Teams zu sein und dieses renommierte Festival in eine neue Ära zu führen“, erklärt Lavinia Frey in einer Presseerklärung der PWS. „Ich glaube, dass die Literatur eine einzigartige Kraft hat, um uns zu verbinden, zu inspirieren und zu bereichern. Wir möchten die Stimmen derer hervorheben, die oft übersehen werden, und gleichzeitig die Autorinnen und Autoren feiern, die bereits eine bedeutende Rolle in der Weltliteratur spielen.“ Das 23. Internationale Literaturfestival Berlin findet vom 6. bis 16. September 2023 statt. (Tsp)