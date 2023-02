Niki de Saint Phalle in der Frankfurter Schirn Die Schöne mit dem Schießgewehr

Für die Menschheit war es ein Segen, dass sie Künstlerin wurde. Wer weiß, ob Niki de Saint Phalle Vater oder Mutter sonst kurzerhand um die Ecke gebracht hätte. So aber begnügte sie sich damit, auf ein Foto des Herrn Papa zu schießen oder sich in Texten vorzustellen, wie sie der Mutter den Kopf abhackt.

„Statt zur Terroristin zu werden, wurde ich eine Terroristin der Kunst“, sagte sie, beschmierte Tomaten, Eier und Farbbeutel mit Gips, klebte sie auf Bilder und ballerte mit dem Gewehr darauf, dass es nur so spritzte.

Die Schießbilder von Niki de Saint Phalle sind wild, böse und enorm kraftvoll. Weltkarriere machte sie aber mit ihren „Nanas“, dicken, oft fröhlich bunt bemalten Frauenfiguren. Sie wurden zu einer Art Markenzeichen und werden noch heute, zwanzig Jahre nach ihrem Tod, auf Schals und Taschen vermarktet, auf Decken, Schlüsselanhängern und Parfümflakons. Die fröhlichen Frauenfiguren haben Niki de Saint Phalle populär gemacht, im elitären Kunstbetrieb werden sie allerdings kritisch gesehen.

Parcours der Nanas. © © Schirn Kunsthalle Frankfurt 2023, Foto: Norbert Miguletz

Deshalb will die Schirn Kunsthalle in Frankfurt mit ihrer großen Solo-Schau zu Niki de Saint-Phalle den Fokus nun stärker auf das Frühwerk der Künstlerin richten, das so viel rauer, aggressiver und spröder ist als die Nanas es sind.

Zum Auftakt in der Schirn wird entsprechend der Schießanzug gezeigt, in den Niki 1962 zum ersten Mal schlüpfte, um auf Bilder zu ballern. Für sie war es ein Akt der Befreiung. Sie schoss auf „die Gesellschaft, die Kirche, den Konvent, die Schule, meine Familie“ – also auf alle, die Macht missbrauchten.

Ich umarmte die Kunst als Erlösung und Notwendigkeit. Niki de Saint Phalle, Künstlerin

Sie sei eine „zornige junge Frau gewesen“, hat Niki de Saint Phalle von sich behauptet. Der Vater war Banker, der beim Börsenkrach 1929 alles verlor. Die Mutter war Amerikanerin, so dass Niki zunächst in Frankreich und dann in New York lebte und auf eine Klosterschule geschickt wurde. Sie heiratete früh, bekam zwei Kinder. Erst nachdem sie wegen eines Nervenzusammenbruchs in die Psychiatrie kam, begann Niki de Saint Phalle zu malen.

Es war wie eine Erweckung für sie: „Ich umarmte die Kunst als Erlösung und Notwendigkeit.“ Sie beginnt, Objekte auf der Leinwand zu Assemblagen zusammenzufügen, Eisenwaren aus dem Baumarkt, Gummiringe und immer wieder Puppen und Spielzeug. „King-Kong“, Anfang der Sechzigerjahre entstanden, ist ein riesiges Bild mit plastischen Objekten – Hochhäusern, Pflanzen, Raketen und in der Mitte King-Kong.

Die Ausstellung Die Ausstellung in der Frankfurter Schirn Kunsthalle läuft bis 21. Mai. Die von Katharina Dohm kuratierte Ausstellung zeigt 100 Arbeiten aus allen Werkphasen der französisch-amerikanischen Künstlerin. Der Katalog (Hatje Cantz) kostet 44 Euro.

Eine raffinierte Künstlerin war Niki de Saint Phalle sicher nicht. Ob sie malte oder Materie auf der Fläche collagierte, stets reihte sie die Motive summarisch aneinander, statt sie in eine schlüssige Komposition zu bringen. Sie knallte dem Betrachter die Themen förmlich vor die Füße, die sich oft um Hochzeit, Geburt und Muttersein drehen. „Die rosa Geburt“ (1964) nennt sich eine monströse Frauenfigur, an der zahllose Puppenköpfe und allerhand Zeug hängen. Auf dem Busen klebt eine ganze Herde kleiner Plastikkühe. Die Frau als Milchkuh.

Mit den Schießbildern, heißt es in der Frankfurter Ausstellung, habe die Künstlerin endlich ein Gutmaß ihrer Aggression abreagieren können. Danach beginnt sie mit den Nanas. Einige davon sind in der Schirn zu sehen – etwa zwei riesige Frauen, die an einem Caféhaus-Tisch sitzen und auf Männerfang sind. Diese massigen Leiber sind das absolute Gegenbild zu Niki de Saint Phalle, die schlank war und in jungen Jahren als Fotomodell Karriere machte.

Schaut man sich ihr Gesamtwerk an, so scheint Niki de Saint Phalle ihren Frieden gemacht zu haben mit ihren Eltern, die es nicht nur gut mit ihr meinten. Zumindest wurden ihre Figuren im Lauf der Jahre freundlicher. Und so endet die Schau in der Schirn mit einem riesigen Totenschädel, der so schön mit glänzenden Goldspiegeln überzogen ist, dass jeder Schrecken vergessen ist.

