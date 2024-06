Letzte Tickets für Klassik in Berlin sichern Dieser Hollywoodstar tritt in der Philharmonie auf

Beim Blick nach Frankreich wird es deutlich: Im kollektiven Gedächtnis unseres Landes der Dichter und Denker sind Nationalheldinnen kaum verankert. Dort: Marianne auf den Barrikaden, Jeanne d’Arc auf dem Schlachtfeld, Edith Piaf auf der Bühne. Und hier? Hildegard von Bingen? Da gab es Deutschland noch gar nicht. Marlene Dietrich? Das Verhältnis zur Heimat zu gestört.

In Frankreich wird vielleicht auch Schauspielerin Marion Cotillard eines Tages ins Pariser Panthéon einziehen. Die Piaf hat sie im Film gespielt und dafür einen Oscar gewonnen, in den Konzerthäusern verkörpert sie Johanna von Orléans und setzt sich ihr Popularität für das Werk des Komponisten Arthur Honegger ein. Wir hängen uns dran und empfehlen Ihnen hier neben der Klassikprominenz auch Stars von morgen und Berlins aufregende Jazz- und Improvisationsszene. (ipa)

1 Berliner Philharmoniker

Die Schauspielerin Marion Cotillard tourt im Dezember als Johanna. Dann mit dem hr-Sinfonieorchester. © Eliott Bliss

Im vielleicht berühmtesten Schauprozess der Geschichte treffen Machtmissbrauch, Korruption, religiöser Fanatismus, Symptome möglicher psychotischer oder schizophrener Erkrankung und die Todesstrafe aufeinander – eine Mischung, die es in sich hat. Paul Claudel schrieb das Libretto für Arthur Honeggers „Jeanne d’Arc au bûcher“, in dem Johanna von Orléans in barocken Chorälen, jazzigen Farben und seinerzeit zeitgenössischen Klangwelten halluziniert.

Schauspielerin Marion Cotillard (Foto) spricht als Johanna, Alan Gilbert dirigiert die Berliner Philharmoniker in diesem Gemisch aus Mysterienspiel, antikem Drama, Oper und Oratorium, das auch vor komischen Einlagen nicht Halt macht. Bei der Premiere in Orléans 1939 wurde Ida Rubinstein übrigens vom antisemitischen Publikum von der Bühne gebuht – eine Jüdin in der Rolle einer christlichen Heiligen wollte es nicht sehen.

Philharmonie Berlin Do/Fr 6./7.6., 20 Uhr, Sa 8.6., 19 Uhr Herbert-von-Karajan-Str. 1, Tiergarten Tickets von 26-80 Euro gibt es hier.

2 Intonations Chamber Music Festival

Igor Levit spielt am Samstag in Johannes Brahms’ Klavierquartett A-Dur, op. 26. © Felix Broede

Dass es dafür noch Karten gibt, grenzt an ein kleines Wunder. Wie oft hat man schon die Gelegenheit, Weltgrößen wie Yulianna Avdeeva, Pablo Barragán, Michael Barenboim, Madeleine Carruzzo, Daishin Kashimoto, Elisabeth Leonskaja, Igor Levit (Foto), Elena Bashkirova, René Pape, Emmanuel Pahud oder Dorothea Röschmann in verhältnismäßig intimer Runde zu erleben? „Emigrant Composers“ lautet das Motto des Festivals „Intonations“, dem einzigen auf Kammermusik spezialisierten in Berlin. In fünf Konzerten dirigiert Lawrence Foster wechselnde Besetzungen mit Werken von u.a. Dvořák, Schönberg, Martinů, Brahms, Beethoven, Enescu, Stravinsky, Bloch, Mahler, Eisler, Korngold, Prokofiew.

Kühlhaus Berlin Fr 7.6., 19:30 Uhr, Sa/So 8./9.6., 14 und 19:30 Uhr Luckenwalder Str. 3, Kreuzberg Tickets für 28,94 Euro, erm. 16,52 € (Festival-Pass 78,62/42,39 €) gibt es hier.

3 Gschlössl / Casimir / Eberhard

Silke Eberhard wurde 2020 solo und 2023 mit ihrer Großformation Potsa Lotsa XL mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet. © Dovile Sermokas

Am Begriff „Instant Composition“ zerbrechen schon mal Weltbilder. Ist denn damit nicht die Improvisation gemeint? Antwort: Nein. Improvisation, vor allem im Jazz, beruht nämlich auf zuvor entstandenen Kompositionen. Improvisiert wird nur innerhalb der engen Freiräume, die diese offen lassen. Darum klingt Jazz, bei aller Improvisation, in der Regel nach Jazz. Instant Composition aber bedeutet, dem Augenblick der Entstehung musikalischer Ideen beizuwohnen. Wenn also Silke Eberhard (Saxophon u. a., Foto), Daniel Casimir und Gerhard Gschlößl (Tuba und Posaune) ad hoc komponieren, ist unmöglich vorherzusagen, wonach es am Ende klingen wird. Aber sicher nicht nach typischem Jazz.

