Marc-Uwe Kling – vom Känguru zum Thriller „Wir müssen dafür sorgen, dass die KI die Scheißjobs macht und wir die schönen“

Herr Kling, man kennt Sie als sarkastischen Spaßmacher und Autor der „Känguru-Chroniken“. Ihr neues Buch könnte nicht weiter davon weg sein: „Views“ ist ein harter Krimi über ein verschwundenes Mädchen und das Thema sexualisierte Gewalt. Ist die Zeit für Humor vorbei?

Nein. Die Zeit für Humor ist nie vorbei. Ich glaube, Humor ist immer wichtig, gerade in schweren Zeiten. Dass ich diesen Thriller geschrieben habe, liegt nur an der Grundidee. Mein erstes Gefühl war: Aha, das wäre ein toller Thriller, leider schreibe ich keine. Dann wuchs die Idee aber immer weiter, bis ich das ganze Buch im Kopf hatte und dachte: Okay, dann probiere ich jetzt mal, einen Thriller zu schreiben.

Der war am Anfang auch noch lustiger, als er jetzt ist. Es war für mich eine spannende Aufgabe auszutarieren, wie viel Humor die Spannung verträgt.

Und? Wie viel Lachen verträgt Spannung?

Jetzt ist es so, dass der Anfang noch recht lustig ist, danach gibt es ab und zu Momente des Comic Relief. Ich habe den Humor immer da drin gelassen, wo er aus der Figur kommt. Die Protagonistin hat einen sehr sarkastischen Humor. Aber was immer die Einfühlung kaputt gemacht hat, musste raus. Also das, was ich in „Qualityland“ oder im Känguru so gerne mache: auf die Metaebene zu springen, dramatische Ironie zu benutzen. Das tut der Spannung nicht gut.

Zugespitzt könnte man sagen: Wo Sie früher mit Lachen gearbeitet haben, arbeiten Sie im Thriller jetzt mit Angst. In Zeiten, da ohnehin Ängste von vielen missbraucht werden – warum?

Gerade deswegen. Die Angst ist nicht nur ein Triebmittel dieses Thrillers, sondern Angst ist ja konkret Thema. Insofern passt die Form zum Inhalt.

Zur Person Marc-Uwe Kling, geboren 1982, ist Autor, Liedermacher und Regisseur. „Views“ (272 Seiten, Ullstein 2024), ist seit 27. Juni im Handel. Es ist Klings erster Thriller. Seine Känguru-Geschichten wurden 2010 mit dem Deutschen Radiopreis und 2013 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Im Kino waren das Känguru und der Kleinkünstler bereits mit zwei Blockbustern vertreten („Die Känguru-Chroniken“, 2020 und „Die Känguru-Verschwörung“, 2022). 2017 erschien die satirische Dystopie „Qualityland“, 2020 „Qualityland 2.0“. Das Vorlesebuch „Das Neinhorn“ verkaufte sich fast eine Million mal. Zuletzt erschienen „Der Spurenfinder“ und „Das Klugscheißerchen“ Am 5. Juli liest er bei dem Festival Lit:Potsdam aus „Der Spurenfinder“. Marc-Uwe Kling im Juni 2024 in Potsdam. © Ottmar Winter/PNN

Wer Ihre Arbeiten kennt, vor allem die mit dem notorisch Anti-Establishment eingestellten Känguru, wird über die Protagonistin in „Views“ staunen. Eine libanesischstämmige BKA-Polizistin, Vertreterin der Staatsmacht.

Erstaunlich, ja. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber das kommt daher, dass ich dieses Mal zuerst die Idee für die Handlung hatte. Sie hat die beste, die handelnde Perspektive in dieser Geschichte.

Marc-Uwe Klings Thriller „Views“ ist am 27. Juni im Ullstein-Verlag erschienen. 272 Seiten kosten 19,99 Euro im Hardcover, 15,99 Euro als E-Book. © Ullstein Verlag

In „Views“ geht es um Rassismus, Rechtsextremismus, Hetze im Internet. Gewalt ist sehr präsent. Im Zentrum der Story steht das Video einer Gruppenvergewaltigung.

