Nicolas Berggruen in Venedig „Alle Kunst ist politisch, heute mehr denn je“

Warum haben Sie sich Venedig als Sitz für ihre Stiftung Arts & Culture gewählt?

Am Berggruen Institute arbeiten wir an den großen philosophischen Fragen, wir beschäftigen uns mit den Themen Kapitalismus und Demokratie, der Verbindung zwischen dem Westen und China, aber auch mit den neuen Technologien, die uns Menschen verändern. Das Institut hat zwei Sitze, in Los Angeles und Peking. Weil die Beziehungen zwischen China und Amerika schwieriger geworden sind, haben wir nach einem dritten, neutraleren Ort gesucht.

Europa lag nahe mit seiner Tradition der Denker. Venedig war da die ideale Lösung, denn hätten wir uns in Berlin niedergelassen, wären wir deutsch gewesen, in Paris französisch, in London englisch. Venedig ist zwar italienisch, aber eine Weltstadt, die immer schon ein Kreuzungspunkt zwischen Ost und West war, ein Labor für die Kreativen und neue Ideen. Venedig zieht die Künstler an. Am Institut sind wir nicht nur an Wissenschaftlern, sondern auch an ihnen interessiert.

4000 Quadratmeter können im Palazzo Diedo mit Kunst bespielt werden

Was versprechen Sie sich von der Zusammenarbeit mit Künstlern?

Sie denken freier und haben andere Perspektiven. Mit ihren Ideen können sie uns bei den großen Fragen helfen. Wir haben schon vorher mit Künstlern zusammengearbeitet, etwa mit dem Franzosen Pierre Huyghe. Aber jetzt können wir sie zu uns als Stipendiaten in den Palazzo Diedo einladen, wo sie wohnen und arbeiten können.

Venedig war immer schon ein Ort, nicht nur um sich Kunst anzuschauen oder auszustellen, sondern auch zu produzieren. Das wollen wir wiederbeleben. Der Palazzo Diedo verbindet beides. Es gibt Deckengemälde aus dem 18. Jahrhundert, die wir restauriert haben. Wo sie fehlten, haben wir Künstler gebeten, neue zu schaffen. Anders als die Biennale wollen wir die Kunst dauerhaft nach Venedig bringen.

In Berlin hätten Sie zahlreiche Kreative vor Ort finden können. Dort ist ihr kulturelles Engagement erlahmt, etwa beim von Ihnen erworbenen Café Moskau, wo viel mehr hätte passieren sollen. Warum haben Sie dort Ihr Interesse verloren?

Das stimmt nicht. Wir besitzen in Berlin nach wie vor Präsenz durch das Berggruen Museum. Die Sammlung gehört zwar heute der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, aber wir engagieren uns weiterhin und unterstützen das Museum.

Zurzeit ist es wegen Sanierung geschlossen…

… und hier in Venedig zu Gast in der Accademia dell’Arte, wo Picasso, Klee und Giacometti in der Sammlung verteilt zu finden sind zwischen den Tiepolos und anderen alten Meistern. Anschließend geht das Museum nach Paris, nachdem es bereits in Tokio, Osaka, Peking und Shanghai auf Tournee war.

Zur Person Der Unternehmer Nicolas Berggruen (1961 geboren in Paris) ist der Sohn des Galeristen und Sammlers Heinz Berggruen, auf den das Museum Berggruen mit Werken von Picasso und Matisse in Berlin zurückgeht. Seine in Los Angeles ansässige Finanzholding ist auf Direktinvestionen spezialisiert. In Deutschland wurde er 2010 mit dem Kauf der insolventen Warenhauskette Karstadt, bekannt, mit der er scheiterte. Er selbst bezeichnet sich als Philanthrop und gründete die Denkfabrik Nicolas Berggruen Institute of Governance, der unter anderem Bill Clinton, Tony Blair und Gerhard Schröder angehören.

Neben dem Diedo besitzen Sie in Venedig zwei weitere Palazzi: die Casa dei Tre Oci und seit kurzem den Palazzo Malpiero als private Adresse. Wie kam es zu dieser Häufung?

Als ich hörte, dass der die Casa dei Tre Oci zu kaufen war, wollte ich sie sofort als Sitz für die Stiftung. Ich habe Venedig immer geliebt. Durch Mario Condagnoto, den künstlerischen Direktor von Berggruen Arts & Culture in Venedig, erfuhr ich dann vom Palazzo Diedo und griff ebenfalls zu.

Der Palazzo Malpiero ist noch Baustelle. Welche Pläne gibt es dafür?

