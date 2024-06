Nach dem Hack bei Christie’s Ein Beben geht durch den Kunsthandel

Diskretion und Anonymität sind im Auktionsmarkt höchstes Gebot. So ist es ein Kunstkrimi der besonders delikaten Art: Anfang Mai hatten Hacker die Homepage des renommierten Auktionshauses Christie’s lahmgelegt. Just vor der New Yorker Frühjahrssaison, die als wichtiger Stimmungstest für den weltweiten Kunsthandel gilt und rund die Hälfte des Jahresumsatzes der Versteigerer ausmacht.

Nicht zuletzt im Zuge der Corona-Pandemie hatten auch Auktionshäuser ihre digitalen Angebote massiv ausgebaut. Potenzielle Einlieferer können Kunstwerke mittels hochgeladener Fotos anbieten und bewerten lassen, Käufer und Käuferinnen können sich online registrieren, Gebote abgeben und das Objekt ihrer Begierde via click-and-buy von jedem Ort dieser Welt aus ersteigern.

Doch auch in dieser schönen neuen Kunstwelt hinterlassen die Einliefernden, Bietenden und Kaufenden jede Menge Datenspuren, die wiederum kriminelle Begehrlichkeiten wecken. Zumal es um eine finanzkräftige Klientel geht und im Falle von Global Playern wie Sotheby’s oder Christie’s um ein Netzwerk der weltweit reichsten und mächtigsten Sammler und Sammlerinnen.

Wer in den Tagen ab dem 9. Mai die Christie’s-Adresse in den Browser eingab, wurde auf eine Seite umgeleitet, auf der das Unternehmen von einem „technischen Sicherheitsproblem“ sprach, sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigte und seine internationalen Telefonnummern online stellte. Eilends wurde eine behelfsmäßige Website mit Katalogen und Videos eingerichtet, und ab Mitte Mai fanden die Auktionen wie gewohnt statt.

Die exklusiven Abendveranstaltungen im voll besetzten Rockefeller Center in Manhattan spielten mit Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts insgesamt 528 Millionen US-Dollar ein und konnten die mittleren Erwartungen solide erfüllen.

Die Gruppe RansomHub hat sich zu dem Hack bekannt

Das zweitgrößte Auktionshaus der Welt schien mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Doch blieb nicht nur der Internetauftritt für zehn Tage offline.

Zwischenzeitlich hat sich eine Gruppe namens RansomHub (übersetzt etwa: Lösegeld-Drehkreuz) im Darknet zu der Attacke bekannt und Licht ins Dunkel der spärlichen Informationspolitik von Christie’s gebracht. Es ging um einen Erpressungsversuch und Beträge in nicht genannter Höhe.

Sicherheitsexperten teilten über die Plattform X einen Screenshot, in dem das Netzwerk, mit wahrscheinlich russischem Hintergrund, gönnerhaft mitteilt: „Wir haben versucht, zu einer vernünftigen Lösung mit ihnen zu kommen, aber sie haben die Kommunikation auf halber Strecke abgebrochen.“

Man verfüge über Daten wie Namen und Geschlecht, Geburtsdatum und -ort, Ausweisnummer und „noch viel sensiblere Informationen“ von angeblich mehr als 500.000 Privatkunden. Untermauert wurde das Ganze von einigen Beispielen.

In der „New York Times“ äußerte ein Christie’s-Sprecher, „dass die Gruppe hinter dem Vorfall eine begrenzte Menge an persönlichen Daten einiger unserer Kunden erbeutet hat“. Beweise für kompromittierte Finanz- oder Transaktionsunterlagen gäbe es jedoch nicht.

Diese Woche ging bei Christie’s Paris die Auktion „Un temp d’avance“ (A step forward) aus der Sammlung der Renault Group über die Bühne. © AFP/SAMI KARAALI

Die Diebe hatten nicht nur auf das ruinierte Renommee für Christie’s verwiesen, sondern zudem auf drohende Strafen durch die Europäische Union, sollten sie die Kundenidentitäten veröffentlichen. Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind Unternehmen verpflichtet, Cyber-Attacken anzuzeigen und Verstöße mit bis zu 20 Millionen Euro zu ahnden.

