Museumsdirektor Paul Spies zieht Bilanz „Die Touristenströme laufen am Humboldt-Forum vorbei“

Herr Spies, acht Jahre lang haben Sie die Stiftung Stadtmuseum geleitet und waren für den Auftritt des Landes Berlin im Humboldt-Forum verantwortlich. Wo konnten Sie am meisten bewegen?

Ich würde sagen, mit der Ausstellung „Berlin Global“ im Humboldt-Forum. Als Chefkurator habe ich konzeptionell, redaktionell und gestalterisch gearbeitet und mich mit einem Team von Kuratoren um jedes Detail gekümmert. Hier konnte ich meine museologischen Kenntnisse vollständig einbringen, in Bezug auf Barrierefreiheit, Inklusion, der Ansprache jüngerer Besucher, Partizipation. Die Schau ist populär und doch eine Ausstellung gegen Populismus.

Inhaltlich ist es Ihr wichtigstes Vermächtnis. Die Besucherzahlen sind nicht ganz so zufriedenstellend.

Es sind im Durchschnitt 100.000 Besucher pro Jahr. Wir hatten eigentlich dreimal so viel erwartet.

Warum hat das nicht funktioniert?

Zum einen sind wir die einzige Dauerausstellung im Humboldt-Forum, für die man Tickets kaufen muss. „Berlin Global“ ist ein Zweig der vom Land finanzierten Stiftung Stadtmuseum, die aus sechs Einrichtungen besteht. Würden wir die Ausstellung im Humboldt-Forum kostenfrei anbieten, kannibalisierten wir die anderen fünf. Die restlichen Ausstellungen im Humboldt-Forum finanziert der Bund, dafür wurde eine dreijährige eintrittsfreie Phase festgelegt. Ein weiterer Grund ist, dass das Humboldt-Forum von außen nicht unbedingt aussieht wie ein Museum. Die Touristenströme auf ihrem Weg vom Fernsehturm zum Brandenburger Tor laufen am Humboldt-Forum einfach vorbei. Auf der Museumsinsel werben die anderen Häuser groß für ihre Angebote. Im Humboldt-Forum war es anfangs nicht einmal erlaubt, ein Banner an die Fassade zu hängen.

Blick in den Themenraum „Weltdenken Inklusion“ in der „Berlin Global“-Schau im Humboldt Forum. © Anne Preussel

Im Moment hängen zwei.

Wir müssen abwarten, ob sie bleiben dürfen. Hinzu kommt, dass das Gebäude die Ausstrahlung eines Schlosses hat, es ist im wahrsten Sinne des Wortes „geschlossen“. Es gibt also weniger Zustrom von Passanten, als man sich erwartet hatte. Außerdem hat das Gebäude bei manchen Menschen einen schlechten Ruf wegen der umstrittenen Rekonstruktion, Elementen wie Kreuz und Kuppel auf dem Dach – auch wenn das nur eine kleine Gruppe Intellektueller ist. Aber ich verstehe, dass manche das Gebäude nicht annehmen.

Zur Person Paul Spies ist Kunsthistoriker und Archäologe der Antike. Er war seit 2009 Direktor im Amsterdamer Stadtmuseum und ist seit 2016 Direktor des Stadtmuseums Berlin und Chef-Kurator des Landes Berlin im Humboldt Forum. Zum 1. September scheidet er vorzeitig aus dem Amt aus. Paul Spies wurde 1960 in Amsterdam geboren. Nach seinem Studium gründete er mit zwei Kollegen das kunsthistorische Büro D’arts, das Museen und Kultureinrichtungen beriet. Zur Stiftung Stadtmuseum gehören sechs Standorte: Märkisches Museum, Nikolaikirche, Museum Ephraim Palais, Knoblauchhaus, Museumsdorf Düppel und „Berlin Global“ im Humboldt-Forum. Die Stiftung Stadtmuseum besitzt eine riesige Sammlung mit mehr als 4,5 Millionen Objekten.

