Neues „Tatort“-Team für Frankfurt Melika Foroutan und Edin Hasanović ermitteln am Main

Das neue Ermittler-Duo im Frankfurter „Tatort“ steht fest: Melika Foroutan und Edin Hasanović werden bei dem beliebten Sonntagskrimi ab 2025 gemeinsam Fälle lösen. Das gab der Hessische Rundfunk (hr) am Donnerstag bekannt. Auch inhaltlich soll es Neuerungen geben. So werde sich der „Tatort“ aus Hessen künftig vor allem auf sogenannte Cold Cases, also ungeklärte Mordfälle und Tötungsdelikte aus der Vergangenheit, konzentrieren.

Foroutan, 1976 geboren, ist unter anderem als Erzherzogin Sophie aus der Netflix-Serie „Die Kaiserin“ bekannt. Nun sei sie glücklich, im Frankfurter „Tatort“-Team ermitteln zu dürfen, sagte sie laut Mitteilung. „Die Stadt zeichnet sich durch ihre kulturelle und soziale Vielfalt aus und bietet spannende Drehorte, vor deren Hintergrund wir uns mit ungelösten Verbrechen beschäftigen werden“, teilte Foroutan mit.

Die Ermittlernamen bleiben noch geheim

Ihren Kollegen Edin Hasanović (32) kennen Zuschauer unter anderem aus der Netflix-Neuverfilmung des Kriegsdramas „Im Westen nichts Neues“. Der Schauspieler freut sich nach eigenen Worten vor allem, wieder gemeinsam mit Foroutan vor der Kamera stehen zu dürfen. Sie sei damals eine seiner ersten Schauspielkolleginnen gewesen.

Aber auch auf seine neue Rolle als „Cold-Case-Ermittler“ blickt er laut hr-Mitteilung mit Vorfreude. „Polizeiliche Ermittlungen in alten, bisher ungeklärten Kriminalfällen, die eine Relevanz für das Jetzt und Heute haben, wieder aufzunehmen, finde ich faszinierend“, sagte Hasanović. Das Konzept habe ihn von Anfang an überzeugt.

Wie die Figuren des Ermittler-Duos im Frankfurter „Tatort“ heißen werden, will der Sender voraussichtlich im Herbst bekanntgeben. Denn da würden auch die ersten Dreharbeiten anlaufen, teilte ein Sprecher des hr auf Anfrage mit. Bereits Ende vorigen Jahres hatte der Hessische Rundfunk verkündet, dass das „Tatort“-Team aus Janneke und Brix (Margarita Broich und Wolfram Koch) in den kommenden Monaten aufhören wird. Nach fast zehn Jahren und 19 Fällen verabschieden sie sich dann von Frankfurt und dem TV-Publikum. (dpa)