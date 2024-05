Mit Orchestermusik unschlagbar Game-Soundtracks vom Filmorchester Babelsberg

Im Takt eines treibenden Elektrobeats kämpft sich Mia durch Horden von Robotern. Die junge Berlinerin hat eine Mission: Sie will ihren Bruder befreien und dem Bösewicht Dietrich das Handwerk legen, der Berlin vom Fernsehturm aus mit seinen Gehirnwäschebotschaften beschallt. Kämpft Mia exakt im Takt der Musik, dann erhöht sich ihre Durchschlagskraft: Sie gerät in einen Tanz-Flow, in dem sie nur schwer zu stoppen ist. Die elektronischen Beats brettern brachial, doch plötzlich gesellen sich auch Geigen, Kontrabässe, Flöten und andere klassische Instrumente dazu und verleihen dem Geschehen zusätzliche Dramatik. Die Geigen schwirren, die Hörner dräuen – und schnell wird klar: Der Showdown mit Dietrich steht unmittelbar bevor.