Neues Album von Berlinerin Mine Ein Requiem, aber mach mal tanzbar!

Eigentlich wollte Mine einen trippigen Song voller Beats schreiben, „ich war am Tag davor auf einem Rosalía-Konzert und hatte richtig Bock!“. Herausgekommen ist dann „Staub“: Das Stück wird von seriöser Instrumentierung aus Streichern und Piano getragen, die Zeile „Mama, jetzt bist du Staub“ hallt nach.

Im Song bedauert die Musikerin ihren eigenen Realismus, der es ihr verbietet, an ein Jenseits zu glauben; der Tod eines geliebten Menschen ist so die totale Endlichkeit: Danach kommt nichts mehr.

Sie hätte ihrer Mama so gerne erzählt, wie es sich anfühlt, nun selbst Mama zu sein, singt sie, und wie sie ihr Leben, seit dem frühen Tod der Mutter, weitergeführt hat.

Wo fängt Kitsch an?

Nun verbindet man Songs, in denen das kindlich-intime Wort „Mama“ so prominent vorkommt, eher mit Schlagerkitsch. Heintje fällt einem da direkt ein, der Tränen der Rührung in seinem schlicht „Mama“ (1967) betitelten Song evozierte, als er von unausweichlichen Abnabelungsprozessen trällerte. Ireen Sheer feierte 1973 mit „Goodbye Mama“ und derselben Thematik Charterfolge.

Die Küstlerin Mina heißt bürgerlich Jasmin Stocker und wuchs bei Stuttgart auf. Sie studierte Jazzgesang in Mainz und Producing und Composing an der Popakademie Mannheim. 2014 veröffentlichte sie ihr Debüt „Mine“ und gewann mit ihrer Arbeit mehrfach den Preis für Popkultur. Ihr musikalischer Stil lässt sich als Pop mit allerlei Ausflügen Richtung Hip Hop, Klassik und Folk beschreiben. „Baum“ erscheint am 1. Februar und ist Mines fünftes Album.

Mines besungene Emotionen enthalten zwar auch Kitsch, aber ohne den Effekt der Überzuckerung. Das liegt mitunter daran, dass sie mit ihrer offengelegten Verletzlichkeit nicht kokettiert, sondern sie hemmungslos ernst meint: „Ich schreibe schon manchmal Texte, die andere als schmalzig empfinden würden. Aber wenn die Emotion in dem Moment ehrlich und authentisch so gemeint ist, finde ich es legitim, dass sie auch in einem Song verarbeitet wird“, erklärt Jasmin Stocker, wie Mine bürgerlich heißt, im Gespräch.

Was echt ist, ist also erlaubt. „Sonst könnte ich mich damit gar nicht auf die Bühne stellen“, sagt Stocker. In einem Business, in dem Authentizität häufig fetischisiert wird, aber selten mehr ist als das perfekte Image dank gutem PR-Team, lautet Mines Grundsatz, nur das zu machen, was sie künstlerisch hundert prozentig vertreten kann.

Künstlerisch: integer

Dafür hat sie auch schon Einbußen hingenommen: „Die Zusammenarbeit mit einem Label ist nicht zustande gekommen, weil die mir so einen Hit-Songwriter zur Seite stellen wollten“, zuckt sie mit den Achseln. Man fragt sich, ob die Künstlerin nicht längst weiter oben im großen Pop-Olymp angekommen sein sollte. Schließlich ist Stocker Multi-Instrumentalistin, komponiert, produziert und schreibt Lyrics zwischen blümeranter Poesie und ungeschönter Momentaufnahme. Ihre Stimme ist glasklar und hat die Coolness gepachtet.

Die exzentrische Brillenkollektion ist eine von Mines Markenzeichen. © Bastian Bochinski

Vielleicht war aber auch genau das der richtige Weg: Seit einem Jahrzehnt gibt es das Projekt Mine, 2014 kam das selbstbetitelte Debüt heraus. „Es sind immer ein paar mehr Menschen dazugekommen. Ich merke das vor allem live“, sagt sie. Ihr Publikum, ihre Fangemeinde hat sich organisch vergrößert. Ein Gegenentwurf zur Schnelllebigkeit des Business, ohne dass Mine je stillsteht oder auf Nummer sicher geht.

Die Musikerin ist progressiv, fängt den Zeitgeist des Pop ein und gibt ihm immer auch eine virtuose Komponente: Für das Album „Baum“ hat Mine den Herrenchor ffortissibros und den Kieler Knabenchor engagiert. Menschliche Nichtigkeiten und Männertränen erklingen so erhaben sakral; dank Autotune und pointierter Elektronik pennt hier aber niemand weg; der Battlerapper Mauli thematisiert nebenan Trennungsschmerzen, und Triphop-Musikerin Madanii singt mit Mine auf „Stein“ von Resilienz.

Auch das gehört zu Mines großen Stärken: Die Dramaturgie ihrer Alben ist ausgewogen. Stocker hat keine Angst, ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen, reflektiert auf „Ich weiß es nicht“ ungeschönt ihre Schulzeit, dreht ein Video in eben jenen Räumlichkeiten, die für sie von Mobbing und Schikane geprägt waren. Sie denkt über Suizid nach und die Endlichkeit in ihren Facetten. Lockt ihr Publikum aber auch mit Unbeschwertheit: Man darf bei „Fesch“ tanzen (Madonna und Prince der späten Achtziger lassen grüßen!) oder unsinnig hedonistisch zu „Nichts ist umsonst“ ausflippen. Die Bezüge zum One-Hit-Wonder Whigfield mit ihrem 90ies Hit „Saturday Night“ sind beabsichtigt. Überhaupt: Die musikalischen Rückblicke Richtung Y2K-Kosmos sind herrlich trendig.

Auf das Leben!

Tod, Schmerz, Trennung und Überforderung bekommen so ihren Platz, weil sie in bestimmten Lebensphasen nun mal relevant sind – aber ohne dass alles grabesschwer lastet, weil es eben nur ein Teil des Ganzen ist.

Nicht umsonst heißt das Album „Baum“: Auf dem Titeltrack scheint Mine es mit Hesse zu halten und interpretiert musikalisch den Zauber eines jeden Neuanfangs, der wiederum jedes Ende verschmerzen lässt. Tod und Sterben sind somit eben Teil eines Lebenszyklus. Mines Requiem also immer auch eine Feier für die, die noch da sind.