Das Schlossfassade ist also eher Hürde als Einladung.

Und wenn man drin ist, weiß kaum jemand, dass „Berlin Global“ zum Stadtmuseum Berlin gehört. Dann fragt man vielleicht, wo ist das Stadtmuseum und landet bei einer Büroadresse. Denn wir haben fünf unmögliche Namen für unsere Häuser. Museum Ephraim-Palais, Märkisches Museum, Museumsdorf Düppel…

Dass sich darunter viele nichts vorstellen können, haben Sie bereits bei Ihrem Antritt 2016 angemahnt. Offenbar lässt sich der Name nicht so einfach ändern.

Der Name Märkisches Museum darf nicht komplett verschwinden. Für Ostberliner, die das Haus noch aus ihrer Jugend kennen, ist er identitätsstiftend. Das sagen mir auch die Mitarbeiter des Museums, die zur Hälfte aus dem Osten kommen. Aber wir haben noch den Namen „Berlin Museum“ zur Verfügung, aus Westberliner Zeit, den könnte man kombinieren.

Sie hören zum 1. September vorzeitig auf. Warum wollten Sie nicht bis Vertragsende Mitte 2025 bleiben?

In den kommenden Monaten startet die Feinkonzeption für den neuen Museumsstandort am Köllnischen Park, mit Märkischem Museum und Marinehaus. Wenn ich erst 2025 ausgestiegen wäre, wäre der Job des Direktors weniger attraktiv gewesen, die Nachfolge hätte mit Konzepten aus meiner Ära arbeiten müssen. Und außerdem habe ich Lust darauf, rechtzeitig vor meiner Rente wieder in die Selbstständigkeit zu gehen.

Die langsamen Abläufe der Berliner Behörden habe ich an vielen Stellen erlebt. Paul Spies, scheidender Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin

Bisher weiß man über Ihre Nachfolge nur, dass es eine Frau aus Deutschland ist. Hätten Sie den Staffelstab gerne noch direkt übergeben?

Ja, aber die Personalie muss noch vom Senat verabschiedet werden. Ich hoffe, das geschieht noch vor der Sommerpause. Die langsamen Abläufe der Berliner Behörden habe ich in meiner Zeit als Direktor an vielen Stellen erlebt.

Das Märkische Museum sollte ursprünglich 2020 schließen und 2023 frisch saniert wiedereröffnen. Warum hat sich das auf 2027/28 verschoben?

Für das Abrufen von Mitteln müssen alle Baubescheide vollständig vorliegen. In Berlin werden die Dinge nacheinander abgearbeitet, es ist wie eine Kette, wo einer auf den anderen warten muss, so können Vorgänge monatelang liegenbleiben. In Amsterdam habe ich das anders erlebt, dort arbeiten behördenübergreifende Projektmanagement-Teams Anträge parallel ab.

Sie haben für die Häuser der Stiftung Stadtmuseum mit einem Jahresbudget von 15 Millionen Euro angefangen, jetzt sind es 30 Millionen. Auch die Besucherzahlen sind in Ihrer Ära gestiegen, 270.000 Besucher für alle Häuser zusammen in 2019, ein Plus von zehn Prozent. Wie zufrieden sind Sie?

Alles war auf einem guten Weg, dann kam Corona. Dann hatte das Ephraim-Palais wegen Renovierungsmaßnahmen geschlossen, jetzt das Märkische Museum. Die Besucherzahlen lassen sich schwer vergleichen. Das Budget ist gestiegen, weil wir einerseits mehr Umsatz gemacht haben, andererseits hat das Land den Haushalt erhöht, weil sich die Aufgaben zum Beispiel mit „Berlin Global“ erweitert haben, die Mieten sind gestiegen, spezifischeres Personal für neue Aufgaben war notwendig. In meiner Zeit ist das Stadtmuseum vom Land Berlin sehr gut mit finanziellen Mitteln ausgestattet worden. Es ist zwar immer zu wenig, weil die Aufgaben stets komplexer sind als gedacht. Aber von Staatssekretär Tim Renner über Klaus Lederer bis zu Joe Chialo haben alle die Bedeutung des Stadtmuseums wahrgenommen und entsprechend finanziert.

