Drei "e" ergeben eine Einheit. Sie produziert Energie und Glück. Wenn die drei vorne an der Bühnenkante stehen, wenn sie sich die Zeilen zuwerfen, wenn sie erst synchron tanzen und dann wieder durcheinander springen. Die Sänger Pierre Baigorry, Frank Dellé und Demba Nabé waren zusammen diese magischen Drei, die die Berliner Band Seeed angeführt haben. Jetzt gibt es dieses Trio nicht mehr, eine Lücke klafft in seiner Mitte, denn Demba Nabé ist am Donnerstagmorgen gestorben.

Der Musiker kam1972 in Berlin-Buch zur Welt. Sein Vater stammt aus Guinea, er war zum Studieren nach West-Berlin gekommen und geht später zurück in seine Heimat. Demba Nabé wächst in Pankow auf und beginnt schon als Teenager Musik zu machen.

1998 findet er seine Seelenverwandten, seine musikalische Familie: das Reggae-Dancehall-Kollektiv Seeed. Elf Männer, nur einer davon aus Jamaika, die meisten anderen Zehlendorfer, bringen karibische Sounds in die deutsche Hauptstadt. Sie singen deutsch und englisch, grooven wie irre und werden trotzdem erstmal schräg angeschaut.

Doch dann kommt 2001 "Dickes B.", ihre Überhymne, ihr Durchbruch, ihr ewiger Hit. "Dickes B, Home an der Spree, im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh/ Mama Berlin, Backsteine und Benzin, wir lieben Deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehn" - singen Baigorry, Dellé und Nabé im Refrain. Eine der schönsten und treffendsten Liebeserklärungen, die Berlin je in einem Song gemacht wurde.

Mit Charme und Perücke

Im Video spaziert die Band in Hüten und schicken Anzügen durch die graue Stadt - stilsicher, cool und eigen. Genau wie ihr Reim auf die jamaikanischen Roots und Riddems, den sie auf ihren ersten beiden Alben "New Dubby Conqueors" und "Music Monks" präsentieren.

Die Band entwickelt sich zu einer nationalen Größe, wird bald auch international gebucht. Live sind Seeed ein fantastisches Entertainment-Team, das auch mal eine Marching Band dazu holt oder das Publikum zu Formationstänzchen motiviert.

Das Wort führt meist Pierre Baigorry, Demba Nabé grinst lieber charmant oder versteckt sich unter einer voluminösen Lockenperücke wie 2015 beim Lollapalooza-Festival auf dem Flughafen Tempelhof.

Demba Nabé ist der erste der Seeed-Sänger der 2007 ein Solo-Album herausbringt. Unter dem Pseudonym Boundzound nimmt er zehn Songs zwischen Reggae, Pop und HipHop heraus, von denen die Single "Louder" es in die deutschen Top 20 schafft. Der Song hätte sich auch auf einem Seeed-Album gut gemacht. "Stay Alive", die zweite Single, bewegt sich ebenfalls auf den Spuren seiner Hauptband. Das gezeichnet Artwork der Platte stammt von Nabé selbst. Es zeigt blaue Entenfiguren in Anzügen. Dazu schreibt Nabé einen lustigen Gagatext, der mit den Worten "Gott, geht's mir gut." schließt.

Als Pierre Baigorry ein Jahr später unter dem Namen Peter Fox sein Album "Stadtaffe" veröffentlicht, stellt er damit nicht nur Nabé, sondern zeitweise auch Seeed in den Schatten. Erst 2012 - inzwischen ist schon ein zweites Boundzounds-Werk unter dem Titel "Ear" erschienen - bringt die Band nach sieben Jahren Pause ihr viertes Album heraus und beweist ihren Ausnahmestatus mit Hits wie "Augenbling" und einer tollen Reggae-Version von "Wonderful Life".

Demba Nabé übernimmt die zweite Strophe. Voller Sehnsucht und mit großer Stimmkraft singt er: "I need is friend/ Oh I need a friend/ To make me happy/ Not stand here on my own". Nun ist der von seiner Band gegangen, sein wundervolles Leben endet zu früh und zu plötzlich. Doch seine Stimme wird lange nachhallen.