Tagesspiegel Plus Neues Album von Billie Eilish : „Hit Me Hard And Soft“ ist ein kurvenreicher Klangtrip

Überraschende Wendungen, Trennungsballaden, ein wenig Kitsch – und Oralsex. Auf ihrem dritten Album zeigt sich Billie Eilish stilistisch vielfältig, überzeugt aber nicht auf der ganzen Linie.