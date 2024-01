Mendelssohn Hochschulwettbewerb Das muss gefeiert werden

Wer bereichert demnächst unser Musikleben, wer setzt zum großen Karrieresprung an? Das Abschlusskonzert des Hochschulwettbewerbs „Felix Mendelssohn Bartholdy“ beweist eindrucksvoll, welche Vielfalt die international besetzte deutsche Musikausbildung immer wieder hervorzubringen vermag. Die diesjährigen Sparten Gesang und Streichquartett zeigen die zukunftsträchtigen Stimmen eher in Karlsruhe oder München beheimatet, Streicher dafür in Berlin.