Markus Henrik ist Dr. Pop Ein Comedian wie ein Musiklexikon

„Ich würde euch gerne was vorsingen aus meinem aktuellen Liebesleben“, sagt Markus Henrik alias Dr. Pop und setzt sich ans Keyboard, „es ist ein sehr trauriges Lied“. Das Publikum lacht. Henrik legt los und stimmt eine Ballade an, anhand derer er demonstrieren will, wie man Liebeslieder konkreter und weniger allgemein schreiben könnte: „Sei mein Grund, nicht mehr hier zu sein“, singt er, „schriebst du in dein Profil hinein/ Du suchst die große Liebe, und möchtest auch mal Kinder/ Doch was zum Teufel machst du dann bei Tinder?“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden