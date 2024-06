Tagesspiegel Plus Nachruf auf Anouk Aimée : Geliebt in Frankreich, verehrt in der Welt

Anouk Aimée war einer der größten Stars des französischen Kinos, ihre geheimnisvolle Aura beflügelte die Fantasie von Publikum und Regisseuren. Nun ist sie mit 92 Jahren gestorben.