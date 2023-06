Rainald Grebe im Interview „Draufhauen war lustig, aber es ist mir abhandengekommen“

Herr Grebe, wie geht es Ihnen? Ihr Konzert Ende Juli rückt näher.

Ich bin mein eigener Regisseur, muss alle Leute treffen, da ist einiges zu tun. Anders als vor den früheren Konzerten in der Waldbühne und Wuhlheide, bin ich jetzt nach einem halben Tag müde. Das liegt an dieser komischen Krankheit. Vormittags geht’s noch, später klappe ich ab. Ich habe immer das Ding von vor zwölf Jahren im Kopf, da war ich recht berühmt, das ging wie von alleine damals. Jetzt erlebe ich eher einen Rückbau in meinem Leben.