Wer weiß? Malipiero ist zu schön und dadurch ein Teil der Stadt. Nach der Restaurierung sollte er eigentlich nicht nur privat genutzt werden. Allein wegen des Gartens: Er stammt noch aus dem 18. Jahrhundert, als viele Gärten in Venedig verschwanden, er ist einer der letzten.

Palazzo Diedo - photo by by Alessandra Chemollo © Alessandra Chemollo

Aus Berlin ist bekannt, dass Sie gerne Gebäude mit Geschichte und kultureller Nutzung erwerben, sie aber auch wieder fallenlassen. Wie lange wollen sie den Palazzo Diedo als Kunstort bespielen?

No limit, wir wollen im Palazzo Diedo bleiben.

Vor zwei Jahren haben Sie zur letzten Biennale, als der Palazzo Diedo noch umgebaut wurde, eine Konferenz zum Thema Kunst im Zeitalter des planetarischen Bewusstseins veranstaltet. Das klang nach großen Visionen. Sind diese auch in die Gestaltung des Palazzo eingegangen?

Schauen Sie sich die Deckengemälde im Palazzo Diedo an, dort gibt es überall planetarische Themen. Sie finden sich auch beim vielleicht schönsten Deckengemälde, das es gibt: bei Michelangelos Sixtinischer Kapelle. Künstler hat das Thema immer schon beschäftigt.

Der Titel Ihrer Eröffnungsausstellung im Palazzo Diedo trägt den Namen der römischen Gottheit Janus. Von ihm stammt der Begriff Janusköpfigkeit. Spielt diese Zwiespältigkeit auch eine Rolle für Sie?

Venedig selbst schaut in die Vergangenheit und Zukunft. Der Palazzo Diedo stammt aus dem 18. Jahrhundert. Er ist ein historisches Gebäude, in dem wir nach vorne blicken. Das ganze Leben steckt zwischen Vergangenheit und Zukunft, beide Richtungen gehören zusammen.

Urs Fischer, Omen, 2024, Hand-blown mirrored glass. Photo by Massimo Pistore. Courtesy of Gagosian and Berggruen Arts & Culture _ Palazzo Diedo © Courtesy of Gagosian and Berggruen Arts & Culture/Palazzo Diedo/Massimo Pistore

Ursprünglich sollten die Ausstellungen im Palazzo Diedo mit Künstlern ihrer Sammlung bestückt werden.

Ich habe sehr schöne Sachen in meiner Sammlung, finde es aber viel interessanter, Künstler mit einem Artist in Residence-Programm einzuladen und in Venedig arbeiten zu lassen, damit ihre Werke dauerhaft bleiben. Wir können hier ein mehr Vitalität gebrauchen.

Berggruens Palazzo Diedo Anlässlich der 50. Biennale di Venezia hat Nicolas Berggruen den aus dem 18. Jahrhundert stammenden Palazzo Diedo nach zehnjährigem Leerstand als neuen Ausstellungsort eröffnet. Auf 4000 Quadratmetern sind dort Werke u.a. von Urs Fischer, Carsten Höller, Hiroshi Suguimoto und Lee Ufan zu sehen. Die Eröffnungsausstellung Janus läuft bis 24. November, Di bis So 10-18 Uhr. Venedig ist außerdem Sitz der Stiftung Berggruen Arts & Culture, die in der Casa di Tre Oci untergebracht ist. Mehr Informationen unter www.berggruenarts.org

Welche Künstler sammeln Sie?

Mich interessieren viele. Manche leben noch, andere nicht mehr, eine lange Liste. Viele stamen aus Kalifornien, weil ich in Los Angeles lebe: John Baldessari, Mike Kelley, Jason Rhodes, Charles Ray, Ed Ruscha. Einige sind jetzt im Palazzo Diedo zu sehen.

Wie erleben Sie die aktuelle Situation in der Kunstszene, die starken Verwerfungen, insbesondere die Kritik an Deutschland als Unterstützer des Staates Israel?

Ich würde sagen, alle Kunst ist politisch, heute mehr den je. Die Künstler fühlen, dass sie eine politische Rolle spielen müssen anders als vor 100, 200 Jahren. Nicht nur die Künstler, alles ist politisiert. Künstler reagieren eben extrem sensibel und mit starkem Ausdruck.

Vorläufer des Konflikts tauchten vor zwei Jahren mit der Documenta 15 und antisemitischen Motiven auf, die auf einzelnen Werken zu sehen waren. Beunruhigt Sie das nicht?

Künstler sind wie Gefäße, die eine gemeinsame Denkweise aufnehmen und weitergeben. Durch sie kommen Ideen, Emotionen zum Ausdruck, inklusive Antisemitismus, die sehr viel mehr Menschen teilen. Künstler kommunizieren sie nur.