„Es verwundert nicht, dass betroffene Kunden nun ein Gerichtsverfahren gegen Christie’s anstrengen“, schreibt Martin Tschirsich. Aktuell, so der Geschäftsführer und Berater für Informationssicherheit von Zentrust Partners, auf Tagesspiegel-Anfrage, habe das Auktionshaus die Informationen über den Datenabfluss so lange wie möglich zurückgehalten und erst mit der Veröffentlichung durch die Täter Stellung bezogen. Das Risiko wurde dabei jedoch bewusst heruntergespielt.

Christie’s agiert bei Sicherheitsvorfällen intransparent

Zudem habe Christie’s bereits in der Vergangenheit die notwendige Transparenz im Umgang mit Sicherheitsvorfällen vermissen lassen. 2023 hatte Zentrust ein Datenleck offengelegt und kommuniziert, dessen Beseitigung Christie’s Monate später und erst auf Druck des „Spiegel“-Redakteurs Max Hoppenstedt vornahm.

Tschirsichs Schilderung der Missbrauchsszenarien durch einen Diebstahl unsicher gespeicherter Identitätsattribute klingen allerdings unheimlich: Online-Identitätsprüfungen könnten überwunden werden und Betrüger im Namen der Betroffenen an Online-Auktionen teilnehmen, Bankkonten eröffnen oder Geldwäsche betreiben. Auf die Frage, ob er hiesige Auktionshäuser gegen Cyber-Angriffe gewappnet sehe, kommt ein deutliches Nein.

Auch beim Berliner Auktionshaus Grisebach zieht man Schlüsse aus der Cyber-Attacke bei Christie’s. © Kai-Uwe Heinrich TSP

Einfallstor seien oft schlichte Phishing-E-Mails. Vermeintliche Kaufinteressenten informieren sich bei Galerien und Auktionshäusern über Gemälde oder Skulpturen, verhandeln zunächst und verschicken mit den Dokumenten für den angeblichen Kaufabschluss die Schadsoftware.

Die Interessenverbände der Galerien und Versteigerer alarmieren ihre Mitglieder zwar, sobald ein Internetbetrug entdeckt wird, doch in den vergangenen Jahren sind Kunstmarktakteure auch im deutschsprachigen Raum wiederholt Opfer solcher Betrügereien geworden.

Das Auktionshaus Lempertz hat die „Achillesferse“ Homeoffice mittlerweile von seinem Internetsystem getrennt. Am Telefon scherzt Inhaber Henrik Hanstein: „Wir haben ein Maschinengewehr vor dem Computer aufgestellt!“

Allenthalben setzt das Kölner Kunsthaus auf altmodische Methoden: Man trägt die Daten per Hand in die Kataloge ein, versieht sie mit einer Codierung – und um Sicherheitslücken zu schließen, wurden Spezialisten eigens beauftragt, die Homepage zu hacken.

Die ebenfalls in Köln ansässigen Versteigerer Van Ham haben für ihr digitales Netzwerk eine Cyber-Versicherung abgeschlossen, erzählt Markus Eisenbeis, für die die Systeme vorab auf Herz und Nieren geprüft wurden. Der Van-Ham-Chef fühlt sein Haus gut aufgestellt, „aber zu denken, dass es einen hundertprozentigen Schutz gibt, wäre naiv“.

Wenngleich der deutsche Handel in anderen Regionen spielt als die Marktführer in New York, hat die Causa Christie’s auch hierzulande ein Beben ausgelöst. „Wir sind ständig mit der Aktualisierung unserer Sicherheitsmaßnahmen beschäftigt und ziehen auch unsere Schlüsse aus der Attacke bei Christie’s“, sagt Daniel von Schacky, geschäftsführender Grisebach-Gesellschafter, dem Tagesspiegel.

Was sich hinter den verschlossenen Türen von Christie’s abspielt, wird hingegen kaum an die Öffentlichkeit dringen. Auch in diesem Punkt wird Diskretion gewahrt.