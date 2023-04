Musikfestival „Tempelhof Sounds Presents“ Eintägiger Ersatz für „Tempelhof Sounds“ ist auch abgesagt

Das „Tempelhof Sounds Presents“ ist abgesagt worden. Das Event sollte als einmaliger und eintägiger Ersatz für das „Tempelhof Sounds Festival“ – das dieses Jahr pausiert – am 2. Juni in der Berliner Waldbühne stattfinden. Aus „produktionstechnischen Gründen“ jedoch lasse sich dies nun doch nicht realisieren.

„Leider müssen wir euch mitteilen, dass das Tempelhof Sounds Presents dieses Jahr aus produktionstechnischen Gründen nicht stattfinden kann. Lange haben wir überlegt und alles in unserer Macht Stehende versucht, aber am Ende sollte es einfach nicht sein. Bereits gekaufte Tickets können an allen VVK-Stellen zurückgegeben werden. Wir arbeiten weiterhin daran, euch das Tempelhof Sounds in 2024 zurückzubringen. Mit dem Newsletter folgt ihr allen Updates!“, heißt es in dem offiziellen Statement zu der Absage. Bei dem Event sollten Bands wie Bon Iver, Fever Ray und Holly Humberstone auf der Freilichtbühne auftreten.

Das Tempelhof Sounds Festival was das erste große Berliner Musikfestival nach der Pandemie. Es feierte 2022 sein Debüt mit Bands wie Muse, The Strokes, Interpol, The Libertines und Big Thief.