Panda Platforma Mi 12.6., 20:30 Uhr Knaackstr. 97, Prenzlauer Berg Tickets für 10 Euro gibt es hier.

4 Maulwerker

Für die Maulwerker ist Verausgabung pflicht. Von links: Henrik Kairies, Steffi Weismann, Katarina Rasinski, Ariane Jessulat, Tilmann Walzer und Christian Kesten. © (c) Anja Weber/www.anjaweber.com/Anja Weber

Komponierende, die schon mal versucht haben, im Großen Wasserspeicher Prenzlauer Berg Musik bloß abzuspielen, sind schon scharenweise frustriert wieder gegangen. Der Raum, mit bis zu 18 Sekunden Nachhallzeit und rhythmisch komplexen, einander überlagernden Reflexionen, ist nun mal kein Konzertsaal, sondern selbst eine Art Instrument – das zu spielen gelernt sein will. Das wissen auch die Vokal-Avantgardisten vom Maulwerker Ensemble, die deshalb eine Reihe von Stücken eigens für diesen Raum geschriebenen und einstudiert haben, neben „madrigali guerrieri. libro 1“ des Maulwerker Fellows Adrian Mocanu und einer Adaption von Cornelius Cardews „The Great Learning §7“ von 1971.

Großer Wasserspeicher So 9.6, 19:30 Uhr Belforter Ecke Straßburger Straße, Prenzlauer Berg Tickets 6 Euro

5 Adi Gelbart & Ensemble KNM

Schon zu seinem Roman „Egglike“ ließ Adi Gelbart das Programm Alpha die Lyrics des Begleitsoundtracks schreiben. © Robert Sant'Anna

Eines Tages werden die Maschinen die Weltherrschaft an sich reißen, den Menschen als parasitären Störfaktor auf dem Planeten Erde entlarven und schließlich auch als Bedrohung für ihre Mission, die Welt besser zu machen. Eine Mission, wohlgemerkt, die der Mensch ihnen mangels Selbsterkenntnis selbst einprogrammiert hat. Medienkünstler, Programmierer und Science-Fiction-Autor Adi Gelbart ist mit derartig dystopischen Szenarien nicht nur auf der fiktionalen Ebene vertraut. In bestimmten Musikerkreisen etwa ist die Sorge, von Künstlicher Intelligenz überflüssig gemacht zu werden, mittlerweile längst Realität. Erst vor kurzem haben rund 200 Popstars und -Starletts einen offenen Brief an die Entwickler von KI geschrieben, in dem sie eine Art freiwilliger Selbstkontrolle fordern. Und von der Politik Regulierung. Es geht darum, keine Software auf den Markt zu bringen, die Menschen überflüssig machen könnte.

Gelbarts „Poems by Alpha“ dreht den Spieß gewissermaßen um. Alpha, das von Gelbart geschriebene Lyrik-Syntheseprogramm, bekommt nicht etwa die Aufgabe, wie ChatGPT, auf sein Gegenüber menschlich zu wirken. Ganz im Gegenteil: Alpha soll in jedem Turing-Test vorsätzlich versagen, sprich, Sätze erzeugen, auf die ein vernünftig denkender Mensch nie käme. Alphas Zeilen, die per Sprachsynthese zugespielt, Teil der Musik werden, begegnen hier einem menschlichen Streichquartett, bestehend aus Mitgliedern des Ensemble KNM, sowie Gelbart selbst, der mit Einlagen aus Jazz, Musique Concrète oder auskomponierten Synthesizer-Passagen mit der algorithmischen Lyrik wechselwirkt.

Berghain Mi 12.6., 21 Uhr (Einlass 20 Uhr, Eintritt ab 18 Jahren) Wriezener Bahnhof, Friedrichshain Tickets für 18 Euro, erm. 14 Euro gibt es hier.

6 Classic Talents

Von 2014 bis 2015 war die Pianistin Birgitta Wollenweber auch Prorektorin der HfM Hanns Eisler. © Birgitta Wollenweber Promo

Berlinern dürfte Rüdersdorf vor allem als Bermudadreieck der Paketzustellung bekannt sein, dabei gibt es hier doch so viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel das junge, 2023 an der HfM Hanns Eisler gegründete Viatores Quartett, das gerade dabei ist, sich ein solides Portfoliogerüst aus Preisen aufzubauen und nun Beethovens Opus 59.1., sowie Strawinskis „Drei Stücke für Streichquartett“ darbietet. Oder die Schlagwerkerin Boyang Zhang, die u.a. Bach-Arrangements so zu Gehör bringt, wie man Bach selten hört: auf Marimbaphon, Xylophon und Vibraphon, teilweise auch mit Duopartner Evan Xiaobiao Li. Birgitta Wollenweber (Foto) führt durch das Programm.