Das Buch hat eine harte Handlung, aber es ist ja nicht blutig geschrieben. Es ist kein Splatterbuch. Was passiert, ist schlimm, aber ich gehe da nicht ins Detail. Ich wollte auch, dass die Leute danach erstmal denken: „Oh wow, was war das? Ich muss mal drüber nachdenken.“

Der Witz ist, dass es mir selber so ging. Das war wirklich skurril. Sie kennen das Phänomen: Du hast ein Buch gelesen, das Ende nimmt dich mit, danach steckst du noch halb in dieser Welt, wie ein ferngesteuerter Zombie. So ging mir das beim Überarbeiten hier auch. Und ich überarbeite Bücher zwölf, 13 Mal.

Es hilft nichts, wenn wir nur über Polarisierung reden, wir müssen auch dafür sorgen, dass etwas passiert. Marc-Uwe Kling

Beim Känguru kam die Polizei nie so menschlich und liebenswert weg wie die Kommissarin in „Views”. Im Erfolgsfilm „Die Känguru-Verschwörung“ tauchten Polizisten am Rande noch als Klimaleugner auf. Sind sie altersmilde?

Diese Altersmilde gibt es auf jeden Fall. Es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, wir müssen die Koalition der demokratischen Kräfte möglichst breit stricken. Und da kommt vielleicht auch das, was Sie als gewisse Milde empfinden, raus. Die Kommissarin ist ja trotzdem sehr kritisch, auch gegenüber dem Apparat.

Kürzlich haben Sie in Potsdam eine „Rede zum Ende der Schulzeit“ gehalten, bei der Sie das Känguru sprechen ließen. Es nannte da Schlagworte, die auch Sozialdemokraten hätte nennen können: gesellschaftlicher Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit. Wird auch das kommunistische Känguru milder?

Soziale Gerechtigkeit ist schon auch das Ziel des Kommunismus gewesen, insofern glaube ich, dass das Känguru damit d’accord geht. Aber das Problem ist ja: Es hilft nichts, wenn wir nur über Polarisierung reden, wir müssen auch dafür sorgen, dass etwas passiert.

Wie genau?

Wir reden immer viel über die Polarisierung der Gesellschaft und dass das mit den sozialen Medien zu tun hat. Darunter liegt aber noch eine größere Strömung. Mindestens seit den 80ern wird mit dem Aufstieg des Neoliberalismus unter Reagan und Thatcher die Schere immer weiter aufgerissen, die ökonomische Ungleichheit in den westlichen Ländern wird immer größer.

Das unterminiert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auf diesem Boden, den diese soziale Ungleichheit bereitet hat, gedeiht jetzt mit dem Turbodünger der sozialen Medien diese Polarisierung. Aber trotzdem ist auch mal festzuhalten, dass dieser Boden bereitet wurde. Und ich glaube, solange man dieses Grundproblem nicht angeht, wird es auch schwierig sein, die Polarisierung einzufangen.

Soziale Medien sind ja nicht an sich schlecht. Es könnte auch eine Kraft zum Guten sein, wenn sie anders organisiert wären, wenn sie für die Nutzer gestrickt wären. Marc-Uwe Kling

Die Kritik an den Sozialen Medien, an „Fakebook“ und „Finstagram“, ist ein roter Faden vom Känguru bis zu der dystopischen Satire „QualityLand“. In „Views“ offenbaren Sie sehr zugespitzt deren Mechanismen – hier haben sie tödlichen Folgen.

Soziale Medien sind ja nicht an sich schlecht. Es könnte auch eine Kraft zum Guten sein, wenn sie anders organisiert wären, wenn sie für die Nutzer gestrickt wären. Aber das ist ja nicht so. Es ist ökonomisch so organisiert, dass im Prinzip deine Aufmerksamkeit zum Verkauf steht.

Deswegen haben sie ein Interesse daran, dich möglichst lange auf der Plattform zu halten. Deswegen gibt es diese ganzen Mechanismen, die süchtig machen. Gerade habe ich in der „New York Times“ gelesen, dass der Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes vorgeschlagen hat, eine Gesundheitswarnung für Social-Media-Plattformen vorzuschreiben.

Wie sonst die für Raucher?

Ja, wie auf den Zigarettenpackungen. Nur dass bei den sozialen Medien dann stehen würde, dass es die mentale Gesundheit schädigen kann, sie zu nutzen.

Es gab eine Studie, da hatten Mädchen im Teenageralter für eine Woche auf Social Media verzichtet. Schon nach einer Woche hatten diese Mädchen ein besseres Selbstwertgefühl, waren glücklicher. Es ist krass, was diese Suchalgorithmen mit uns machen. Und nebenbei, als Abfallprodukt, spalten sie ja die Gesellschaft auch noch weiter. Das ist nicht das Ziel der Plattformen, aber sie nehmen das billigend in Kauf.