Das Märkische Museum, hier vom Köllnischen Park aus gesehen, wird revoniert und öffnet voraussichtlich erst 2028 wieder seine Pforten. © Fiona Hirschmann

Da geht es den Staatlichen Museen zu Berlin anders. Dort sind die Ausstellungsbudgets sehr klein.

Es ist für mich unverständlich, was mit den Staatlichen Museen passiert. Die Einsparungen, die der Bund vornimmt, machen das Ganze halbtot. Das Land Berlin würde aus meiner Sicht nicht so vorgehen. Den Verantwortlichen ist klar, dass Kultur zum Wesenskern der Stadt gehört.

Das partizipative Konzept von „Berlin Global“ will zeigen, dass Diversität und vielfältige Meinungen bereichernd sind, nichts, wovor man Angst haben muss. Ist es frustrierend für Sie, dass die Tendenz in der Gesellschaft in eine andere Richtung geht, auch bei jungen Menschen?

Das ist sehr beunruhigend, heißt aber nicht, den eingeschlagenen Weg aufzugeben. Man sollte das Angebot überdenken: Hätten wir die Leute, die gezweifelt und dann rechts gewählt haben, früher erreichen können? Die Interessierten kommen sowieso, die Extremen kommen auf keinen Fall. Die große Gruppe in der Mitte anzusprechen, ist unsere Aufgabe für die Zukunft.

Museen sollten ein dritter Ort sein, ein sicherer Ort für Minderheiten, ein offener Ort, wo Menschen mit anderer Meinung gehört werden. Paul Spies, scheidender Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin.

Wie kann das gelingen?

Wir sollten mit den Menschen über Geschichte sprechen, über aktuelle Ereignisse, über Vergleichbarkeit oder eben Unvergleichbarkeit, über Migration. Wir sollten ein dritter Ort sein: ein sicherer Ort, wo Minderheiten sich nicht angegriffen fühlen, aber auch ein offener Ort, wo Menschen gehört werden, auch wenn man ihre Meinung nicht teilt. Das muss sich entwickeln, durch ein überzeugendes Programm. Es kostet viel Zeit und es bringt keine Besuchermassen. Aber es ist die Zukunft für das Marinehaus und das Märkische Museum, sie sind als Forum gedacht. Natürlich möchten wir das auch im Humboldt-Forum sein, aber das Schloss wirkt als Gebäude schon sehr dominant. Das Innengebäude für das Marinehaus ist aus Holz, auch die schöne Lage am Spreeufer trägt zur Nahbarkeit bei.

Löst das partizipative Konzept wie bei „Berlin Global“ die chronologische Erzählung wie im Märkischen Museum ab?

Wir bedienen beides und möchten das auch beibehalten. Das Museum ist historisch ein erzählendes Institut und erreicht die, die hören wollen. Aber diese Generation stirbt aus. Wir sprechen weiterhin ältere Zielgruppen an; in der Ausstellung „BerlinZEIT“ im Ephraim-Palais bieten wir Chronologie und Überblick. Die junge Generation liebt den thematischen Ansatz und das Experiment. Man braucht also zwei Häuser, um das Gleiche zu erreichen: dass Menschen bewusst mit ihrer Identität und Geschichte umgehen.

Das Marinemuseum gehört zum Gesamtprojekt „Kreativquartier am Köllnischen Park“ und ist Bestandteil des Museums-Umbaus. © picture alliance/dpa/Soeren Stache

Kann man von einem Museum verlangen, dass es Demokratie fördert, oder ist das ein zu hoher Anspruch?

