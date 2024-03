Neues Videospiel „The Thaumaturge“ Mit Rasputin auf Monsterjagd

Ein „Thaumaturg“, das g gesprochen wie ein sch, hat es in dieser Welt nicht leicht. Denn seine besondere Fähigkeit ist gleichermaßen seine größte Bürde: Er kann, im Gegensatz zu Normalsterblichen, sogenannte Salutoren erkennen. Dämonenhafte Kreaturen, die sich an die Laster der Menschen krallen und aus ihnen zehren.

Im neuen Videospiel „The Thaumaturge“ sind die Spielenden Wiktor Szulski, der verlorene Sohn eines Thaumaturg aus der Warschauer Oberschicht. Als eine Art fahrender Magier reist er durchs unter russisch-zaristischem Einfluss stehende Osteuropa, darauf bedacht durch seine Fähigkeiten Rätsel und Konflikte zu lösen, und andere von ihren Dämonen zu befreien. Doch auch Szulski selbst wird von den Geistern der Vergangenheit geplagt, sein psychischer Zustand somit Nährboden für die Salutoren.

Diese unterstützen Szulski wiederum bei der Suche nach Hinweisen und sind maßgebliche Unterstützer in Kampfsituationen. Da sie die Psyche ihrer Träger stark belasten, kann man als Thaumaturg eigentlich nur einen Salutor (aus-)halten. Um als Wiktor mehrere an uns zu binden, hilft der berühmte Wanderprediger Rasputin, der uns durch Hypnose und esoterische Psychotherapie vor dem Wahnsinn bewahrt. Mit ihm gelangen wir ob einer tragischen Nachricht ins Warschau von 1905.

Dort beruft der russische Zar Nikolaus II. einen neuen Protektor, der die aufständischen Tendenzen der Bevölkerung im Keim ersticken soll. Auch Szulski gerät ob der aufkommenden gesellschaftlichen Abneigung gegenüber Thaumaturgen in das Visier der Behörden. In Warschau gerät er also schleunigst in ein Netz aus Intrigen und Geheimnisse um die Stadt, und seine Familie.

The Thaumaturge In „The Thaumaturge" können Spielende sich im Warschau 1905 frei bewegen.

Dieses Netz scheint sich in „The Thaumaturge“ beständig weiterzuspinnen. Dialoge, die Spielende mit Szulskis Schwester oder Warschauer Bekannten führt, haben Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf und die Gunst jener Charaktere. Gleichermaßen anspruchsvoll ist das rundenbasierte Kampfsystem. Die Effekte der Salutoren und Szulskis Erfahrungswerte sind dabei taktisch und vorausschauend einzusetzen.

„The Thaumaturge“ ist deshalb mehr als nur ein bloßes Fantasy-Rollenspiel. Es exponiert und kommentiert die soziopolitischen Verhältnisse Polens gegen Ende der Zarenzeit und macht dies durch eine detailverliebte, offene Spielwelt erfahrbar. An jener noch so dreckigen Bordsteinkante oder in den Soiréen der Oberschicht schlummern Geheimnisse und Konflikte für uns, die allesamt mit der reichhaltigen Geschichte um Wiktor Szulski korrelieren.

Kleine Stofffetzen bergen hier ganze Geschichten und als Spielende kommt man nicht hinterher, jeden Winkel der polnischen Hauptstadt nach ihnen abzusuchen. Liebhaberinnen von Detektivspielen kommen genauso auf ihre Kosten wie Fans origineller und tiefgehender Fantasygeschichten.

Dass diese Mischung in „The Thaumaturge“ so erfolgreich ist, liegt vor allem an den Wurzeln des polnischen Entwicklerstudios Fool’s Theory. Dieses wurde von Alumnis des Spieleentwicklers CD Projekt RED gegründet, Mutter der erfolgreichen „The-Witcher“-Videospielreihe. Dieses Team hat nun mit „The Thaumaturge“ ein weiteres wundervoll gestaltetes, spannendes Spiel herausgebracht, das vor allem durch seine originelle Spielwelt in seinen Bann zieht.