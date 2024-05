Neues Album von Reinhard Mey Was Familienfotos vermögen

Ein neues Album von Reinhard Mey erscheint Anfang Mai, so will es die Tradition. Nach vierjähriger Pause können sich Fans und Einsteiger in seine Musik jetzt „Nach Haus“ als CD, wahlweise mit 290 Fotos aus dem privaten Familienalbum, oder Vinyl-LP auf den Wohnzimmertisch legen.

Wahrscheinlich hat keiner dieser Tische eine so aufregende und vielschichtige Historie aufzuweisen, wie der im Hause Mey, besungen in „Questo tavolo non si vende“ mit dem „La Famiglia“-Chor, bestehend aus Frau Hella, Tochter Victoria, Schwiegersohn Matthew und Sohn Frederik als Gruß der Musen im Finale. Wer so wirkungsmächtig ist als Liedermacher, braucht tiefe und starke Wurzeln.

Reinhard Mey ist ein Familienmensch, aber er hat einen sehr weiten und gleichzeitig sehr verdichteten Begriff von Familie. Inspiriert sind die Lieder von den Fotos seines Lebens.

Das unerhörte Gebet der Großmutter

Auch wenn man es ihm nicht anmerkt, wenn er auf der Bühne steht. Der Künstler hat schon gelebt, als auf Berlin noch Bomben fielen, die Stadt in Trümmern lag, die Menschen hungerten und froren und seine Mutter schließlich ihre Leica zum Schwarzmarkt tragen musste, um Brot und Milch für das Kind heranzuschaffen.

Das Titellied „Verschollen“ zitiert das unerhörte Gebet der Großmutter, dass „Onkel Werner nach Haus“ kommen möge mit diesem scharfen, schmerzlichen „s“ am Ende. Es reiht sich eindrucksvoll ein in die Reihe seiner großen Antikriegslieder.

Hilfe aus der Luft. Für die Care-Pakete während der Luftbrücke ist Reinhard Mey bis heute dankbar. Das Bild aus dem Familienalbum zeigt ihn mit seiner geliebten Tante Ilse und seiner großen Schwester Christine. © privat

Zwar handeln sie von der Vergangenheit, gewinnen in ihrer Überhöhung und Symbolhaftigkeit aber eine beklemmende Aktualität. „Black And White 1945“, das von späten Schuldgefühlen handelt, singt er gemeinsam mit Schwiegersohn Matthew Pearn auf Englisch.

Lebensgeheimnisse zwischen den Zeilen

Nicht allein die Fotos prägen dieses Album, das 29. aus dem Studio und das 60. insgesamt. Er besucht auch alte Lieder wieder, aber nicht eins zu eins, sondern, indem er daran einige seiner Lebensgeheimnisse preisgibt. „Du kannst fliegen“ etwa verrät, dass ein aus dem deutschen Liedgut nicht wegzudenkender Klassiker wie „Über den Wolken“ im Grunde ein spätes Geschenk der Rosinenbomber ist. Die hat der Siebenjährige fasziniert vom Trümmerberg in Tempelhof beobachtet.

290 Bilder aus dem Familienalbum teilt er mit seiner Fan-Gemeinde

Aus dieser Anschauung einer kühnen Operation, die letztlich Rettung brachte, speiste sich später vielleicht die Zuversicht, dass es schon gehen wird, wenn er seiner Berufung zum Spielmann folgt, statt Angestellter bei Schering zu werden.

Der Refrain zitiert „Lilienthals Traum“, das Lied, mit dem er sich vor Jahren den Traum von der gemeinsamen Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern erfüllte. Diesmal spielt das Filmorchester Babelsberg die schöne Melodie, die im Kopf lange nachklingt. Teils verblichen sind die Bilder dieses Lebens schon, als Erinnerungswecker aber immer scharf genug.

