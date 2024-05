Lichtenberger Kunst-Oase in Gefahr B.L.O.-Ateliers stehen vor dem Aus

Die B.L.O.-Ateliers sind eine Kunst-Oase zwischen Bahngleisen: Vor zwanzig Jahren zog die Ateliergemeinschaft auf das Bahn-Grundstück nahe des Nöldnerplatzes. Inzwischen arbeiten fast 100 Künstlerinnen und Künstler hier, es gibt insgesamt etwa 60 Ateliers und Werkstätten auf dem Gelände, sogar ein Tonstudio.

Damit könnte bald Schluss sein: DB Immobilien, die Eigentümerin des Grundstücks, hat dem Trägerverein Lockkunst e.V. vergangene Woche eine Nutzungsuntersagung für mehrere Gebäude auf dem Gelände zugestellt. Das bedeutet: Die Künstler dürfen ihre Ateliers nicht mehr betreten – es soll Gefahr für Leib und Leben bestehen.

Laut der Nutzungsuntersagung, die dem Tagesspiegel vorliegt, gibt es Probleme mit der Elektrik. Dies gehe aus einem Gutachten hervor, heißt es. Den Künstlern der B.L.O.-Ateliers, die bereit sind, die Mängel zu beheben, wurde dieses „Strom-Gutachten“ jedoch auch auf Nachfrage nicht vorgelegt. Auch auf Tagesspiegel-Anfrage gibt die Bahn das Gutachten nicht heraus.

Probleme mit der Elektrik

„Unsere Forderung ist ganz klar: Wir wollen augenblicklich das Gutachten ausgehändigt bekommen. Und zweitens: die Wiederaufnahme der Verhandlungen über den Erhalt dieses Projekts“, sagt Peter Tietz, Vorstandsmitglied bei Lockkunst e.V. bei einer Pressekonferenz, zu der der Verein am Freitag eingeladen hatte.

Im Juli läuft der Mietvertrag zwischen den B.L.O.-Ateliers und DB Immobilien aus. Nach Angaben von Lockkunst e.V. soll die Eigentümerin eine Neufassung des Mietvertrags im März angekündigt haben. Doch statt dieser ist nun die unerwartete Nutzungsuntersagung angekommen.

Auf einen Blick Die B.L.O.-Ateliers befinden sich auf dem Gelände des ehemaligen Banhbetriebswerks Berlin-Lichtenberg-Ostbahn im Ortsteil Rummelsburg. Auf dem Gelände befinden sich Künstlerateliers, Manufakturen und Werkstätten, soziale Initiativen und kulturelle Veranstaltungen finden statt. Mehr Infos hier.

Für die Künstlerinnen und Künstler ist das eine Katastrophe: „Ich sitze hier auf zehn Tonnen Stahl und kann damit nichts machen“, sagt Alexander Dammeyer, der eine Metallwerkstatt auf dem Gelände unterhält. Am vergangenen Dienstag hätte außerdem ein Artist-in-Residence-Projekt mit zwei jungen Künstlerinnen aus der Ukraine starten sollen. Auch dieses musste nun kurzfristig abgesagt werden.

Hoffnung auf langfristigen Vertrag

„Wir versuchen seit mindestens zehn Jahren, eine langfristige Lösung zu erreichen“, sagt Tietz. Die Gespräche mit der DB seien seit jeher zäh gewesen. Vor zwei Jahren habe es aber einen Lichtblick gegeben: Ein Vorstandsmitglied von DB Cargo sagte damals, dass die Bahn für die nächsten 20 Jahre keine Pläne für das Gelände habe, berichtet Tietz.

Konkrete Nutzungspläne für das Areal gab die Bahn auch auf Tagesspiegel-Anfrage nicht an: „Mittelfristig könnte das Gelände wieder für den Eisenbahnbetrieb genutzt werden“, teilte ein DB-Sprecher mit. Das Unternehmen sei auf der Suche nach zusätzlichen Abstellflächen für Züge – dafür würde sich auch das Gelände der B.L.O.-Ateliers eignen, hieß es. Man prüfe derzeit, ob man den Ateliers eine Ersatzfläche zur Verfügung stellen kann.

Eine Kreativ-Oase zwischen Bahngleisen. © Dominik Lenze

Es soll auch schon Flächen gegeben haben, über die Lockkunst e.V. und DB verhandelt hätten, erfährt man von den Künstlerinnen und Küntlern. „Uns wurden zum Beispiel Flächen an S-Bahn-Bögen angeboten. Aber nicht für uns alle, sondern nur für einzelne Künstlerinnen und Künstler“, beichtet Philipp Preis, der sein Atelier auf dem Gelände hat. Auch soll laut Preis ein Gelände des Stromkonzerns Vattenfall im Gespräch gewesen sein, das die Bahn als alternative Abstellfläche für Züge hätte nutzen können. Die B.L.O.-Ateliers hätten so auf dem Gelände bleiben können. Die Bahn habe aber daran offenbar kein Interesse, sagt Preis.

Zumindest können die Ateliers auf Unterstützung aus der Politik hoffen: „Wenn die B.L.O.-Ateliers weichen müssen, verschwindet ein zentrales Stück kultureller Identität aus Lichtenbergs Kreativszene”, sagte Bezirksbürgermeister Martin Schaefer (CDU) dem Tagesspiegel. „Dies werden wir als Bezirk so nicht hinnehmen.“ Auch im Kulturausschuss des Bundestages war die Ateliergemeinschaft bereits Thema. Und an die Bundespolitik wenden sie sich nun erneut: Am Freitag haben die B.L.O.-Ateliers eine Petition auf ihrer Website gestartet.