Sie fordern mehr staatliche Regulierung?

Im Prinzip haben wir es mit den größten Massenmedien zu tun, die die Menschheit jemals gesehen hat. Weltumspannende Massenmedien, die aus irgendwelchen dubiosen Gründen immer noch damit durchkommen zu sagen: Wir sind nur eine Plattform, wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte.

Wenn eine Zeitung oder das Fernsehen so viele Lügen verbreiten würde, wie tagtäglich X, Facebook oder YouTube, hätten sie massive Konsequenzen zu tragen. Die müssten Richtigstellungen bringen, irgendwann würde ihnen die Sendelizenz entzogen werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Was sollte die Politik tun?

Eigentlich müsste die Regierung einfach sagen: Okay, das sind Massenmedien und wir müssen sie regulieren. Wenn man sich mal anguckt, was allein Putins Propaganda-Netzwerk an Falschmeldungen auf der ganzen Welt ausspielt – und sich dann klarmacht, dass das ungefiltert hier auf dem größten Massenmedium laufen darf!

Stellen Sie sich vor, was hier los wäre, wenn die ARD oder RTL Beiträge, die von Putins Propagandaleuten vorproduziert sind, einfach ausspielen würden. Das wäre ein Riesenskandal. Aber es passiert im Internet tagtäglich.

Marc-Uwe Kling im Mai 2024 auf der Bühne des Freiland in Potsdam vor seiner „Rede zum Ende der Schulzeit“. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

In „Views“ spielt am Rande auch Geoffrey Hinton eine Rolle, ein KI-Experte, der Google verlassen hat, um vor der Übermacht der Technik zu warnen. Er sagt: „Manchmal glaube ich, es ist, als ob Aliens gelandet wären und die Leute merken es gar nicht, weil sie so gut Englisch sprechen.“

Hinton sagt extrem viele gute Sätze. Er hat auch gesagt: „Wir werden bald nicht mehr die intelligenteste Spezies auf dem Planeten sein. Und wenn man wissen will, wie sich das anfühlt, dann fragt man ein Huhn.“

Sehen Sie uns auch an einem solchen Scheidepunkt?

Absolut. Es sind wirklich Richtungsentscheidungen, die hier gerade getroffen werden müssen. Ich will KI jetzt nicht verteufeln, das kann auch viel Positives haben. Aber wir müssen das definieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die KI die Scheißjobs macht und wir die schönen. Und nicht andersrum.

Auf der Lesebühne haben Sie mal die Witze von ChatGPT schreiben lassen. Das hat wunderbar schlecht funktioniert. Dennoch: Fühlen Sie sich als Autor von der KI bedroht?

Ich persönlich nicht. Noch nicht. Aber im Prinzip ist es eine riesige Urheberrechtsverletzung. Am Anfang ist es immer verblüffend, wie formal gut ChatGPT schon ist und dann liest du es durch und merkst: Es steht nichts drin.

Es ist in allen Kunstbereichen so, dass du dir, wenn du schon einen Namen hast, erst mal keine Sorgen machen musst. Aber es gibt in ganz vielen anderen Bereichen einen Mittelbau an Leuten, die Gebrauchsgrafiken oder Gebrauchsmusik machen. Und die werden innerhalb von kürzester Zeit durch KI ersetzt werden.

Sie sind für eine Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Texten, Bildern, Videos.

Ja, aber ich glaube, das wird andersherum kommen. So wie auf Lebensmitteln jetzt „gentechnikfrei“ steht, wird sicherlich quasi bald auf Büchern, Filmen und Fernsehsendungen stehen: „KI frei“. Das war ja auch eine der großen Forderungen bei dem Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren.

Sind Sie insgesamt optimistisch oder pessimistisch, was das Potenzial dieser neuen Technik angeht?

Ich bin unentschieden. Es kommt so stark darauf an, was wir daraus machen. Wie wir definieren, was man damit macht. Das kann super sein. Und es kann katastrophal sein.

Die Frage dahinter ist ja eigentlich: Kann man dem Menschen vertrauen. Kann man?

Prognosen über die Zukunft abzugeben, geht immer schief. Ich kann es wirklich nicht sagen. Deswegen sind diese Science-Fiction-Satiren, die ich geschrieben habe, in Wirklichkeit nur verkleidete Kommentare zur Gegenwart.