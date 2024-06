Marion Cotillard als Jeanne d’Arc Beherzter Sprung in die Flammen

Passenderweise ist sie schon ganz in flammendes Rot gekleidet, schließlich wartet Jeanne d’Arc auf ihren Tod auf dem Scheiterhaufen. Allerdings ist ihr Dress mit den unter einem dreiviertellangen Kittel hervorlugenden Höschen fast zu flott, kein Büßergewand (Kostüme: Colombe Lauriot Prévost). Auch ihre Mit- und Gegenspieler sind zeitgenössisch elegant gewandet: Helden- und Intrigenspiele finden auch heute statt. Und Märtyrer*innen braucht man auch immer wieder, leider. Nur die Engel tragen wunderschöne schwarze Spitzenkleider.

Für ihr Saisonthema „Heroes“ haben sich die Berliner Philharmoniker das szenische Oratorium „Jeanne d’Arc ou bûcher“ (Johanna auf dem Scheiterhaufen) von Arthur Honegger ausgesucht. Dazu holte man eine französische Produktion von 2012 mit dem Star Marion Cotillard an der Spitze an die Spree. Denn gemäß dem Libretto von Paul Claudel als Mischform von Schauspiel, Oper und Oratorium sah der Komponist neben Gesang, großem Orchester, gemischtem Chor und Kinderchor auch drei Sprechrollen vor.

Also ist Cotillard, bildschön und mädchenhaft zart, trotz etwas reduzierten Agierens (Regie Côme de Bellescize) als Stimme durchgehend präsent, fasziniert mit Nuancen kindlicher Begeisterung, Stolz, Kränkung, Verzweiflung. Frère Dominique (Éric Génovèse) bringt ihr das Buch, in dem ihre Lebensstationen verzeichnet sind, die Kindheit im lothringischen Domrémy, die Krönung des Dauphins in Reims, die Zusammenführung der zerstrittenen französischen Regionen.

Christian Gonon verkörpert ihre Symbole, den „Mühlenwind“ des Nordens, der für Weizen sorgt, und „Mutter Weinfass“ aus dem Süden, mit zappelnden grauen Stoffservietten und falsettierendem Dialog. Der buntgekleidete Kinderchor „Vokalhelden“ singt naive Weisen, darf Volksbewegung markieren und dem König zuwinken. Solistinnen unterstützen Jeanne schönstimmig beim Kinderlied „Trimazô“, bei dem ihr selbst die Stimme bricht.

Die von Alan Gilbert geleiteten Philharmoniker setzen Himmel und Hölle in Bewegung. © Bettina Stoess

Mit dem kraftvollen Tenor Valentyn Dytiuk stellt der Schauspieler Gonon auch komödiantisch-zynisch das vom Schwein geleitete „Tiergericht“ vor, dem Jeanne statt eines Menschenurteils ausgeliefert ist. Er erklärt ihr auch, dass sie der Preis eines Kartenspiels ist, bei dem die Könige gewinnen. Dazwischen tönt immer wieder Jeannes Anklage des stimmgewaltigen MDR-Rundfunkchors und der „Vokalhelden“ als „Verräterin, Hexe, Bestie“, ähnlich wie in einer Bachschen Passion.

Das alles ist ein wenig platt ins Bild gesetzt, aber doch leidlich unterhaltsam, gestützt von einer opulenten Musik, in der der Komponist alle Mittel auffährt. Brodelnde Bassklänge für das chaotische Frankreich zu Beginn, Ondes Martenots und präpariertes Klavier für Tierstimmen, grelle Jazzanklänge, neoklassisches Moll und Dur für Schmerz und Erleuchtung, Atonales für böse Intrige und Machtgier. Die von Alan Gilbert geleiteten Philharmoniker spielen auf Hochtouren, setzen buchstäblich Himmel und Hölle in Bewegung, jeder Ton des vielschichtigen Klanggewebes sitzt perfekt, nicht weniger die Balance mit Chören und Solist.innen.

Vorstellbar wird, wie dieses Werk von 1938 im nationalsozialistisch besetzten Frankreich – gespielt werden konnte es nur im freien Süden – die Gemüter bewegt haben muss und zum Widerstandsfanal wurde. Heute kann sein unverhohlener Nationalismus, seine Aufforderung zu Heldentum und Opfer durchaus zwiespältig berühren.

Natürlich, wenn Elsa Benoit, Adèle Charvet, Anna Kisjudit und Alex Rosen mit Engelsstimmen „Gottes Tochter“ ins Paradies locken, ein in jeder Konstellation klangvoll harmonierendes Quartett, wird der Sprung in die Flammen, das Abstreifen der leiblichen Hülle vielleicht erleichtert. Cotillards Ekstase ist hier als ein sich wütend steigerndes, zugleich aber auch monotones Staccato schwer erträglich. Die Erde bewohnbar zu machen, wäre dem vorzuziehen.