Musik am Bauhaus So klang es an der legendären Kunsthochschule

Die Lehrer des Bauhauses wurden Meister genannt. Da passt es perfekt, wenn das Wochenende zum Musikleben an der legendären Kunsthochschule jetzt im Berliner Meistersaal stattfindet. Der ist zwar 1913 eingeweiht worden, sechs Jahre vor der Gründung des Bauhauses, und huldigt auch nicht dem Stil der Neuen Sachlichkeit, passt aber gerade deshalb zum Thema. Weil er genau das repräsentiert, wogegen die Pioniere der neuen Zeit in den 1920er Jahren gekämpft haben. Gegen die dunkel gebeizte Vollholz-Ästhetik des Wilhelminismus nämlich.

Das Festival

Vom 22. bis 24. September dreht sich im Meistersaal in der Köthener Straße 38 in der Nähe des Potsdamer Platzes alles um die Musik am legendären Bauhaus in Dessau.

Tageskarten kosten 15 Euro, gespielt werden unter anderem Werke von Strawinsky, Busoni, Hindemith und Schönberg.