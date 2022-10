Literaturnobelpreis für Annie Ernaux Die wiedergefundene Zeit

Es ist dieses Mal eine geradezu unspektakuläre, im Grunde erwartete Entscheidung, die die Schwedische Akademie in Stockholm da mit der Wahl von Annie Ernaux getroffen hat, besonders nach den Literaturnobelpreisvergaben an Abdulrazak Gurnah vergangenes Jahr und Louise Glück 2020. Ernaux war eine der Favoritinnen. Sie stand mit ihrer zwischen Soziologie und Geschichtsschreibung pendelnden, stets die feinen genauso wie die groben Unterschiede heraus arbeitenden Erinnerungsliteratur schon in den vergangenen Jahren hoch im Kurs in den Wettbüros, ist wiederum aber auch keine ewige Literaturnobelpreiskandidatin.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden