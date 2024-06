Neues Museum in Berlin Der Zypern-Saal ist wieder geöffnet

Am Anfang war das Kupfer – den reichen Kupfervorkommen hat die Insel Zypern ihren Aufstieg vor 4500 Jahren zu verdanken. Zypern war der Kupferlieferant des Altertums. Folgerichtig also, dass am Eingang zum wiedereröffneten Zypern-Saal im Neuen Museum ein 25 Kilogramm schwerer und 4200 Jahre alter Kupferbarren steht.

Dieser Barren in Form einer Tierhaut ist ein Beispiel für das technische Knowhow der Zyprioten. Solche genormten, flachen Tierhautbarren ließen sich gut stapeln, mit Seilen bündeln und auf Schiffen transportieren. Im Wrack eines Schiffes wurde dieser Barren geborgen.

Zypern und das Kupfer

2009 wurde erstmals eine der bedeutendsten Zypernsammlungen außerhalb Zyperns im Neuen Museum aus den Beständen der Antikensammlung und des Museums für Vor- und Frühgeschichte ausgestellt. Doch wegen der großen Blockbuster-Ausstellungen zu Heinrich Schliemann und Usbekistan in den vergangenen beiden Jahren war der Zypern-Saal nicht zugänglich.

Die Ausstellung Zypern-Saal im Neuen Museum, Museumsinsel, Bodestraße. Di, Mi, Fr, Sa und So 10 bis 18 Uhr geöffnet, Do 10 bis 20 Uhr.

Zypriotische Archäologie führte lange ein Schattendasein, dabei ist die östlichste Mittelmeerinsel mythologisch gesehen der Geburtsort der Göttin Aphrodite, die mit einer wunderschönen Statue in der Berliner Sammlung vertreten ist. Die Dame mit der Taube in der Hand, der Mütze und den phönizischen Gesichtszügen wurde auf Zypern zugleich als Große Göttin von Zypern in Gestalt der Astarte verehrt.

Saugschale (Kylix) aus Kition. Von der Schildkröte in der Mitte der Schale führt ein Rohr durch das Gefäß zum Stierkopf, sodass man an ihm saugen und so die Schale, wahrscheinlich bei Kulthandlungen, leersaugen kann. © Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Ingrid Geske

Hier zeigt sich an einem Spitzenobjekt der Charakter der zypriotischen Kunst. „Zypern verbindet drei Kontinente miteinander, Vorderasien, Europa und Nordafrika“, sagt Anton Gass, Kurator der Zypernsammlung des Museums für Vor- und Frühgeschichte. Zypern sei ein Paradebeispiel für eine multikulturelle Gesellschaft. In einem Objekt ließen sich oft verschiedene Kultureinflüsse festmachen.

Mixtur der Kulturen

So sind die beiden Männertorsi zu Beginn des Rundganges bekleidet, „eine zypriotische Skulptur ist niemals nackt“, sagt Gass. Einer der Männer trägt eine zypriotische Mütze, das Gewand ist griechisch beeinflusst, ebenso wie das Medusenhaupt auf der Kleidung. Die Schlangen, die davon herabhängen, sind wiederum phönizisch. Zudem sind beide Torsi aus Kalkstein und nicht aus Marmor, den gibt es auf Zypern nicht. Und so sind die Säulen im Zypernsaal ebenfalls aus gepickeltem Kalkstein, der dann mit Stuck verkleidet wurde, sodass er aussah wie Marmor.

Das Buch Parallel zur Ausstellung und aus Anlass des 20. Jahrestags des Beitritts der Republik Zypern zur EU ist der von Stephan C. Schmid und Will M. Kennedy herausgebene Band „The Topography of Ancient Idalion and ist Territory“, Studia Cyprologica Berolinensia Vol. 2, Lenos Verlag, Berlin 2024, 354 Seiten, 69 € erschienen. Stephan C. Schmid von der Humboldt-Universität zu Berlin hat den Nachlass von Max Ohnefalsch-Richter wieder entdeckt und gräbt seitdem auf seinen Spuren in Idalion auf Zypern. Zu den Autoren des Sammelbandes gehört auch Kulturministerin Vasiliki Kassianidou.

Anton Gass‘ Lieblingsstück der Sammlung ist eine Saugschale (Kylix) aus Kition. In einer weißgrundigen Schale aus feiner Keramik ist in der Mitte eine leicht erhabene Schildkröte mit einem Loch im Maul zu sehen. Dieses ist mit einem gewundenen Rohr mit einem Stierkopf am Gefäßrand verbunden, sodass man am Stierkopf saugen konnte, um die Schale zu leeren. Eine raffinierte, komplizierte Konstruktion, die für die hohe Töpferkunst der Zyprioten steht.

Die Sprache der Gefäße

Viele der Gefäße durch die Jahrhunderte sind weißgrundig, zum Teil bemalt und auch etwas verspielt. Die Menschen damals drückten sich in Ton aus, sie schufen die „moderne Kunst der Antike“, scherzt Gass. Wer genau hinschaue, erkenne immer wieder die verschiedenen fremden Einflüsse, die sich die Zyprioten in ihrer Kunst zu eigen machten, ohne sich diesen Einflüssen zu unterwerfen. Phönizier, Perser, Ägypter, Griechen, alle haben ihre Spuren in diesen Kunstwerken hinterlassen, und das macht sie so einzigartig.

„Es ist wichtig, dass wir diesen Raum in Berlin haben, den jeden Tag tausende Besucher sehen und so etwas von Zypern erfahren“, sagt Vasiliki Kassianidou, Kulturministerin Zyperns und als Professorin ausgewiesene Spezialistin für die zypriotische Kupferbearbeitung, dem Tagesspiegel. „Der Zypernsaal ist wie eine zypriotische Botschaft für uns und wir freuen uns, dass diese alte Sammlung aus dem 19. Jahrhundert nun von deutschen und zypriotischen Kollegen gemeinsam neu erforscht wird.“