Die neue Definition des Internationalen Museumsverbandes ICOM ist da ganz klar. Museen müssen mehr sein als ein Ort für Objekte, über die Akademiker und Kuratoren sprechen. Ich persönlich finde es auch nicht mehr so spannend, nur zu senden. Die Idee, sich als Museum zu öffnen und neue Zielgruppen zu erreichen, stammt schon aus den Siebzigerjahren. Nach dem Motto: Kunst gehört allen. Im Neoliberalismus ging es dann vorrangig um Besucherzahlen. Der Staat sagte, verdient bitte euer eigenes Geld. Vor allem in Holland wurden Subventionen massiv gekürzt, in Deutschland war es weniger extrem. Man konkurriert dann mit Blockbuster-Ausstellungen gegen andere Häuser. Seit den 2000er Jahren geht es darum, Museen weniger elitär zu gestalten. Dafür sind wir aber als Historiker oder Kunsthistoriker gar nicht geschult. Die Bibliotheken sind da weiter, sie erreichen bereits ein diverseres Publikum.

Warum ist der Wandel so schwierig?

Museen sind anstrengend, man muss aufmerksam sein, sich mindestens eine Stunde auf ein Thema konzentrieren. Wir haben die Aufgabe, Inhalte, gerade für jüngere Zielgruppen, in kompakten Modulen erfahrbar zu machen. Bei „Berlin Global“ hatte ich die Idee, beim Thema Krieg nur die Kolonialkriege zu behandeln, bezugnehmend auf die Objekte, die im Humboldt-Forum ausgestellt sind. Aber der wissenschaftliche Beirat – ein sehr guter Beirat mit sehr guten Leuten – erhob Einspruch. Zweiter Weltkrieg und Holocaust können nicht weggelassen werden, argumentierten sie. Der Holländer sagt dann rational, dafür haben wir doch mehrere Gedenkstätten, und diverse andere Museen sind damit beschäftigt. Jetzt ist der Raum zum Krieg ein sehr voller Raum geworden.

Hier der Themenraum „Grenzen“ in der Ausstellung „Berlin Global“ im Schloss. © Anne Preussel

Sie sind Vorsitzender des Berliner Museumsverbandes. Muss ein Museum eine Haltung entwickeln, zum Beispiel zu Israel?

Eine zentrale Frage, mit der im Moment alle Museen beschäftigt sind. Ich könnte darauf keine eindeutige Antwort geben. Ich habe als Holländer eine andere Geschichte, auch wenn sich die Holländer als Kollaborateure am Holocaust mitschuldig gemacht haben. Im Gegensatz zu Deutschland wird in Holland nicht versucht, Verbrechen wie Kolonialismus, Holocaust, Hamas-Terror oder Israels Taten in Gaza in eine Rangordnung zu bringen. Wenn man das tut, hat man verloren. Als Museum sind wir gegen jede Form von Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Wenn diese Haltung klar ist, sollte das reichen. Die Gespräche darüber werden aber nicht offen geführt. Es beginnt mit Beschuldigungen und dann braucht es sehr viel Zeit, um wieder zusammenzufinden.

Die Initiative Schlossaneignung plädiert dafür, dass man etwa Bombenspuren aus dem Zweiten Weltkrieg an der Fassade des Humboldt-Forums kenntlich macht. Wie finden Sie das?

Ich habe große Sympathie dafür, mit der Fassade zu arbeiten und habe mich intensiv damit beschäftigt. Es gab für das Schloss tolle Vorschläge, etwa eine begrünte Fassade. Daraus wurde nichts. Ein gutes Beispiel ist das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden. Daniel Libeskind lässt einen riesigen Splitter das Gebäude durchbohren, ein Kommentar zu Gewalt und Bomben. Ich bin sehr dafür, Gebäude zu kommentieren. Aber bitte genial sein, wie Libeskind. Und am besten reversibel. Das öffnet die Diskussion für viele, nicht nur für eine kleine Gruppe.

Man hört, die Ausstellung „Berlin Global“, also der Beitrag Berlins zum Humboldt-Forum, könnte aus dem Schloss ausziehen?

Bis das Märkische Museum 2028 wiedereröffnet, ist das kein Thema. Danach kann man neu nachdenken.