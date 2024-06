Nona Fernández’ Roman „Twilight Zone“ Schnauzbart aus einer anderen Dimension

Was wir für die Wirklichkeit halten, ist nur eine Fassade, hinter der sich eine andere Dimension verbirgt. Wer in sie hineingerät, bekommt es mit Dämonen oder Außerirdischen zu tun, mit Spukhäusern oder Zeitportalen. So lautete die Prämisse der von Rod Serling geschaffenen TV-Serie „Twilight Zone“ (1959/1985), die ihre Zuschauerschaft in Anthologie-Form zu Ausflügen auf diese andere Seite einlud.