Ich kannte alle Flugzeuge allein an ihrem Klang. Reinhard Mey

In dem Duett mit Hannes Wader, dem alten Gesangsgefährten, über die „zwei Musketiere“ flackert die Fröhlichkeit der Anfänge auf, als der Beruf des Liedermachers noch jung war und keine Scheune zu bescheiden, um darin zu spielen. Zunehmend trat Weisheit, reflektierte, zielgenaue Gesellschaftskritik an die Stelle von gnadenlosem Spott.

Reinhard Mey verschleißt sich nicht in Talkshows und auf roten Teppichen. Was er zu sagen hat, komprimiert er in Liedern, die so eine besondere Schlagkraft entfalten. In einem düsteren „Lagebericht“ blickt er in die Zukunft, sieht Sylt am Tag seines 100. Geburtstags.

Das Album „Nach Haus“ erscheint am 3. Mai bei Odeon/Universal Music. Erhältlich auch als Doppel-Vinyl und als Sonderedition mit CD und Fotoband.

Den schrullig schrecklichen wie den liebenswert lustigen Seiten seiner Heimatstadt Berlin hat er manches eindrückliche Lied gewidmet. Die Stadt und ihre Geschichte spielen diesmal eine eher nachdenkliche Rolle: „Zwischen Kontrollpunkt Drewitz und der Brücke von Dreilinden“, den fast vergessenen Orten „wo eine Welt aufhörte, eine andere begann“. Und wie er einst ausprobierte, ob die Oranienburger Straße auch wirklich nach Oranienburg führt.

Privater Schatz. Auf eine Postkarte des legendären Rosinenbomber-Piloten Gail Halvorsen ist Reinhard Mey besonders stolz. © privat

Natürlich hat er andere Themen als damals in den Scheunen. Das ist wohl der Preis dafür, Orpheus, seinem Vorbild der ersten Stunden, ähnlicher zu werden. Gleich das erste Stück „Das Raunen in den Bäumen“ erzählt von dem Heimweh, „von dem ich nicht einmal weiß, wohin“, und von dem Geschick, „das Glück erst zu begreifen, wenn wir es von außen sehen“.

In der Legende die Erinnerung an den Sohn

Es sind sehr berührende Lieder dabei, jedes für sich ein Kunstwerk mit eigener Persönlichkeit. Manches Motiv wirkt vertraut, das Liebeslied „Du hast mich getragen“ oder das Tribunal der Tiere in „Miserere mei“.

Der Sound ist sowieso unverwechselbar. „Die Legende von den Liebenden“, da taucht zart das „Drachenblut“ wieder auf, eine gleichzeitig dezente wie herzzerreißende Erinnerung an den Sohn, der nicht zurückgeliebt werden konnte ins Leben.

Allein mit seiner Gitarre. Reinhard Mey zieht auch große Hallen so in seinen Bann. © Rasale Aydin

„Nota Bene“, das letzte Lied, ist ein Sprechgesang mit betörender Melodie im Hintergrund, Händel für Manfred Leuchters Akkordeon arrangiert, eine Vision des Tages, an dem dereinst die Kinder die schon gelebten, aber noch ungeschriebenen Lieder in der Schnipsel-Schublade finden, die beschriebenen Zeitungsränder und zusammengerollten Servietten.

Auch hier das Zitat: „Zwischen allen Stühlen“ will er dann sitzen. Ist das schon ein Vermächtnis? „Nichts ist für immer“, singt er. Aber noch ist es. Dafür steht diese wunderbare Kollektion neuer Lieder, in denen das Leben wie ein kostbares Geschenk erlebt wird.

Reinhard Mey ist nicht der Typ, der eine letzte und dann noch allerletzte Tournee ankündigt. Vielleicht darf man hoffen, dass er eines nicht zu fernen Tages seine Fan-Familie um den imaginierten alten Tisch versammelt.

So oder so kann man sich an dem Album freuen und an dem sehr persönlichen Fotobuch in limitierter Edition. Auf dem eigenen Wohnzimmertisch darf es gern als Memento dienen, die vielen Fotos, die man tagtäglich im Smartphone mit herumschleppt, gelegentlich auch mal anzuschauen.